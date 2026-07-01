Đang "sĩ" nhất lúc này: HIEUTHUHAI có mặt tại Mỹ trực tiếp xem chung kết World Cup

HIEUTHUHAI và dàn sao Việt đang hoà vào không khí tưng bừng của trận đấu được chờ đợi nhất World Cup 2026.

Không chỉ người hâm mộ bóng đá, dàn sao Việt cũng đang bước vào trạng thái "đếm ngược" trước trận chung kết FIFA World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha. Chỉ còn ít giờ trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên tại sân vận động MetLife (Mỹ), mạng xã hội đã rộn ràng bởi hàng loạt bài đăng dự đoán tỷ số, "chọn phe" và màn tung hứng hài hước giữa các nghệ sĩ. Trong đó, tâm điểm chú ý thuộc về HIEUTHUHAI khi trở thành sao Việt hiếm hoi có mặt trực tiếp tại Mỹ để hòa mình vào bầu không khí nóng bỏng của trận cầu được cả thế giới chờ đợi.

Trên trang cá nhân, HIEUTHUHAI chia sẻ loạt hình ảnh check-in tại khu vực sân MetLife với dòng trạng thái: "26 năm mới có lần đầu tại MetLife. Giờ chỉ chờ tiếng còi khai cuộc cho trận Chung Kết FIFA World Cup 2026 thôi". Nam rapper diện áo polo kẻ sọc xanh - trắng, quần âu trắng kết hợp kính đen, tạo nên tổng thể vừa lịch lãm vừa trẻ trung. Visual bảnh bao cùng vóc dáng cao ráo của HIEUTHUHAI nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau chưa đầy một giờ đăng tải.

HIEUTHUHAI khiến dân tình trầm trồ vì check-in có mặt tại Mỹ theo dõi chung kết World Cup 2026

Không chỉ HIEUTHUHAI, hàng loạt nghệ sĩ Việt cũng đồng loạt nhập cuộc theo cách riêng. Là một trong những fan cứng của Cristiano Ronaldo nhiều năm qua, Tiến Luật bất ngờ khiến cư dân mạng thích thú khi tuyên bố sẽ đứng về phía Lionel Messi trong trận chung kết.

Nam diễn viên viết: "Một bên là thế hệ mới mang theo khát vọng. Một bên là huyền thoại mang theo cả một kỷ nguyên. World Cup không chỉ tìm nhà vô địch mà còn chọn xem lịch sử sẽ được viết tiếp... hay được sang trang. Tây Ban Nha hay Argentina? Đêm nay, không có chỗ cho tiếc nuối. M10 sẽ có cú đúp". Màn "quay xe" của Tiến Luật nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo fan Messi.

Trong khi đó, Hương Giang, Đỗ Khánh Vân hay Gin Tuấn Kiệt lại chọn cách thể hiện tình yêu với Argentina bằng việc diện áo đấu mang số 10 của Messi. Đỗ Khánh Vân tự tin dự đoán tỷ số 2-1 nghiêng về Argentina, còn Gin Tuấn Kiệt thì rủ rê cả gia đình cũng đồng loạt mặc áo đấu của tuyển Argentina để cổ vũ "anh 10", tạo nên không khí vô cùng rộn ràng trước trận đấu.

Tiến Luật nghiêng về Messi trong trận bóng hấp dẫn nhất đêm nay

Gin Tuấn Kiệt rủ rê cả nhà cổ vũ cho thần tượng

Khánh Vân (Mắt Biếc) tự tin dự đoán chiến thắng thuộc về đội tuyển Argentina

Đang đi du lịch nhưng Hoa hậu Hương Giang cũng đã "chọn phe" xong xuôi

Ngô Kiến Huy check-in cùng cầu thủ Tấn Trường cổ vũ cho Messi

Á hậu Quỳnh Anh đã ra đường để hoà vào không khí

Diệu Nhi và hội bạn Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến đang chờ đợi trái bóng lăn

Một trong những màn "tấu hài" được cư dân mạng chia sẻ nhiều nhất lại đến từ HURRYKNG. Vốn nổi tiếng là fan ruột của Lionel Messi, nam rapper đăng bài kêu gọi cổ vũ Argentina nhưng không quên tag hàng loạt người bạn được biết đến là fan của Cristiano Ronaldo như Cris Phan, Ngô Hải Nam, Bùi Trường Linh hay Trần Đăng Dương. Dòng trạng thái "Rạng sáng mai... tất cả hướng về trận chung kết" khiến nhiều người bật cười vì màn "réo tên" đầy duyên dáng trước giờ bóng lăn.

Đáp lại lời "triệu tập" của HURRYKNG, diễn viên Hải Nam lập tức đăng ảnh diện áo đấu tuyển Tây Ban Nha nhưng bên trong có thêm áo đấu của CR7, đồng thời khẳng định sẽ "cổ vũ trung lập". Màn tung hứng giữa hai người bạn nhanh chóng trở thành một trong những cuộc đối đáp hài hước nhất của dàn sao Việt trước trận chung kết.

HURRYKNG khiến dân mạng cười bò vì màn "cà khịa" duyên dáng

Hải Nam đáp trả HURRYKNG khi mặc áo CR7 phối với áo tuyển Tây Ban Nha

Một fan cứng khác của Ronaldo là rapper Andree cũng khiến netizen bật cười vì "nước đi" không ngờ

Chỉ còn ít giờ nữa, tiếng còi khai cuộc sẽ vang lên trên sân MetLife, khép lại hơn một tháng sôi động của World Cup 2026. Không chỉ người hâm mộ bóng đá mà cả mạng xã hội Việt Nam cũng đang bước vào "chế độ thức đêm", sẵn sàng chứng kiến cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch Argentina và thế hệ vàng của Tây Ban Nha. Dù Messi nâng cao chiếc cúp vàng thêm một lần nữa hay Tây Ban Nha mở ra kỷ nguyên mới, trận đấu cuối cùng của World Cup 2026 vẫn được kỳ vọng sẽ là màn hạ màn xứng đáng cho một mùa hè bóng đá đầy cảm xúc.