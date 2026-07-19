Hình ảnh mới nhất gây bàn tán của Á hậu hào môn sụp đổ vì 185 lần sử dụng chất cấm

Đây là lần hiếm hoi nàng hậu này công khai xuất hiện sau khi vướng bê bối nghiêm trọng.

Ngày 18/7, tờ Star News đưa tin Á hậu Park Si Yeon vừa cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội sau thời gian dài vắng bóng ở giới giải trí, và khiến dư luận phải bàn tán. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt mộc, đeo kính. Cô diện áo phông đơn giản kết hợp quần skinny ôm sát, khoe đôi chân thon dài cùng vóc dáng mảnh mai cân đối ở tuổi 47.

Điểm nhấn của set trang phục Park Si Yeon diện là chiếc túi xách đến từ thương hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới, có giá khoảng 14 triệu won (khoảng 265 triệu đồng). Qua lần lộ diện này, người đẹp xứ Hàn cho thấy cô vẫn có cuộc sống sang chảnh, giàu sang dù sự nghiệp và danh tiếng sa sút không phanh vì bê bối.

Park Si Yeon lộ diện sau thời gian dài vắng bóng. Cô gây chú ý với mà flex nhẹ cuộc sống sang chảnh khi xuất hiện với chiếc túi hàng hiệu trị giá 265 triệu đồng. Ảnh: Nate.

Á hậu tai tiếng đến mức bị chồng bỏ của showbiz Hàn

Park Si Yeon sinh năm 1979, xuất thân trong một gia đình có điều kiện. Từ nhỏ, cô đã có cuộc sống đủ đầy và luôn nhận được sự yêu thương, chiều chuộng từ bố mẹ. Park Si Yeon tốt nghiệp Đại học Long Island, một trường đại học tư thục danh tiếng tại New York (Mỹ). Năm 2000, khi mới 21 tuổi, Park Si Yeon ghi dấu ấn khi giành ngôi Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Danh hiệu này trở thành bước đệm quan trọng giúp người đẹp chính thức bước chân vào giới giải trí và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình quyến rũ cuốn hút cùng khí chất sang trọng.

Đến năm 2004, Park Si Yeon bắt đầu tham gia diễn xuất, xuất hiện trong nhiều dự án phim như The Greatest Wedding, My Girl, Coffee House… Không chỉ tạo dựng tên tuổi tại Hàn Quốc, cô còn mở rộng sự nghiệp sang Trung Quốc và gặt hái nhiều thành công. Cô ghi dấu ấn với khán giả qua loạt vai diễn trong các tác phẩm cổ trang nổi tiếng như Trác Văn Quân trong Phượng Cầu Hoàng hay Tam Thánh Mẫu trong Bảo Liên Đăng. Năm 2011, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nàng hậu kết hôn với doanh nhân chứng khoán hơn 4 tuổi và lần lượt sinh 2 con gái.

Park Si Yeon từng là nàng hậu có sự nghiệp rực rỡ ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc. Ảnh: X.

Tuy nhiên, vào năm 2013, nữ diễn viên bất ngờ bị truy tố vì sử dụng propofol (một dạng chất gây nghiện được dùng để giảm đau trong y tế, từng bị cho là nguyên nhân gây nên cái chết của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson) bất hợp pháp. Theo điều tra của cảnh sát, từ tháng 2/2011 đến tháng 12/2012, Park Si Yeon đã sử dụng propofol những 185 lần, nghĩa là dùng chất cấm trong thời kỳ mang thai. Nữ diễn viên giải thích rằng cô muốn giảm bớt áp lực và sự khó chịu cơ thể trong thời gian thai nghén, nhưng tòa án không hề chấp nhận lý do này. Sau quá trình điều tra và xét xử, nữ diễn viên bị tuyên án 8 tháng tù, nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách 2 năm.

Ngoài việc lạm dụng chất cấm, Park Si Yeon còn nhiều lần bị phạt vì lái xe lúc say xỉn và lần lượt bị xử phạt 2,5 triệu won (47 triệu đồng) vào năm 2006 và 12 triệu won (228 triệu đồng) vào năm 2021.

Nàng hậu bị kết án 2 năm tù treo vì sử dụng chất cấm propofol. Ảnh: X.

Sau khi lùm xùm sử dụng chất cấm bị phanh phui, chồng tài phiệt đã đệ đơn ly hôn Park Si Yeon vì không chịu nổi tai tiếng của vợ. Chỉ sau một đêm, từ phu nhân hào môn được bao người ngưỡng mộ, Park Si Yeon trở thành nghệ sĩ có "vết đen" siêu to khổng lồ, cả sự nghiệp lẫn cuộc đời đều "xuống đáy". Cô bị 2 đài truyền hình MBC và KBS "cấm cửa" vĩnh viễn, đoàn phim và nhãn hàng hủy hợp tác, người hâm mộ quay lưng, phải chật vật để kiếm sống trong nhiều năm qua.

Park Si Yeon bị chồng bỏ sau khi vướng scandal nghiêm trọng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Star News, KoreaBoo