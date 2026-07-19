Hậu ly hôn Ahn Jae Hyun, Goo Hye Sun tàn tạ đến thê thảm

Tình cảnh của Goo Hye Sun sau khi ly hôn tài tử Ahn Jae Hyun đã khiến cho công chúng không khỏi xôn xao.

Sáng 19/7, tờ Sports Chosun cho hay, “nàng Cỏ” Goo Hye Sun (phim Vườn Sao Băng) vừa làm khách mời trên chương trình Kim Ju Ha’s Day & Night (đài MBN) và lần đầu công bố những bí mật đời tư gây sốc.

Đáng chú ý, nữ diễn viên bất ngờ để lộ chuyện từng hút 1 bao thuốc lá/ngày ở thời điểm sau khi đã ly hôn tài tử Ahn Jae Hyun. Đồng thời, nữ diễn viên giải thích cặn kẽ nguyên nhân khiến cô đột nhiên hút thuốc nhiều tới như vậy: “Trong bộ phim đầu tiên do tôi làm đạo diễn, có phân cảnh nhân vật phải hút thuốc. Vì lúc đó chưa từng hút thuốc nên tôi cứ tưởng chỉ cần nhả khói ra là được. Thế nhưng, có người lại bảo rằng ‘Đó không phải là hút thuốc’. Vì vậy, tôi đã đi học cách hút thuốc lá để tiện chỉ đạo diễn xuất”.

Ngay trên sóng truyền hình, Goo Hye Sun cho biết đã tập hút thuốc trong suốt 10 tháng, thậm chí hút hết hẳn 1 bao/ngày suốt quãng thời gian đó: “Tôi đã hút liên tục. Ngày nào tôi cũng hút 1 bao”. Nữ diễn viên họ Goo vừa dứt lời, danh hài Moon Se Yoon liền tỏ vẻ sửng sốt, ngỡ ngàng: “Hút ở mức độ đó thì là nghiện rồi còn gì. Đâu cần thiết phải hút tới 1 bao mỗi ngày. Ngay cả người hút thuốc lâu năm cũng khó mà hút hết 1 bao/ngày như vậy”.

Goo Hye Sun khẳng định mình từng hút 1 bao thuốc/ngày suốt 10 tháng. Ảnh: Naver

Cũng trong chương trình mới đây, Goo Hye Sun gây sốc khi tiết lộ chuyện từng sống trong nhà trọ Goshiwon suốt 1 năm trời. Được biết, Goshiwon là dạng phòng trọ bé xíu như hộp diêm với diện tích chỉ từ 3-6 mét vuông, có nhà vệ sinh được xây khép kín bên trong không gian siêu nhỏ. Tưởng chừng căn phòng trọ chật chội, bí bách sẽ khiến Goo Hye Sun cảm thấy bất tiện trong sinh hoạt, thế nhưng nữ minh tinh lại tỏ ra bình thản: “Tôi không hề thấy bất tiện 1 chút nào khi sử dụng phòng tắm chung tại nhà trọ Goshiwon. Nói là dùng chung, thế nhưng thực ra là mỗi người vào dùng xong rồi bước ra để người tiếp theo vào. Mọi chuyện vẫn ổn mà”.

Thậm chí, nữ minh tinh Vườn Sao Băng còn bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống tại phòng trọ chật chội: “Chỉ mất 1 phút là dọn dẹp xong xuôi đồ đạc nên tôi thấy rất tuyệt luôn ấy chứ. Khi ở nhà, tôi cứ ngỡ mình cần nhiều đồ đạc lắm cơ, tuy nhiên, sau khi tối giản lại mọi thứ và chỉ giữ lại những món đồ cần thiết cho quá trình sinh hoạt ở nhà trọ Goshiwon thì tôi mới nhận ra mình thực sự chẳng cần nhiều đồ dùng đến thế”.

Những chia sẻ mới đây của mỹ nhân Vườn Sao Băng đã khiến cho cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh: Nate

Goo Hye Sun sinh năm 1984, gia nhập làng giải trí khi vừa tròn 18 tuổi và từng là thực tập sinh của SM Entertainment. Sau đó, nữ nghệ sĩ chuyển đến DSP Media, nơi cô được đào tạo để ra mắt trong 1 nhóm nhạc nữ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã phá sản hoàn toàn nên Goo Hye Sun chuyển đến YG Entertainment và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Sự chuyển hướng này thực sự là 1 quyết định vô cùng sáng suốt khi sau đó Goo Hye Sun đã nhanh chóng trở thành nữ diễn viên thế hệ 8X nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Trong thời gian còn hoạt động năng nổ ở showbiz, cô gây tiếng vang khắp châu Á nhờ thành công của loạt phim như Vườn Sao Băng, Đức Vua Và Tôi, Vũ Điệu Tình Yêu, Bác Sĩ Ma Cà Rồng…

Goo Hye Sun từng tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh qua nhiều tác phẩm nổi đình nổi đám 1 thời. Ảnh: X

Về tình duyên, Goo Hye Sun kết hôn với tài tử Ahn Jae Hyun hồi giữa năm 2016 chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò. Tới tháng 8/2019, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Vào thời điểm “đường ai nấy đi”, nữ minh tinh Vườn Sao Băng cho biết cô đã có 1 cuộc hôn nhân địa ngục với Ahn Jae Hyun. Nữ diễn viên tố Ahn Jae Hyun bạc tình, lăng nhăng và thiếu tôn trọng vợ, nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào.

Sau đó, Dispatch đã công bố loạt tin nhắn giữa Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun để chứng minh nữ diễn viên họ Goo nói dối. Theo đó, nam tài tử sinh năm 1987 chưa từng ruồng rẫy hay nói xấu vợ như lời mỹ nhân họ Goo tố cáo. Đỉnh điểm là tới tháng 9/2019, Ahn Jae Hyun đã đâm đơn kiện Goo Hye Sun ra tòa và khẳng định “sự thật đã trở nên sai lệch do những khẳng định 1 chiều trên mạng xã hội của vợ cũ”. Sau hàng loạt lùm xùm, Goo Hye Sun không còn đóng phim và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong 1 số show giải trí. Và cặp đôi 1 thời cũng mất khoảng 1 năm mới đạt được thỏa thuận ly hôn.

Cuộc hôn nhân của Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Nate

Nguồn: Sports Chosun