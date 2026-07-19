Tiếc cho Hoa hậu Mai Phương

Có khởi đầu thuận lợi với danh xưng Miss World Vietnam 2022 nhưng sự loay hoay trong những ngã rẽ mới của sự nghiệp khiến hình ảnh của Mai Phương mờ nhạt dần và vướng vào ồn ào không đáng có.

Thông tin Hoa hậu Mai Phương và công ty quản lý VMAS phát sinh những bất đồng, đi đến quyết định chấm dứt hợp tác sau chưa đầy hai năm đang gây ồn ào trên mạng xã hội. Nhiều người tiếc cho Mai Phương khi cô có quyết định chuyển mình đầy táo bạo nhưng không đạt được kết quả như mong đợi.

Bốn năm sau khi đăng quang, Mai Phương đã trải qua nhiều cột mốc đáng chú ý, từ một hoa hậu được đánh giá cao về học vấn quyết định rẽ hướng sang ca hát và mới đây là thử sức với điện ảnh. Đến thời điểm này, sự nghiệp của Mai Phương với vai trò ca sĩ, diễn viên vẫn chưa khởi sắc nhưng đã vướng lắm ồn ào.

Mai Phương ghi dấu ấn trong vai trò hoa hậu.

Khởi đầu đầy kỳ vọng

Với điểm xuất phát là danh xưng Miss World Vietnam 2022, Mai Phương đã xây dựng được hình ảnh là một trong những người đẹp được chú ý trong giới beauty queen của Việt Nam.

Mai Phương được nhớ đến nhiều với hình ảnh một cô gái tri thức, năng động và có tư duy hiện đại. Điều đó giúp cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được kỳ vọng.

Sau hơn một năm chuẩn bị, Mai Phương đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2023. Dù được đánh giá có sự đầu tư nghiêm túc về kỹ năng cũng như hình ảnh, đại diện Việt Nam dừng chân ở top 40 chung cuộc.

Xét về thành tích, đây không phải kết quả nổi bật nếu đặt cạnh những đại diện Việt Nam từng vào sâu ở cuộc thi này. Tuy nhiên, hành trình quốc tế giúp Mai Phương tích lũy thêm kinh nghiệm hoạt động trong môi trường sắc đẹp chuyên nghiệp và ghi thêm dấu ấn trong lòng công chúng yêu sắc đẹp.

Trong hành trình đương nhiệm, Mai Phương xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Cô được xem là một trong những "gà chiến" được đầu tư nhất của đơn vị nắm bản quyền Miss World Vietnam.

Loay hoay khi bước ra khỏi vùng an toàn

Mai Phương chuyển hướng làm ca sĩ.

Bộ phim Trùm Sò mà cô đóng vai chính có doanh thu thấp.

Bước ngoặt lớn nhất của Mai Phương diễn ra vào năm 2024 khi cô rời công ty quản lý cũ để gia nhập VMAS với mục tiêu theo đuổi con đường ca sĩ chuyên nghiệp.

Đây được xem là lựa chọn táo bạo. Trong khi phần lớn hoa hậu tiếp tục phát triển hình ảnh ở lĩnh vực thời trang, dẫn chương trình hoặc kinh doanh, Mai Phương lại lựa chọn âm nhạc - một lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt và đòi hỏi quá trình đào tạo dài hơi.

Khoảng thời gian đầu, cô gần như ở ẩn, dành phần lớn thời gian học thanh nhạc, luyện vũ đạo và xây dựng định hướng nghệ thuật mới. Cuối năm 2025, Mai Phương chính thức phát hành album đầu tay - A Beautiful Mess , giới thiệu hình ảnh cá tính, hiện đại và có phần nổi loạn hơn so với hình tượng hoa hậu dịu dàng trước đây.

Sự thay đổi này tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá cao tinh thần dám làm mới bản thân của cô. Mai Phương được đánh giá có lợi thế về sắc vóc, vũ đạo, ngoại ngữ. Giọng hát của cô cũng được nhận xét ổn và tư duy âm nhạc hiện đại. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Mai Phương cần thêm thời gian để khẳng định dấu ấn với vai trò ca sĩ.

Không dừng lại ở âm nhạc, Mai Phương tiếp tục mở rộng hoạt động khi nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Trùm Sò . Đây là lần đầu cô đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, bộ phim không đạt thành tích khả quan về doanh thu phòng vé. Điều này phần nào khiến màn chào sân điện ảnh của Mai Phương chưa tạo được hiệu ứng như mong đợi.

Mai Phương đang đứng trước ngã rẽ mới của sự nghiệp.

Ồn ào đáng tiếc

Sự cố với VMAS có thể xem là một ồn ào đáng tiếc trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Mai Phương.

Nhìn lại chặng đường từ năm 2022 đến nay, Mai Phương là một trong những hoa hậu có nhiều quyết định mang tính thử thách. Cô không chọn con đường an toàn của một beauty queen chỉ xuất hiện tại sự kiện hay làm người mẫu ảnh, mà liên tục mở rộng sang những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn như ca hát và diễn xuất.

Tuy nhiên, những lựa chọn ấy cũng đi kèm rất nhiều thử thách và áp lực. Nhiều khán giả cho rằng thành công trong một cuộc thi sắc đẹp không đồng nghĩa với việc khán giả sẽ lập tức đón nhận Mai Phương ở vai trò ca sĩ hay diễn viên. Mỗi lĩnh vực đều cần thời gian, sản phẩm chất lượng và sự bền bỉ để tạo dựng niềm tin.

Sau gần hai năm gắn bó với định hướng ca hát, việc Mai Phương dừng hợp tác với VMAS khiến khán giả đặt câu hỏi về bước đi tiếp theo của người đẹp. Cô đang đứng trước một bài toán khó khăn hơn đó là vượt qua ồn ào và tiếp tục chứng minh bản thân bằng những sản phẩm mới trong vai trò ca sĩ.

Ở tuổi 27, Mai Phương vẫn còn nhiều cơ hội để định hình con đường nghệ thuật của riêng mình. Chính cách vượt qua những ngã rẽ sẽ quyết định diện mạo sự nghiệp của Mai Phương trong những năm tiếp theo.