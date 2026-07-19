Không dám tin đây là Suzy, khéo Lee Min Ho còn chẳng nhận ra

Ngoại hình của Suzy ở thời điểm hiện tại đã gây ra cú sốc lớn cho khán giả.

Sáng 19/7, tờ Sports Seoul cho hay, ngoại hình của “tình đầu quốc dân” Suzy ở màn lộ diện mới nhất đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Theo đó, nữ ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1994 vừa chia sẻ chùm ảnh mới trên trang Instagram cá nhân có 21 triệu người theo dõi.

Trong ảnh, Suzy diện chiếc váy đỏ nổi bật có thiết kế kiểu corset. Trước ống kính, sao nữ đình đám để lộ vóc dáng gầy đi đáng kể so với thời gian trước. Phần xương quai xanh của cô trở nên rõ ràng hơn, cánh tay cựu thành viên miss A cũng trông mảnh mai hơn hẳn so với trước đây. Việc giảm cân nhanh chóng cũng khiến Suzy trở nên khác lạ, không còn giữ được vibe thường thấy. Thậm chí, ký giả Sports Seoul còn dành hẳn 1 dòng tít bày tỏ sự ngạc nhiên trước màn thay đổi diện mạo choáng váng của nữ ca sĩ sinh năm 1994: “Đó thực sự là Suzy sao? Đột nhiên gầy đi trông thấy”.

Nhiều khán giả phải dụi mắt nhiều lần mới nhận ra cô gái trong hình là cựu thành viên nhóm nhạc đình đám miss A. Thậm chí có netizen còn nhận định: “Nhìn Suzy bây giờ khéo tình cũ của cô ấy là Lee Min Ho cũng chẳng nhận ra nếu 2 người vô tình gặp lại nhau”.

Trên các diễn đàn, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự lo lắng khi chứng kiến màn sụt cân bất ngờ của Suzy. Bên cạnh đó, 1 số netizen suy đoán, có thể nữ ca sĩ đang nỗ lực giảm cân để hóa thân vào vai diễn mới, qua đó dành cho cô nhiều lời khen ngợi vì tinh thần hi sinh hết mình cho nghệ thuật.

Suzy bất ngờ lộ diện với diện mạo gầy gò hơn hẳn thời gian trước. Nhìn hình ảnh hiện tại của “tình đầu quốc dân” (hình trái), nhiều khán giả đã phải dụi mắt nhiều lần vì mãi vẫn không thể nhận ra nữ ngôi sao 9X đình đám. Ảnh: IGNV

Hậu giảm cân, Suzy bỗng trông không còn ngọt ngào, dịu dàng như trước đây. Ảnh: IGNV

Nhiều khán giả cho rằng cựu thành viên miss A sụt cân vì vai diễn mới. Ảnh: IGNV

Cách đây khoảng 2 tháng, Suzy cũng từng gây xôn xao khi xuất hiện với diện mạo lạ lẫm sau khi bất ngờ thay đổi phong cách trang điểm. Trong ảnh, nữ ngôi sao diện áo khoác da nâu cá tính, trông khác lạ với màu son đỏ. Chứng kiến tấm hình này, nhiều khán giả đã suýt chút nữa không nhận ra cựu thành viên miss A.

Hồi tháng 5, Suzy gây bàn tán với diện mạo khác lạ. Ở màn xuất hiện khi ấy, cô bất ngờ rũ bỏ phong cách trong trẻo quen thuộc và lột xác với style trang điểm mới đầy táo bạo. Nhiều khán giả lúc đó đã suýt không nhận ra nổi “tình đầu quốc dân”. Ảnh: X

Suzy sinh năm 1994, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng, được biết đến như 1 trong những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu của Kpop. Cô ra mắt năm 2010 với vai trò thành viên nhóm nhạc miss A dưới trướng JYP Entertainment và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình trong trẻo cùng thần thái cuốn hút.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc, Suzy còn lấn sân diễn xuất và tạo dấu ấn mạnh mẽ với bộ phim truyền hình đầu tay Dream High (2011), trước khi vụt sáng thành “Tình đầu quốc dân” nhờ vai diễn trong bom tấn điện ảnh Architecture 101 (2012). Sau khi miss A tan rã, Suzy tiếp tục phát triển sự nghiệp solo với các album Yes? No? và Faces of Love, đồng thời ghi dấu ở nhiều tác phẩm nổi bật như Gu Family Book, While You Were Sleeping, Vagabond, Start-Up, Anna hay Doona!.

Không chỉ được yêu mến bởi tài năng, Suzy còn giữ hình ảnh đời tư sạch, kín tiếng và chuyên nghiệp. Cô là gương mặt vàng trong mảng quảng cáo, thường xuyên trở thành đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng lớn nhờ sức hút mạnh mẽ và phong cách thanh lịch. Với sự nghiệp bền vững qua hơn 1 thập kỷ, Suzy hiện vẫn là 1 trong những nghệ sĩ Hàn Quốc được ngưỡng mộ nhất tại châu Á, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và tầm ảnh hưởng rộng rãi trong cả âm nhạc, phim ảnh lẫn thời trang.

Về tình duyên, cô từng xác nhận hẹn hò 2 nam thần hàng đầu Kbiz gồm Lee Min Ho và Lee Dong Wook. Nhưng đáng tiếc, cả 2 mối tình đẹp này đều không kéo dài được bao lâu.

Suzy là “tình đầu quốc dân” nức tiếng xứ Hàn. Ảnh: X

Cô từng có khoảng thời gian ngắn hẹn hò Lee Min Ho và Lee Dong Wook. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo