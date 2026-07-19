Hoa hậu Tiểu Vy đi biển khoe dáng nóng bỏng, CĐM nhìn mà không thể rời mắt

Hoa hậu Tiểu Vy luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện.

Hoa hậu Tiểu Vy lại "đốn tim" CĐM

Nhắc đến những nàng hậu sở hữu nhan sắc nổi bật của showbiz Việt, Trần Tiểu Vy luôn là cái tên được đông đảo khán giả yêu mến. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi, người đẹp Quảng Nam nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ gương mặt hài hòa, chiều cao nổi bật cùng thần thái cuốn hút. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tiểu Vy không chỉ giữ vững sức hút mà còn ngày càng trưởng thành về phong cách, liên tục xuất hiện trong các sự kiện thời trang, phim ảnh và những bộ ảnh nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội.

Mới đây, nàng hậu tiếp tục khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến đi biển trên trang cá nhân. Chỉ với dòng trạng thái ngắn gọn: "Hè này đi biển hơi nhiều hong ta", Tiểu Vy đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng vô số bình luận chỉ sau thời gian ngắn.

Trong bộ ảnh mới, Hoa hậu Việt Nam 2018 diện một set đồ mang tông màu hồng pastel nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Thiết kế ôm sát giúp cô khoe khéo vòng eo thon gọn, bờ vai thanh mảnh cùng đôi chân dài đặc trưng. Không lựa chọn phong cách quá cầu kỳ, Tiểu Vy để mái tóc dài buông tự nhiên, kết hợp lối trang điểm trong trẻo càng làm tôn lên vẻ đẹp nữ tính và quyến rũ.

Bối cảnh ngoài trời với bãi cỏ xanh, hàng cây và ánh nắng vàng dịu nhẹ càng khiến tổng thể bộ ảnh mang cảm giác mùa hè đầy sức sống. Từ những khung hình cận mặt cho đến các bức ảnh toàn thân, Tiểu Vy đều thể hiện khả năng tạo dáng chuyên nghiệp, thần thái tự tin nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có. Đặc biệt, những khoảnh khắc cười rạng rỡ hay tung tăng giữa không gian biển xanh khiến nhiều người nhận xét nàng hậu ngày càng xinh đẹp và cuốn hút hơn theo thời gian.

Khó rời mắt khỏi nhan sắc tuyệt phẩm

Ngay sau khi bộ ảnh được chia sẻ, phần bình luận trên trang cá nhân của Tiểu Vy nhanh chóng trở nên sôi động. Đông đảo cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc và vóc dáng của nàng hậu. Không ít người cho rằng dù xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng hay gợi cảm, Tiểu Vy vẫn luôn biết cách tạo dấu ấn riêng.

Có thể thấy, sau nhiều năm đăng quang, Tiểu Vy vẫn duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Không cần những bộ trang phục quá cầu kỳ hay phong cách táo bạo, cô vẫn biết cách tỏa sáng bằng vẻ đẹp khỏe khoắn, tự nhiên cùng thần thái của một hoa hậu. Chính sự cân bằng giữa nét quyến rũ và hình ảnh thanh lịch đã giúp người đẹp luôn giữ được thiện cảm trong mắt công chúng.

Bộ ảnh đi biển lần này thêm một lần khẳng định sức hút bền bỉ của Tiểu Vy trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu đều mang đến hình ảnh chỉn chu, trẻ trung và đầy năng lượng, khiến người hâm mộ không ngừng dành những lời khen ngợi. Với nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng phong cách thời trang đa dạng, Tiểu Vy vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt trong thời gian tới.