Messi 2 lần thất bại tại chung kết World Cup với cùng tỷ số 0-1, Rihanna bị réo tên

Rihanna đang là cái tên bị réo gọi ầm ĩ trên MXH sau khi đội tuyển Argentina để thua trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup.

Argentina đã khép lại hành trình tại World Cup 2026 theo cách đầy tiếc nuối khi để thua Tây Ban Nha 0-1 sau 120 phút căng thẳng trong trận chung kết diễn ra rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam). Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở hiệp phụ đã giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch, đồng thời khiến Lionel Messi lỡ hẹn với cái kết trong mơ ở kỳ World Cup có thể nói là cuối cùng trong sự nghiệp. Đáng chú ý, sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, bên cạnh nỗi buồn của Messi và các đồng đội, mạng xã hội đã bất ngờ gọi tên một nhân vật hoàn toàn không liên quan đến chuyên môn bóng đá, đó là Rihanna.

Lý do Rihanna bị réo gọi khi đội tuyển Argentina thất bại và ngậm ngùi về nhì là do người hâm mộ phát hiện ra một sự trùng hợp đầy thú vị giữa nữ ca sĩ sinh năm 1988 với Messi và các đồng đội của anh. Theo đó, Rihanna từng đi xem 2 trận chung kết World Cup có đội tuyển Argentina góp mặt. Cả hai trận Rihanna ngồi trên khán đài xem Messi thi đấu, Argentina đều thua với cùng tỷ số 0-1.

Messi trắng tay rời World Cup. Đội bóng của anh về nhì tại trận chung kết. Điều này khiến M10 không giành được bất kỳ danh hiệu cá nhân nào. Ảnh: Reuters.

Trong ngày buồn của đội tuyển Argentina, Rihanna bị cộng đồng mạng réo tên ầm ĩ. Ảnh: X.

Năm 2014, khi Argentina đối đầu với Đức trong trận chung kết tại sân Maracanã (Brazil), Rihanna đã có mặt theo dõi trận đấu. Sau 120 phút thi đấu, Mario Götze ghi bàn thắng vàng ở phút 113, giúp tuyển Đức đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 để đăng quang. Rihanna sau đó còn xuống sân ăn mừng cùng các cầu thủ Đức và chia sẻ nhiều khoảnh khắc trên mạng xã hội. 12 năm sau, nữ ca sĩ Diamonds tiếp tục xuất hiện trên khán đài chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife (Mỹ). Lần này, Argentina một lần nữa góp mặt ở trận đấu cuối cùng, nhưng lại thêm một lần gục ngã với tỷ số... 0-1 cũng ở hiệp phụ.

Sự trùng hợp khó tin này nhanh chóng viral trên X, Threads và Instagram. Không ít tài khoản hài hước gọi Rihanna "nặng vía", là "khắc tinh của đội tuyển Argentina". Thậm chí có netizen còn đùa rằng Rihanna nên cân nhắc ở nhà vào các trận đấu then chốt của Argentina tại các giải bóng đá lớn để đội tuyển này đạt thành tích tốt. "Hai lần Rihanna xem trận chung kết của Argentina, họ đều thua 0-1. Xác suất này cũng quá đáng sợ", "Argentina thua, chắc chắn tại Rihanna", "Khắc cứng của Messi và các đồng đội gọi tên Rihanna", "Vía chị quá dữ", netizen hài hước bình luận.

Cả hai lần Rihanna tới dự chung kết World Cup có Argentina góp mặt, Messi cùng các đồng đội đều thua 0-1 ở hiệp phụ và để vụt mất chức vô địch. Do đó, dân tình hài hước gọi nữ ca sĩ hàng đầu là "khắc tinh của đội tuyển Argentina". Ảnh: X.

Tuy nhiên, đây chỉ là một sự trùng hợp mang tính giải trí. Rihanna thực tế chỉ ngồi uống nước, "chill chill" trên khán đài. Cô không hề có bất kỳ tác động trực tiếp nào liên quan đến chuyện Argentina thất bại ở cả 2 trận chung kết. Nguyên nhân thua cuộc của Argentina đến từ nhiều nguyên nhân mang tính chuyên môn trên sân bóng như đối thủ vượt trội, sai lầm cá nhân, lối chơi sai lầm...

Nguồn: Page Six