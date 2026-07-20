Clip không tin nổi của Lisa (BLACKPINK) hậu chia tay người yêu tỷ phú

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Lisa (BLACKPINK) thế này?

Tối ngày 18/7, Lisa (BLACKPINK) đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội khi tham dự hôn lễ lần 3 của cặp đôi vàng showbiz Thái Lan Yaya Urassaya - Nadech Kugimiya. Xuất hiện tại buổi lễ với tư cách khách mời, Lisa lựa chọn phong cách thanh lịch thay vì quá cầu kỳ. Nữ idol diện chiếc váy tông vàng kim với phom dáng tối giản nhưng tinh tế, giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể trứ danh.

Đặc biệt, đoạn clip ghi lại màn tương tác giữa Lisa và 1 khách mời nữ đã trở nên viral trên mạng xã hội, được chia sẻ rần rần với tốc độ chóng mặt chỉ sau thời gian ngắn. Trong đoạn video gây xôn xao, Lisa ký tên vào phần eo của khách mời này. Ngay sau đó, em út BLACKPINK bất ngờ lao vào hôn ở đúng vị trí mình vừa ký tên, đến mức vết mực dính lên cả miệng.

Nhiều khán giả hoang mang không hiểu vì sao mà nữ ca sĩ đình đám toàn cầu lại đột nhiên có hành vi kỳ lạ như vậy. Dựa vào biểu hiện trên gương mặt Lisa, không ít netizen nhận định nữ idol sinh năm 1997 đã “say quắc cần câu” nên mới mất kiểm soát trong hành động của mình dẫn tới hình ảnh lạ lùng như trên. Song song với đó, 1 bộ phận khán giả lại bày tỏ vẻ thích thú khi cho rằng những khoảnh khắc đời thường như vậy giúp nàng rapper BLACKPINK trở nên gần gũi hơn trong mắt công chúng.

Clip ghi lại hành động lạ của Lisa trong hôn lễ Yaya Urassaya - Nadech Kugimiya đã được chia sẻ rầm rộ. Nguồn: X





Lisa trở thành tâm điểm chú ý trong đám cưới Yaya - Nadech mới đây. Ảnh: X

Trong thời gian qua, “nhất cử nhất động” từ Lisa đều thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, âu cũng là bởi cô vừa chia tay CEO Frédéric Arnault. Cách đây không lâu, tờ Sohu bất ngờ đăng tải loạt bằng chứng cho thấy Lisa - CEO Frédéric Arnault đã chấm dứt mối quan hệ yêu đương. Cụ thể, kể từ đầu tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, Frédéric Arnault được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt. Hơn 1 năm qua, thiếu gia tài phiệt và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Khi Lisa sang Pháp tham dự Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, cả 2 cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Thậm chí khi đó Lisa còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai, nhưng Frédéric Arnault lại không hề xuất hiện bên cô mà lại đi dự tiệc tối của show Dior.

Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH.

Theo truyền thông xứ Trung, thiếu gia Frédéric Arnault và gia đình anh đang ngầm tỏ thái độ đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ và xóa sổ Lisa ra khỏi “name” của đế chế thượng lưu. Đáng chú ý, từ đầu tới giờ, phía Frédéric luôn chủ động “ra đòn”, để lộ dấu hiệu cho thấy anh đã chia tay Lisa. Từ đây, không ít netizen nhận định rằng chính Frédéric Arnault là người chủ động “đá” mỹ nhân Kpop, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài 3 năm ngắn ngủi.

Frédéric Arnault đã không còn nhấn like các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4 tới nay. Ảnh: X

Anh trai của Frédéric Arnault cũng đã hủy theo dõi Lisa trên MXH. Ảnh: Sina

Theo Sohu, lý do tan vỡ của Lisa và Frédéric Arnault có liên quan đến gia tộc giàu có của thiếu gia này. Vợ chồng ông trùm thời trang Bernard Arnault được cho biết luôn giữ thái độ thận trọng, soi xét kỹ lưỡng, cân nhắc thiệt hơn với các cô bạn gái có xuất thân bình dân của con trai. Họ cho phép Frédéric Arnault yêu đương tự do, đồng ý để Lisa tham gia vào các hoạt động của gia tộc, nhưng không sẵn sàng mở rộng cửa nhà để em út nhóm BLACKPINK đặt chân vào với tư cách dâu hào môn. Đặc biệt là sau khi Lisa chấp nhận biểu diễn tại quán bar thoát y Crazy Horse và bị tẩy chay diện rộng, mối quan hệ giữa cô, bạn trai và gia đình tài phiệt của Frédéric Arnault dần xuất hiện khoảng cách ngày càng lớn. Lối sống và quan điểm của Lisa có sự khác biệt rất lớn với gia tộc LVMH.

Gia tộc của Frédéric Arnault cũng đánh giá Lisa không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Thậm chí Frédéric Arnault còn bị điều tiếng dùng quyền lực, tiền bạc của gia đình để hậu thuẫn cho sự thăng tiến của Lisa ở thị trường giải trí Âu - Mỹ. Những tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật của nữ idol bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt. Trước sự phản đối gay gắt của gia đình, Frédéric Arnault đã chủ động chia tay Lisa. Theo tờ Sohu, với việc bị cha mẹ bạn trai từ chối, Lisa không có cơ hội nào để hàn gắn với Frédéric Arnault.

Chuyện tình của Lisa và thiếu gia nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới được cho là đã chính thức khép lại. Ảnh: X

Nguồn: X, Naver