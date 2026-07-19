Chờ đợi gì ở show giữa hiệp chung kết World Cup 2026

Lần đầu trong lịch sử World Cup, FIFA tổ chức chương trình biểu diễn giữa hiệp ở trận chung kết. Chỉ kéo dài khoảng 11 phút nhưng sân khấu quy tụ BTS, Justin Bieber, Madonna, Shakira cùng nhiều ngôi sao quốc tế đang thu hút sự chú ý không kém cuộc đối đầu giữa Argentina và Tây Ban Nha.

"11 phút mãn nhãn"

Chỉ diễn ra trong khoảng 11 phút nhưng chương trình biểu diễn giữa hiệp trận chung kết FIFA World Cup 2026 được xem là một trong những sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất năm.

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, FIFA đưa mô hình biểu diễn giữa hiệp vào trận chung kết với dàn nghệ sĩ đình đám gồm BTS, Justin Bieber, Madonna, Shakira, Burna Boy, cùng nhạc trưởng Gustavo Dudamel và nhiều khách mời đặc biệt. Đằng sau 11 phút ngắn ngủi là nhiều tháng chuẩn bị, những yêu cầu hậu cần khắt khe và mục tiêu tạo nên một dấu ấn mới cho giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber... cùng nhiều nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong chương trình giữa hiệp trận chung kết FIFA World Cup 2026.

Theo The Hollywood Reporter , chương trình mang tên Final Halftime Show sẽ diễn ra tại trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha trên sân New York-New Jersey (MetLife). Nhà sản xuất show Guy Carrington cho biết toàn bộ chương trình được xây dựng dưới dạng mega-mix - chuỗi tiết mục nối tiếp nhau với tốc độ cao, được tính toán chính xác đến từng giây.

"Tôi không thể tiết lộ nội dung biểu diễn, nhưng chúng tôi đã dành nhiều tháng phát triển ý tưởng và làm việc cùng tất cả nghệ sĩ. Đây sẽ là một chương trình được tuyển chọn kỹ lưỡng và vô cùng ngoạn mục", Carrington nói.

FIFA công bố đội hình nghệ sĩ được công bố đầu tiên gồm BTS, Madonna và Shakira. Sau đó, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, dàn hợp xướng PS22 và Coldplay tiếp tục được xác nhận góp mặt.

Người đứng sau việc tuyển chọn nghệ sĩ là Chris Martin - thủ lĩnh Coldplay. Theo nhà sản xuất Guy Carrington, mục tiêu của chương trình không chỉ là quy tụ những ngôi sao nổi tiếng mà còn phản ánh tinh thần toàn cầu của World Cup.

"Chris Martin muốn chương trình đại diện cho thế giới, vì vậy chúng tôi mời những nghệ sĩ đến từ nhiều khu vực khác nhau. Đây là thông điệp về sự đoàn kết trong thời điểm thế giới còn nhiều chia rẽ, đồng thời mang đến một chương trình giải trí thật sự hấp dẫn", ông cho biết.

Shakira và Burna Boy biểu diễn khai mạc World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Trong số các nghệ sĩ biểu diễn, Shakira tiếp tục nối dài mối duyên với World Cup sau thành công của Waka Waka (This time for Africa) năm 2010 và La La La (Brazil 2014). Năm nay, cô trở lại với ca khúc chủ đề Dai Dai , kết hợp cùng Burna Boy. Hai nghệ sĩ nhiều khả năng sẽ trình diễn ca khúc này trong chương trình giữa hiệp sau khi đã biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup.

Trong khi đó, sự góp mặt của Justin Bieber cũng thu hút sự chú ý. Yahoo News nhận định đây là một trong những màn tái xuất đáng chú ý của nam ca sĩ Canada sau chuỗi hoạt động nổi bật trong năm 2026, gồm màn biểu diễn tại Coachella và lần xuất hiện bất ngờ ở Lễ tuyển chọn NHL.

Theo FIFA, chương trình không chỉ hướng đến giải trí mà còn phục vụ chiến dịch gây quỹ cho FIFA Global Citizen Education Fund, sáng kiến đặt mục tiêu huy động hơn 100 triệu USD để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên toàn thế giới. Mỗi vé bán ra tại World Cup sẽ đóng góp 1 USD cho quỹ, và FIFA cho biết đến nay đã huy động được khoảng 60 triệu USD.

Với show diễn này, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng đây là "màn trình diễn mang tính đột phá", đồng thời kỳ vọng chương trình sẽ "tôn vinh bóng đá, âm nhạc và những giá trị chung của nhân loại, để lại một di sản vượt lên trên tiếng còi mãn cuộc".

Nhà sản xuất Guy Carrington cũng xác nhận chương trình vẫn còn một số bất ngờ ngoài những nghệ sĩ và tiết mục đã được FIFA công bố. Tuy nhiên, tại thời điểm phỏng vấn, ông từ chối tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào. "Hãy đón xem vào Chủ nhật. Đó sẽ là 11 phút dồn dập và mãn nhãn", ông nói.

Quy trình nghiêm ngặt đảm bảo mặt sân

Không chỉ quy tụ dàn sao hạng A, chương trình còn đặt ra bài toán hậu cần phức tạp. Trận chung kết diễn ra trên mặt cỏ tự nhiên - vốn nhạy cảm hơn nhiều so với mặt sân nhân tạo thường sử dụng tại sân MetLife trong mùa giải NFL - khiến ê-kíp phải xây dựng quy trình bảo vệ mặt sân nghiêm ngặt.

Đại diện chương trình cho biết ban tổ chức đã thử nghiệm hệ thống máy quay, kiểm tra trang phục, giày biểu diễn và thời gian di chuyển của từng nghệ sĩ. Trước khi sân khấu được lắp đặt, toàn bộ mặt cỏ sẽ được phủ bằng một tấm bạt lớn để hạn chế tối đa tác động.

"Ưu tiên số một luôn là trận đấu. Chúng tôi phải bảo đảm không có bất kỳ chi tiết nào trên trang phục rơi xuống sân, giày của nghệ sĩ phải đủ nhẹ và toàn bộ chương trình không gây ảnh hưởng đến mặt cỏ. Mọi buổi tập đều hướng đến mục tiêu tạo nên một màn trình diễn hoành tráng nhưng không để lại bất kỳ tác động vật lý nào đối với trận chung kết", ông Carrington nói.

Trận chung kết FIFA Club World Cup năm ngoái cũng có sự góp mặt của J Balvin, Doja Cat... Ảnh: Getty Images.

Dù được FIFA kỳ vọng sẽ trở thành "một màn trình diễn mang tính đột phá", chương trình biểu diễn giữa hiệp đầu tiên trong lịch sử World Cup vẫn gây nhiều tranh cãi.

Nhiều nguồn tin cho rằng thời gian nghỉ giữa hiệp có thể được kéo dài lên khoảng 30 phút để phục vụ việc lắp đặt và tháo dỡ sân khấu, thay vì tối đa 15 phút theo quy định của Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB). Điều này làm dấy lên lo ngại việc đưa mô hình giải trí kiểu Super Bowl vào bóng đá có thể ảnh hưởng đến bản sắc vốn có của môn thể thao vua và tác động đến chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Trước thềm trận chung kết, Robert Smith - thủ lĩnh ban nhạc The Cure - công khai phản đối ý tưởng này trên mạng xã hội. Nam ca sĩ cho rằng vấn đề không nằm ở các nghệ sĩ biểu diễn mà ở cách FIFA biến trận chung kết World Cup thành một sân khấu giải trí theo phong cách Super Bowl.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu FIFA thử nghiệm mô hình biểu diễn giữa hiệp. Trận chung kết FIFA Club World Cup năm ngoái cũng có sự góp mặt của J Balvin, Doja Cat, Tems và Emmanuel Kelly, đồng thời kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp để phục vụ chương trình.

Trước những ý kiến trên, nhà sản xuất Carrington không bình luận thêm mà chỉ khẳng định ê-kíp tập trung cao độ để việc giảm thiểu mọi ảnh hưởng đến trận đấu.