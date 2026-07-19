Cô gái 26 tuổi đăng quang cuộc thi hoa hậu lâu đời nhất Philippines

Gwendoline Meliz Soriano, 26 tuổi đã đăng quang cuộc thi Binibining Pilipinas 2026 và giành quyền đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Quốc tế 2027 tại Nhật Bản.

Chung kết cuộc thi Binibining Pilipinas 2026 đã diễn ra ngày 18/7 với chiến thắng thuộc về người đẹp Gwendoline Meliz Soriano, 26 tuổi, đại diện thành phố Baguio. Trong chung kết, cô giành thêm giải thưởng phụ Trang phục áo tắm đẹp nhất và Trang phục dạ hội đẹp nhất.

Soriano đến từ Labrador, Pangasinan, là diễn viên, người mẫu người Philippines. Cô là cựu sinh viên của Đại học Saint Louis ở thành phố Baguio và Đại học Trinity châu Á ở Quezon City, Philippines. Năm 2018, Soriano là thực tập sinh của ABS-CBN .

Gwendoline Meliz Soriano đăng quang Binibining Pilipinas 2026.

Soriano có kế hoạch tham gia cuộc thi Binibining Pilipinas năm 2022 nhưng phải tạm hoãn vì lý do cá nhân. Sau 4 năm, người đẹp trở lại cuộc thi và giành được danh hiệu cao quý nhất.

Soriano cho biết cô bỏ lỡ cơ hội tham gia cuộc thi Binibining Pilipinas vì khi đó cha người đẹp đột ngột qua đời. “Năm 2022, tôi phải đối mặt với nhiều mất mát, đó là sự ra đi của cha tôi. Tôi tin rằng đây là thời điểm hoàn hảo. Tôi đã trở lại tốt hơn, mạnh mẽ hơn”, cô nói.

Soriano cũng tiết lộ rằng cô đã phải vật lộn với chứng đau bụng dữ dội trong đêm chung kết Binibining Pilipinas 2026, khiến việc thay trang phục nhanh chóng ở hậu trường trở nên vô cùng khó khăn.

“Hôm nay tôi bị đau bụng. Thật khó để thay từ bộ đồ bơi sang trang phục biểu diễn và váy dạ hội. Tôi thường bị đau bụng, nhưng thuốc giảm đau đã giúp tôi vượt qua”, cô chia sẻ.

Trong phần hỏi đáp, bốn thí sinh lọt vào chung kết được hỏi chung một câu hỏi: “Bạn hình dung tương lai của mình như thế nào, và danh hiệu Binibining Pilipinas sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đó ra sao?”.

Soriano trả lời: “Tôi hình dung mình sẽ trở thành một nhà lãnh đạo đầy khát vọng, và với vương miện Binibini, tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng cho những người khác tin vào vẻ đẹp của ước mơ và giữ vững niềm tin. Đằng sau vương miện, tôi hy vọng sẽ được nhớ đến như một người có đức tin và trái tim nhân hậu”.

Nhan sắc Hoa hậu Philippines 2026.

Soriano có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng giành chiến thắng ở cuộc thi Limgas na Pangasinan 2019, lọt vào chung kết Miss Millennial Philippines 2019, đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Baguio 2024, lọt vào chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025. Soriano được đánh giá là ứng viên sáng giá của khu vực châu Á tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2027.

Binibining Pilipinas (Bb. Pilipinas), được thành lập năm 1964 , là cuộc thi sắc đẹp có lịch sử lâu đời và giàu truyền thống nhất của Philippines. Trong hơn 60 năm tồn tại, Binibining Pilipinas không chỉ đào tạo nhiều hoa hậu nổi tiếng mà còn góp phần đưa Philippines trở thành một trong những cường quốc sắc đẹp của thế giới.

Trong hơn sáu thập kỷ, Binibining Pilipinas đã xây dựng một mô hình chuyên nghiệp bao gồm việc tuyển chọn thí sinh từ khắp các địa phương, đào tạo kỹ năng trình diễn, ứng xử, truyền thông và chuẩn bị cho các đấu trường quốc tế. Mô hình này về sau được nhiều quốc gia học hỏi.

Từ 2019, Binibining Pilipinas đánh mất bản quyền Miss Universe ở Philippines. Điều này khiến sức hút truyền thông của Binibining Pilipinas giảm đáng kể, bởi Miss Universe luôn là đấu trường được người Philippines quan tâm nhất.

Từ năm 2023 đến nay, quy mô cuộc thi Binibining Pilipinas được tinh gọn hơn. Ban tổ chức chỉ trao hai danh hiệu chính là Miss International Philippines và The Miss Globe Philippines.