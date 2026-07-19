Khi những ngôi sao bóng đá không xuất thân từ nhà cao cửa rộng

Chính nghị lực phi thường từ những "vùng trũng" ấy đã rèn giũa nên bản lĩnh thép, giúp họ vươn mình trở thành những người hùng của thế giới túc cầu hôm nay.

World Cup 2026 không chỉ là nơi hội tụ của những đội bóng đỉnh cao, mà còn là sân khấu của những câu chuyện cổ tích có thật. Trong ánh đèn sân khấu hào nhoáng của các sân vận động triệu đô, người ta dễ quên rằng phía sau những siêu xe, biệt thự triệu đô hay những hợp đồng quảng cáo đắt đỏ, nhiều siêu sao bóng đá đã bước ra từ những góc khuất của sự nghèo khó.

Trang tin Media mới đây đã thực hiện một bài tổng hợp đặc biệt, hé lộ những xuất phát điểm khiêm tốn của những huyền thoại đương đại. Có những người từng lớn lên trong những căn nhà nhỏ hẹp, thiếu thốn đủ đường, thậm chí có người từng trải qua những năm tháng tuổi thơ ám ảnh bởi bom đạn chiến tranh. Chính nghị lực phi thường từ những "vùng trũng" ấy đã rèn giũa nên bản lĩnh thép, giúp họ vươn mình trở thành những người hùng của thế giới túc cầu hôm nay.

Kylian Mbappé

Sinh ra tại vùng ngoại ô Bondy, phía đông bắc Paris, Kylian Mbappé lớn lên trong một khu dân cư có tỷ lệ tội phạm cao và đầy rẫy khó khăn. Bố anh là huấn luyện viên đội trẻ và mẹ là cựu vận động viên bóng ném, gia đình anh không hề dư dả. Căn nhà nhỏ tại Bondy chính là nơi nuôi dưỡng ước mơ của cậu bé Kylian. Từ những sân bóng đất nhỏ bé, Mbappé đã nỗ lực không ngừng nghỉ để hiện thực hóa giấc mơ khoác áo tuyển Pháp. Giờ đây, anh không chỉ là ngôi sao hàng đầu thế giới với khối tài sản khổng lồ mà còn là đội trưởng của đội tuyển Pháp, minh chứng cho sức mạnh của ý chí vươn lên từ nghịch cảnh.

Đội trưởng đội tuyển Pháp có xuất thân khiêm tốn ở vùng ngoại ô Paris. Ảnh: Media

Lamine Yamal

"Thần đồng" mới của bóng đá thế giới lớn lên tại khu phố Rocafonda ở Mataró, là một trong những khu vực nghèo khó và bị kỳ thị nhất tại Catalonia, Tây Ban Nha. Lamine Yamal không được sinh ra trong nhung lụa, tuổi thơ của anh gắn liền với hình ảnh những khu nhà tập thể cũ kỹ và sự thiếu thốn. Chính sự khắc nghiệt của Rocafonda đã tôi luyện nên phong cách thi đấu bản lĩnh của anh tại lò đào tạo La Masia trứ danh. Từ cậu bé chạy lon ton trên đường phố Mataró đến vị thế trụ cột của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha hiện tại, hành trình của Lamine Yamal là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu trẻ em nghèo khó khác. Anh chưa bao giờ quên đi nguồn cội, thậm chí còn lấy mã bữu điện 304 của Rocafonda thành thương hiệu của mình.

Lamine Yamal vươn lên từ khu phố nghèo nhưng chưa bao giờ quên đi gốc gác. Ảnh: Media

Neymar

Trước khi trở thành biểu tượng của bóng đá Brazil, Neymar đã có một tuổi thơ chật vật tại Mogi das Cruzes, bang São Paulo. Gia đình anh sống chen chúc trong một căn phòng nhỏ ngay bên cạnh nhà bà nội. Có những thời điểm, gia đình Neymar thậm chí không có đủ tiền để chi trả cho các bữa ăn cơ bản, và bóng tối của sự nghèo đói là thứ luôn bủa vây căn nhà của họ. Tuy nhiên, tình yêu với trái bóng đã giúp anh vượt qua tất cả. Từ những trận bóng phủi trên đường phố đầy bụi bặm, Neymar đã vươn tầm thành ngôi sao đẳng cấp thế giới, mang về vinh quang và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả gia đình.

Nhờ tài năng, Neymar đã đưa gia đình ra khỏi nghèo khó. Ảnh: Media

Lionel Messi

Trước khi trở thành huyền thoại, Messi cũng chỉ là một cậu bé nghèo ở thành phố Rosario, Argentina. Sinh ra trong một gia đình lao động, anh gặp phải chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng từ nhỏ. Chi phí điều trị quá đắt đỏ so với thu nhập của cha anh khiến gia đình rơi vào cảnh cùng cực. Những ngày tháng chật vật ấy chỉ tạm khép lại khi anh được Barcelona dang tay đón nhận và hỗ trợ chi phí y tế. Từ một cậu bé gầy gò phải tiêm thuốc mỗi tối, Messi đã dùng chính đôi chân thiên tài của mình để chinh phục cả thế giới, trở thành biểu tượng bóng đá vĩ đại nhất lịch sử.

Messi từng một cậu bé nghèo ở thành phố Rosario, Argentina. Ảnh: Media

Cristiano Ronaldo

CR7 lớn lên trong căn nhà nhỏ xập xệ tại khu Santo António, Funchal, đảo Madeira, Bồ Đào Nha. Cha anh là người làm vườn, còn mẹ làm nghề nấu ăn để trang trải cuộc sống cho 4 người con. Gia đình Ronaldo từng sống trong cảnh thiếu thốn đến mức anh phải dùng chung đồ chơi với anh chị và thậm chí phải xin thức ăn thừa từ các nhà hàng. Những ký ức về sự nghèo đói chính là động lực khiến Ronaldo tập luyện không ngừng nghỉ. Từ một cậu bé có đôi giày rách nát trên sân bóng Madeira, anh đã trở thành một biểu tượng lao động miệt mài, một huyền thoại sống của bóng đá thế giới với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ.

Ronaldo có tuổi thơ vô cùng khó khăn. Ảnh: Media

Karim Benzema

Benzema sinh ra và lớn lên tại Bron, một khu vực ngoại ô đầy rẫy tệ nạn ở Lyon, Pháp. Là con của một gia đình nhập cư gốc Algeria, anh trải qua thời thơ ấu trong sự phân biệt đối xử và những hạn chế về kinh tế. Những dãy nhà tập thể cũ kỹ tại Bron đã chứng kiến bước chạy đầu tiên của cậu bé Karim. Dù cuộc sống thiếu thốn, nhưng bóng đá đã trở thành chiếc phao cứu sinh đưa anh thoát khỏi sự bế tắc của môi trường sống. Từ những trận bóng đường phố, Benzema đã bền bỉ nỗ lực để trở thành tiền đạo chủ lực của Real Madrid và chủ nhân Quả bóng Vàng danh giá.

Benzema lớn lên ở khu ngoại ô tệ nạn. Ảnh: Media

David Beckham

Khác với vẻ hào nhoáng hiện tại, David Beckham từng sống trong một căn nhà nhỏ ở Leytonstone, phía đông London, Anh Quốc. Bố anh làm nghề lắp đặt tủ bếp, mẹ làm thợ cắt tóc. Cuộc sống của gia đình không hề dư giả, họ phải tiết kiệm từng đồng để David Beckham có thể theo đuổi đam mê bóng đá. Anh từng kể về những ngày tháng tập luyện dưới thời tiết khắc nghiệt của nước Anh với đôi giày cũ kỹ. Chính sự hậu thuẫn hết mình từ gia đình lao động đã giúp anh duy trì khát khao, để rồi từ một cầu thủ trẻ tại London, anh vươn mình trở thành "ông hoàng" truyền thông và huyền thoại bóng đá toàn cầu.

David Beckham xuất thân từ gia đình lao động. Ảnh: Media

Robert Lewandowski

Sinh ra tại Warsaw, Ba Lan, Lewandowski lớn lên trong một gia đình có truyền thống thể thao nhưng cuộc sống lại vô cùng giản dị. Anh từng trải qua những năm tháng chật vật khi sự nghiệp bóng đá trẻ không hề bằng phẳng. Thậm chí, anh từng bị Legia Warsaw từ chối vì không đủ thể lực. Nhưng bằng nghị lực phi thường, Lewandowski đã không bỏ cuộc. Từ những giải đấu nhỏ ở Ba Lan, anh nỗ lực từng bước một để trở thành "cỗ máy ghi bàn" đáng sợ nhất tại Bundesliga và hiện tại là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mà bóng đá thế giới từng sản sinh.

Gia đình Lewandowski có truyền thống thể thao nhưng không mấy giàu có. Ảnh: Media

Luka Modrić

Tuổi thơ của Luka Modrić bị ám ảnh bởi cuộc chiến tranh giành độc lập của Croatia vào những năm 1990. Ông nội anh bị sát hại, gia đình anh phải sống trong những trại tị nạn tồi tàn tại Zadar, nơi tiếng bom đạn thay cho tiếng còi kết thúc trận đấu. Anh từng tập luyện bóng đá trong tiếng còi báo động và giữa những đống đổ nát của chiến tranh. Chính nghịch cảnh khủng khiếp đó đã tôi luyện nên một Modrić kiên cường, điềm tĩnh và đầy sáng tạo. Từ những bãi đất hoang giữa khói lửa chiến tranh, anh đã vươn mình trở thành đội trưởng tuyển Croatia, giành Quả bóng Vàng và trở thành biểu tượng sống của nghị lực phi thường.

Nhà của Luka Modric thậm chí còn bị phá hủy trong chiến tranh. Ảnh: Media

Mohamed Salah

Mohamed Salah lớn lên tại Nagrig, một ngôi làng nghèo khó ở tỉnh Gharbia, Ai Cập. Để đến được sân tập, anh phải di chuyển suốt 4-5 tiếng đồng hồ mỗi ngày trên những chiếc xe buýt cũ kỹ. Gia đình anh không mấy khá giả, sự thiếu thốn về cơ sở vật chất và điều kiện bóng đá chuyên nghiệp là rào cản rất lớn. Tuy nhiên, Salah chưa bao giờ thôi mơ mộng về việc ra thế giới. Bằng sự hy sinh thầm lặng của gia đình và ý chí thép của bản thân, anh đã từ vùng quê nghèo Nagrig vươn mình trở thành "Nhà vua Ai Cập" tại sân Anfield, truyền cảm hứng cho hàng triệu thanh thiếu niên Trung Đông.

Mohamed Salah lớn lên tại Nagrig, một ngôi làng nghèo khó ở tỉnh Gharbia, Ai Cập. Ảnh: Media

Zlatan Ibrahimović

Tuổi thơ của Zlatan gắn liền với Rosengård, một khu dân cư dành cho người nhập cư nghèo ở Malmö, Thụy Điển. Anh sống trong sự thiếu thốn tình cảm từ gia đình, từng phải ăn cắp xe đạp để có phương tiện di chuyển đến sân tập. Với Zlatan, thế giới bóng đá thời bấy giờ là một nơi xa lạ và đầy định kiến với những người nhập cư như anh. Nhưng thay vì lùi bước, anh đã biến sự giận dữ và khao khát khẳng định bản thân thành vũ khí sắc bén. Từ những con phố Rosengård, anh đã trở thành một tượng đài bóng đá với cá tính mạnh mẽ, khẳng định đẳng cấp của mình ở những CLB vĩ đại nhất châu Âu.