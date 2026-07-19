Động thái đầu tiên của Thủy Tiên sau gần 3 tháng ở ẩn

Từ khi vướng vào những ồn ào không đáng có liên quan đến việc kêu gọi từ thiện, Thủy Tiên và Công Vinh sống kín tiếng hơn.

Sau gần 3 tháng không có bất kỳ cập nhật nào trên mạng xã hội, mới đây ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ tái xuất bằng một bài đăng mới trên Facebook có 9,4 triệu người theo dõi. Khoảnh khắc này của cô ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Nữ ca sĩ chia sẻ hai bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ bên bờ biển, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Ít online. Nhiều sóng" cùng biểu tượng sóng biển. Điểm gây chú ý nhất chính là bức ảnh Thủy Tiên diện bikini màu hồng, khoe vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài.

Đây được xem là động thái hiếm hoi của Thủy Tiên sau gần 3 tháng ở ẩn trên mạng xã hội. Trước đó, nữ ca sĩ gần như không cập nhật hình ảnh hay chia sẻ về cuộc sống cá nhân, khiến nhiều khán giả tò mò.

Ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ bài đăng mới diện bikini trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Đây là động thái hiếm hoi của nữ ca sĩ sau gần 3 tháng im hơi lặng tiếng. Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, Thủy Tiên lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí cũng như ít hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội. Mỗi lần nữ ca sĩ đăng tải bài viết mới đều nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận.

Từ khi vướng vào những ồn ào không đáng có trong sự nghiệp liên quan đến việc kêu gọi từ thiện, Thủy Tiên và Công Vinh có cuộc sống bình lặng hơn. Thủy Tiên từng lên tiếng đáp trả: "Bộ Công an cũng yêu cầu chính quyền công an địa phương đối chiếu người dân, đúng sai có báo cáo, đối chiếu toàn bộ thu chi của tôi.

Kết quả điều tra được Bộ Công an gửi Viện Kiểm sát tối cao kiểm tra hồ sơ, đồng ý công nhận kết quả và công bố tôi không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện. Những người dựa vào video cắt ghép, tự cho mình quyền phán xét thì tội cho tôi quá. Tôi là phụ nữ bình thường, nếu làm sai sẽ bị khởi tố, sao có thể tự do như vậy. Tôi muốn sống bình thường nhưng không chịu nổi với mọi người. Nếu sai, tôi bị trời phạt. Nếu không, những người chửi tôi hoài sẽ lãnh nghiệp của tôi".

Từ khi vướng vào những ồn ào không đáng có trong sự nghiệp liên quan đến việc kêu gọi từ thiện, Thủy Tiên và Công Vinh có cuộc sống bình lặng hơn. Ảnh: FBNV

Thủy Tiên sinh năm 1985, là ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến với nhiều bản hit như Giấc mơ tuyết trắng , Ngôi nhà hạnh phúc , Muộn màng ... Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn được công chúng quan tâm bởi chuyện tình đẹp với cựu tuyển thủ Lê Công Vinh. Sau nhiều năm gắn bó, cả hai kết hôn vào năm 2014 và hiện có một con gái chung.

Về phía Công Vinh, sau khi khép lại sự nghiệp sân cỏ, anh chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và tham gia một số hoạt động liên quan đến bóng đá. So với thời điểm còn thi đấu đỉnh cao, cựu danh thủ lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí và chủ yếu tập trung cho công việc cũng như gia đình.