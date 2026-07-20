Chàng trai 2k3 mang hai dòng máu Việt - Hàn đại diện Việt Nam chinh chiến Nam vương Siêu quốc gia 2026

Nguyễn Hàn Việt chính thức được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường Nam vương Siêu quốc gia (Mister Supranational) 2026.

Sau khi đăng quang Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Nguyễn Hàn Việt chính thức được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường Nam vương Siêu quốc gia (Mister Supranational) 2026. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý khi người đẹp sinh năm 2003 sở hữu ngoại hình nổi bật cùng câu chuyện đặc biệt về hai dòng máu Việt - Hàn.

Nguyễn Hàn Việt mang quốc tịch Việt Nam, có cha là người Hàn Quốc và mẹ là người Việt. Anh sở hữu chiều cao 1,84 m, gương mặt góc cạnh cùng phong cách nam tính, hiện đại. Trước khi bước lên ngôi vị Nam vương Du lịch Việt Nam, Hàn Việt từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và ghi dấu ấn nhờ lợi thế hình thể cùng thần thái trình diễn chuyên nghiệp.

Việt Hàn đã khởi hành đến Ba Lan thi Nam vương Siêu quốc gia (Mister Supranational) 2026.

Tại chung kết Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Hàn Việt vượt qua nhiều thí sinh để giành chiến thắng thuyết phục. Anh được đánh giá cao bởi phong thái tự tin, khả năng ứng xử và câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình trưởng thành trong môi trường đa văn hóa.

Với tấm vé đến Mister Supranational 2026, Hàn Việt sẽ tiếp nối hành trình của các đại diện Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp nam quốc tế. Người hâm mộ kỳ vọng lợi thế ngoại hình, khả năng giao tiếp cùng kinh nghiệm trình diễn sẽ giúp anh tạo dấu ấn, mang về thành tích tích cực cho Việt Nam ở sân chơi năm nay.

Việt Hàn chưa có nhiều kinh nghiệm ở các cuộc thi lớn nhưng bày tỏ sẽ cố gắng hết sức.

Tại Ba Lan, Việt Hàn đã gặp lại Mai Ngô. Sau những ngày thấp thỏm vì sự cố visa khiến cô lỡ lễ trao sash, Mai Ngô hiện cũng đã chính thức có mặt tại Ba Lan để hội quân cùng các thí sinh Miss Supranational 2026. Dù nhập cuộc muộn hơn một số đại diện khác, người đẹp nhanh chóng thích nghi với lịch trình dày đặc của cuộc thi, liên tục xuất hiện với phong thái tự tin, năng lượng tích cực và tích cực giao lưu cùng dàn thí sinh quốc tế. Những màn thể hiện trong các hoạt động đầu tiên cũng giúp Mai Ngô ghi điểm nhờ thần thái chuyên nghiệp, mở ra kỳ vọng cô sẽ tạo nên dấu ấn trong chặng đường sắp tới tại đấu trường nhan sắc này.

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Mai Ngô đã bắt đầu những hoạt động đầu tiên tại Ba Lan dù nhập cuộc trễ.

Ảnh: NVCC