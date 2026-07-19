Nine Naphat vung tiền đưa tình mới du lịch sang chảnh khắp nơi, rời xa Baifern hạnh phúc đến vậy sao?

“Nhất cử nhất động” từ Nine Naphat và bạn gái mới trong khoảng thời gian này đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng.

Trong thời gian qua, Nine Naphat đã vung tiền đưa bạn gái mới - influencer Malinee C (Van Malinee) đi du lịch trong và ngoài lãnh thổ Thái Lan. Cách đây không lâu, nam tài tử sinh năm 1996 đã cùng đàng gái tới Hong Kong (Trung Quốc) tận hưởng những phút giây hẹn hò riêng tư, lãng mạn.

Tới sáng 19/7, tờ Teenee đưa tin, Nine lại vừa cùng Malinee C tiếp tục chuyến đi ngọt ngào tới Phuket (Thái Lan). Trên trang cá nhân, cặp đôi vừa chia sẻ tới công chúng những bức ảnh tuyệt đẹp từ chuyến du lịch mới đây. Dù không đăng ảnh chụp chung với nhau, nhưng 2 người họ đã không ngần ngại khoe hàng loạt “lovestagram” từ chuyến đi ngọt ngào lần này. Chỉ cần nhìn qua những khoảnh khắc do Nine - Malinee C đăng lên, công chúng cũng dễ dàng cảm nhận được bầu không khí hạnh phúc, ngập tràn màu hồng của cặp đôi trai đẹp gái xinh.

Có thể thấy, mối quan hệ giữa Nine - Malinee C đang tiến triển với tốc độ rất nhanh. Nine mới công khai hẹn hò tình mới cách đây khoảng 2 tháng. Vậy mà tới nay, anh đã chiều chuộng đàng gái tới mức đưa cô đi du lịch sang chảnh khắp nơi. Không ngoa khi nói rằng Nine - Malinee C ngày càng trở nên bền chặt và mối quan hệ giữa 2 người nhiều khả năng sắp được nâng lên 1 cấp độ cao hơn nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nine - Baifern Pimchanok đã không còn cơ hội để tái hợp với nhau.

Nine vừa đưa cô nàng influencer Malinee C (Van Malinee) đi du lịch Phuket. Ảnh: IGNV

Nine cùng bạn gái mới bắn cung với nhau trong bầu không khí ngọt ngào, lãng mạn. Ảnh: IGNV

Trước đó không lâu, Nine Naphat và Malinee C đã tới Hong Kong (Trung Quốc) du lịch, hẹn hò với nhau trong bầu không khí hạnh phúc. Trên trang cá nhân, họ còn để lộ “lovestagram” không thể chối cãi. Ảnh: IGNV

Không chỉ cùng check-in tại 1 con phố ở Hong Kong (Trung Quốc), ngón tay của Malinee C còn lọt hẳn vào 1 khung hình do Nine Naphat đăng lên. Ảnh: IGNV

Trước đó vào ngày 11/5, tờ Tnews gây sốt khi bất ngờ hé lộ về danh tính tình mới của Nine, khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao bàn tán. Theo nguồn tin, bạn gái hiện tại của Nine được cho là influencer Malinee C nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, có hơn 214 ngàn người theo dõi trên Instagram. Truyền thông xứ sở chùa vàng phát hiện ra Nine đã nhấn like hầu như tất cả các bài đăng của cô gái nói trên liên tục từ tháng 11 năm ngoái cho đến nay. Được biết, Malinee C sở hữu làn da trắng trẻo cùng vóc dáng thon thả, nuột nà và gu thời trang cá tính, nổi bật.

Còn nhớ trong buổi phỏng vấn với truyền thông Thái vào chiều 8/5, Nine đã khiến cả châu Á dậy sóng khi lần đầu xác nhận đang hẹn hò tình mới: “Tôi hiện đang hẹn hò với 1 người ngoài ngành giải trí, tôi muốn mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, cứ từ từ thôi. Tôi muốn giữ gìn mối quan hệ này trong không gian riêng tư, muốn dành sự riêng tư cho cô ấy và cả gia đình cô ấy nữa. Tôi là ‘hoa đã có chủ’ rồi”.

Bạn gái mới của Nine sở hữu diện mạo xinh đẹp, nhưng nhìn chung nhan sắc vẫn chưa thể so sánh được với tình cũ của anh - Baifern. Ảnh: IGNV

Nine công khai hẹn hò tình mới trong 1 buổi giao lưu với truyền thông hồi tháng 5. Ảnh: Sanook

Trước khi công khai yêu bạn gái mới ngoài showbiz, Nine từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với ngọc nữ Baifern Pimchanok hơn anh 4 tuổi. Còn nhớ Baifern - Nine từng hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Yêu Nhầm Bạn Thân và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận phát sốt. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine - Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine bị mẹ ép chia tay Baifern. Được biết, trước Baifern, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với 1 cô bạn gái ngoài ngành giải trí.

Bà Moo Pimpaka được cho là nguyên nhân khiến Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ. Ảnh: X

Cuộc tình dang dở của Nine Naphat - Baifern Pimchanok đã để lại nỗi tiếc nuối lớn trong lòng công chúng. Ảnh: X

Nguồn: Teenee