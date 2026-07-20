Vừa công khai yêu, Việt Anh và Quỳnh Nga đã cùng mua nhà chung

Sau khi xác nhận hẹn hò, cặp đôi diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga tiết lộ đã mua căn nhà đầu tiên đứng tên chung.

Tối 19/7, cặp đôi Việt Anh và Quỳnh Nga chia sẻ về căn nhà mới cao 4 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 100 m². Theo Quỳnh Nga, mỗi tầng hiện được thiết kế theo phong cách khác nhau nên chưa tạo được sự đồng bộ. Vì vậy, cả hai đang tìm đơn vị thiết kế, thi công để cải tạo và hoàn thiện không gian sống theo ý muốn.

Nói về tổ ấm mới, Việt Anh hài hước chia sẻ: “Diện tích nhỏ nhưng tình yêu lớn”, trong khi Quỳnh Nga thừa nhận cô khá bối rối vì chưa từng có kinh nghiệm xây dựng hay hoàn thiện nhà cửa.

Cặp đôi Việt Anh - Quỳnh Nga mua nhà chung sau khi công khai yêu.

Sau khi công khai mối quan hệ, cặp diễn viên thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, công việc và cuộc sống thường ngày. Quỳnh Nga cho biết cả hai luôn hỗ trợ nhau cả trong công việc lẫn hoạt động kinh doanh.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ ngoài đời, Việt Anh là người chu đáo, tinh tế và có khả năng chụp ảnh rất đẹp. Theo cô, những đoạn video hài hước lan truyền trên mạng xã hội chỉ mang tính giải trí, không phản ánh đầy đủ tính cách của bạn trai.

“Đoạn clip mọi người xem chỉ mang tính vui vẻ thôi. Thực tế anh ấy chụp ảnh rất đẹp và làm cho tôi nhiều điều rất tinh tế. Khi yêu, tôi là người phụ nữ nhẹ nhàng, được che chở. Chỉ cần có một người đàn ông thật lòng yêu thương mình là đủ”, Quỳnh Nga chia sẻ.

Trước những lời chúc mừng và câu hỏi về chuyện “bao giờ được ăn cỗ”, Quỳnh Nga khẳng định hai người chưa có kế hoạch kết hôn.

“Hiện chúng tôi chưa có kế hoạch kết hôn. Cả hai đều đang tận hưởng một mối quan hệ chính thức và thoải mái. Đều độc thân nên chúng tôi cũng không có lý do gì phải giấu giếm mối quan hệ”, nữ diễn viên cho biết.

Việt Anh và Quỳnh Nga vướng tin đồn tình cảm từ năm 2019 khi liên tục xuất hiện cùng nhau trong các buổi tụ họp, du lịch với nhóm bạn thân. Suốt nhiều năm, cả hai đều khẳng định chỉ là bạn bè.

Đến giữa tháng 7/2026, cặp diễn viên đồng loạt đăng tải loạt video ghi lại chuyến du lịch nước ngoài với nhiều khoảnh khắc thân mật, qua đó ngầm xác nhận chuyện tình cảm. Sau đó, Quỳnh Nga xác nhận cả hai đã hẹn hò hơn một năm và bắt đầu mối quan hệ sau thời gian dài là bạn bè thân thiết.

Trước khi công khai tình yêu, Việt Anh từng chia sẻ mong muốn tìm được một người bạn đời mang đến cảm giác bình yên và sẵn sàng đồng hành cùng mình. Nam diễn viên cho biết anh không đặt nặng chuyện tuổi tác hay quá khứ của đối phương, mà coi sự thấu hiểu và sẻ chia mới là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ.

Cặp đôi hẹn hò hơn một năm và bắt đầu mối quan hệ sau thời gian dài là bạn bè thân thiết.

Diễn viên Việt Anh sinh năm 1981. Anh là một trong những nam diễn viên nổi bật của phim truyền hình phía Bắc, ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn trong Chạy án, Người phán xử, Mê cung, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Cuộc chiến không giới tuyến, Những nẻo đường gần xa... Tháng 3/2024, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Về đời tư, Việt Anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Anh kết hôn với biên tập viên Thùy Linh năm 2005 và ly hôn sau 5 năm. Người vợ đầu hiện sinh sống tại Canada cùng con trai. Năm 2015, nam diễn viên đăng ký kết hôn với Hương Trần, nhưng cuộc hôn nhân cũng khép lại vào năm 2019.

Trong khi đó, diễn viên Quỳnh Nga, sinh năm 1988, khởi nghiệp với vai trò ca sĩ trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua vai “cá sấu chúa” trong bộ phim Lập trình cho trái tim. Sau đó, cô ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm như Về nhà đi con, Sinh tử, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ... Bên cạnh diễn xuất, Quỳnh Nga còn tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, nổi bật là Chị đẹp đạp gió và đăng quang Bước nhảy hoàn vũ 2025.

Quỳnh Nga từng kết hôn với người mẫu Doãn Tuấn và ly hôn vào năm 2019. Kể từ đó, chuyện tình cảm của nữ diễn viên luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.