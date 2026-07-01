Một đêm showbiz Việt "mất ngủ": Đỗ Mỹ Linh ủng hộ Tây Ban Nha, Đoàn Thiên Ân cùng dàn sao thức trắng chờ chung kết World Cup 2026

Không khí sôi động của trận cầu lớn nhất hành tinh cũng lan tỏa trên mạng xã hội khi hàng loạt sao Việt cập nhật story xuyên đêm, biến rạng sáng nay thành một "đêm không ngủ" đúng nghĩa.

Rạng sáng 20/7, không chỉ người hâm mộ bóng đá mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng đồng loạt "thức trắng" để theo dõi trận chung kết FIFA World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc quây quần cùng gia đình trước màn hình lớn, chuẩn bị đồ ăn để cổ vũ. Điều khiến nhiều người chú ý là dãy cờ Tây Ban Nha xuất hiện ngay dưới màn hình, ngầm tiết lộ nàng hậu đặt niềm tin vào đại diện châu Âu.

Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân lại hài hước đăng story từ... trên giường ngủ. Người đẹp mở cuộc bình chọn hỏi người theo dõi: "Tối không cho ngủ cứ đòi coi chung kết, mấy bà bắt đội nào zị?" , đưa ra hai lựa chọn là Argentina và Tây Ban Nha.

Đỗ Mỹ Linh, Đoàn Thiên Ân và nhiều sao Việt cùng thức đêm đón xem trận chung kết FIFA World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Không khí sôi động của trận cầu lớn nhất hành tinh cũng lan tỏa trên mạng xã hội khi hàng loạt sao Việt cập nhật story xuyên đêm, biến rạng sáng nay thành một "đêm không ngủ" đúng nghĩa. Dù mỗi người ủng hộ một đội tuyển khác nhau, tất cả đều chung cảm giác háo hức chờ đợi tiếng còi khai cuộc và màn tranh tài đỉnh cao khép lại kỳ World Cup 2026 đầy cảm xúc.

Không chỉ người hâm mộ bóng đá, dàn sao Việt cũng đang bước vào trạng thái "đếm ngược" trước trận chung kết FIFA World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha. Chỉ còn ít giờ trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên tại sân vận động MetLife (Mỹ), mạng xã hội đã rộn ràng bởi hàng loạt bài đăng dự đoán tỷ số, "chọn phe" và màn tung hứng hài hước giữa các nghệ sĩ. Trong đó, tâm điểm chú ý thuộc về HIEUTHUHAI khi trở thành sao Việt hiếm hoi có mặt trực tiếp tại Mỹ để hòa mình vào bầu không khí nóng bỏng của trận cầu được cả thế giới chờ đợi.

Trên trang cá nhân, HIEUTHUHAI chia sẻ loạt hình ảnh check-in tại khu vực sân MetLife với dòng trạng thái: "26 năm mới có lần đầu tại MetLife. Giờ chỉ chờ tiếng còi khai cuộc cho trận Chung Kết FIFA World Cup 2026 thôi". Nam rapper diện áo polo kẻ sọc xanh - trắng, quần âu trắng kết hợp kính đen, tạo nên tổng thể vừa lịch lãm vừa trẻ trung. Visual bảnh bao cùng vóc dáng cao ráo của HIEUTHUHAI nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau chưa đầy một giờ đăng tải.

Không chỉ HIEUTHUHAI, hàng loạt nghệ sĩ Việt cũng đồng loạt nhập cuộc theo cách riêng. Là một trong những fan cứng của Cristiano Ronaldo nhiều năm qua, Tiến Luật bất ngờ khiến cư dân mạng thích thú khi tuyên bố sẽ đứng về phía Lionel Messi trong trận chung kết.

Nam diễn viên viết: "Một bên là thế hệ mới mang theo khát vọng. Một bên là huyền thoại mang theo cả một kỷ nguyên. World Cup không chỉ tìm nhà vô địch mà còn chọn xem lịch sử sẽ được viết tiếp... hay được sang trang. Tây Ban Nha hay Argentina? Đêm nay, không có chỗ cho tiếc nuối. M10 sẽ có cú đúp". Màn "quay xe" của Tiến Luật nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo fan Messi.

Trong khi đó, Hương Giang, Đỗ Khánh Vân hay Gin Tuấn Kiệt lại chọn cách thể hiện tình yêu với Argentina bằng việc diện áo đấu mang số 10 của Messi. Đỗ Khánh Vân tự tin dự đoán tỷ số 2-1 nghiêng về Argentina, còn Gin Tuấn Kiệt thì rủ rê cả gia đình cũng đồng loạt mặc áo đấu của tuyển Argentina để cổ vũ "anh 10", tạo nên không khí vô cùng rộn ràng trước trận đấu.

Một trong những màn "tấu hài" được cư dân mạng chia sẻ nhiều nhất lại đến từ HURRYKNG. Vốn nổi tiếng là fan ruột của Lionel Messi, nam rapper đăng bài kêu gọi cổ vũ Argentina nhưng không quên tag hàng loạt người bạn được biết đến là fan của Cristiano Ronaldo như Cris Phan, Ngô Hải Nam, Bùi Trường Linh hay Trần Đăng Dương. Dòng trạng thái "Rạng sáng mai... tất cả hướng về trận chung kết" khiến nhiều người bật cười vì màn "réo tên" đầy duyên dáng trước giờ bóng lăn.

Đáp lại lời "triệu tập" của HURRYKNG, diễn viên Hải Nam lập tức đăng ảnh diện áo đấu tuyển Tây Ban Nha nhưng bên trong có thêm áo đấu của CR7, đồng thời khẳng định sẽ "cổ vũ trung lập". Màn tung hứng giữa hai người bạn nhanh chóng trở thành một trong những cuộc đối đáp hài hước nhất của dàn sao Việt trước trận chung kết.

Chỉ còn ít giờ nữa, tiếng còi khai cuộc sẽ vang lên trên sân MetLife, khép lại hơn một tháng sôi động của World Cup 2026. Không chỉ người hâm mộ bóng đá mà cả mạng xã hội Việt Nam cũng đang bước vào "chế độ thức đêm", sẵn sàng chứng kiến cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch Argentina và thế hệ vàng của Tây Ban Nha. Dù Messi nâng cao chiếc cúp vàng thêm một lần nữa hay Tây Ban Nha mở ra kỷ nguyên mới, trận đấu cuối cùng của World Cup 2026 vẫn được kỳ vọng sẽ là màn hạ màn xứng đáng cho một mùa hè bóng đá đầy cảm xúc.