Will và Trịnh Thăng Bình xung đột ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Để chuẩn bị cho vòng công diễn nhóm đầu tiên, Will và Trịnh Thăng Bình đã có những giây phút tranh cãi.

Sau khi hoàn thành vòng chào sân, 8 Nhà trình diễn chính thức bước vào Công diễn 1 trong tập 3 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Luật chơi cũng bắt đầu khắc nghiệt hơn khi các Nhà được chia thành 2 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội và lần lượt mang đến những tiết mục được đầu tư công phu.

Sau mỗi màn trình diễn, 300 khán giả tại trường quay sẽ trực tiếp chấm điểm để lựa chọn Nhà xuất sắc nhất mỗi bảng được an toàn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc 6 Nhà còn lại sẽ rơi vào nhóm nguy hiểm, và Anh Tài có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất trong số đó sẽ phải nói lời chia tay chương trình.

Một trong những Nhà nhận được nhiều sự chú ý ngay từ giai đoạn chuẩn bị là Nhà Củi Lửa, quy tụ Đinh Mạnh Ninh (thủ lĩnh), Trịnh Thăng Bình, Will, Đại Nghĩa và It's CHARLES.

Nhà Củi Lửa gồm 5 thành viên: Đinh Mạnh Ninh (thủ lĩnh), Will, Đại Nghĩa, Trịnh Thăng Bình và It's CHARLES (Ảnh: BTC)

Với đội hình sở hữu nhiều nghệ sĩ có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, Nhà Củi Lửa được kỳ vọng sẽ mang đến tiết mục giàu màu sắc cá nhân, nhưng cũng chính điều này khiến quá trình làm việc nhóm trở nên nhiều thử thách.

Nhận đề bài Quá Khứ Còn Lại Gì, Nhà Củi Lửa quyết định xây dựng màn trình diễn theo hướng cảm xúc, kết hợp giữa phần trình diễn vocal, dàn dựng sân khấu và câu chuyện xuyên suốt để khắc họa tinh thần của những người đàn ông dám đối diện với thử thách. Các thành viên không chỉ thể hiện khả năng hát mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng bản phối và phát triển ý tưởng cho ca khúc.

Tuy nhiên, hậu trường tập luyện lại chứng kiến một cuộc xung đột giữa Will và Trịnh Thăng Bình. Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai đều chủ động viết phần 2 của ca khúc. Mỗi người đều mang đến một phiên bản với màu sắc riêng, đồng thời đều mong muốn chất liệu âm nhạc của mình được xuất hiện trong tiết mục chính thức.

Nhà Củi Lửa chuẩn bị cho tiết mục nhóm ở công 1

Việc phải lựa chọn giữ lại phiên bản của ai khiến cả đội rơi vào thế khó. Không khí phòng tập có thời điểm trở nên căng thẳng khi Will và Trịnh Thăng Bình đều đưa ra những quan điểm bảo vệ ý tưởng của mình. Đây cũng là lần hiếm hoi khán giả chứng kiến hai nghệ sĩ thẳng thắn tranh luận về chuyên môn trong chương trình.

Thay vì chọn một trong hai, các thành viên quyết định tìm phương án dung hòa. Dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Đinh Mạnh Ninh, cả nhóm đã cùng ngồi lại trao đổi, phân tích ưu điểm của từng phiên bản và thống nhất kết hợp cả hai phần sáng tác. Những câu hát được sắp xếp lại, chia đều để giữ được màu sắc của mỗi người nhưng vẫn đảm bảo tổng thể bài hát liền mạch.

Đinh Mạnh Ninh cũng chủ động tổ chức một buổi trò chuyện ngay tại phòng tập để các thành viên thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ, tháo gỡ những khúc mắc trong quá trình làm việc. Sau cuộc trao đổi, bầu không khí của Nhà Củi Lửa trở nên thoải mái hơn khi các thành viên đều tìm được sự "happy" khi tạo ra một sản phẩm chung.

Nhà Củi Lửa đã có buổi họp nội bộ để giải toả không khí trong quá trình làm việc nhóm (Ảnh: BTC)

Nói về sự tranh luận trong nhóm, Will bộc bạch: "Tôi cảm thấy happy với sự tranh cãi. Will từng tham gia một nhóm nhạc, tôi biết nếu không có tranh cãi sẽ không bao giờ hiểu được đối phương, để hoà hợp với họ cùng hoạt động chung".

Trong khi đó, Trịnh Thăng Bình cũng nhìn nhận đây là một trải nghiệm cần thiết khi tham gia một chương trình mang tính đồng đội. Nam ca sĩ thừa nhận rằng khi bước vào cuộc chơi tập thể, mỗi người đều phải học cách gác lại cái tôi cá nhân để hướng đến kết quả chung, bởi điều quan trọng nhất vẫn là tạo nên một tiết mục hoàn chỉnh và thuyết phục trên sân khấu.

Cả Will và Trịnh Thăng Bình không cảm thấy quá khúc mắc khi diễn ra tranh luận vì cả hai đều hiểu tính chất của cuộc thi, cũng như hài lòng với kết quả chung sau những cuộc thảo luận (Ảnh: BTC)

Sau những tranh luận và nhiều lần chỉnh sửa, Nhà Củi Lửa đã mang đến sân khấu một tiết mục được đánh giá cao cả về âm nhạc lẫn cách dàn dựng. Không chỉ đầu tư vào phần hòa âm, phối khí và câu chuyện xuyên suốt, nhóm còn tạo dấu ấn bằng những hình ảnh sân khấu giàu tính biểu tượng. Điểm nhấn gây xúc động nhất chính là khoảnh khắc Đại Nghĩa cạo đầu trực tiếp trên sân khấu, kết hợp cùng cách sắp đặt đội hình, ánh sáng và visual được tính toán kỹ lưỡng để truyền tải trọn vẹn thông điệp mà tiết mục hướng đến.

Dù có màn trình diễn ấn tượng và cho thấy sự đồng lòng sau những bất đồng trong quá trình tập luyện, số điểm của Nhà Củi Lửa vẫn chưa đủ để giúp đội vươn lên dẫn đầu bảng đấu. Chiến thắng ở bảng này thuộc về Nhà Làm Mạnh do Huỳnh Lập làm thủ lĩnh khi nhận số điểm cao nhất từ 300 khán giả tại trường quay, qua đó trở thành đội đầu tiên giành tấm vé an toàn. Nhà Củi Lửa vì thế phải bước vào nhóm nguy hiểm, tiếp tục chờ kết quả điểm hỏa lực cá nhân để xác định số phận của các thành viên.