Mỹ nhân showbiz cưới sĩ quan đặc công cứ thế này ai mà chịu nổi!
Màn lộ diện mới nhất của người đẹp này đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.
Ngày 19/8, sau khi kết thúc lịch trình dày đặc tại Paris (Pháp), Trương Hinh Dư đã chia sẻ hình ảnh dạo phố đời thường của mình, với dòng trạng thái: " Cứ như đang quay một bộ phim, nữ chính đứng đợi người mình yêu" . Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng của nàng "Lý Mạc Sầu đẹp nhất Cbiz" đã leo thẳng lên hot search và phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội.
Trong khung hình ngập nắng chiều, Trương Hinh Dư diện chiếc váy yếm màu xanh lá pastel, thả dáng giữa phố. Bộ váy gợi cảm giúp minh tinh Hoa ngữ khoe trọn vóc dáng thon thả cao ráo, làn da mượt mà cùng tấm lưng trần trắng mịn. Dù trang điểm nhẹ và xõa tóc đơn giản, nữ diễn viên vẫn toát lên thần thái vừa quyến rũ, vừa thanh lịch. Ít ai biết rằng hình ảnh khoe sắc của Trương Hinh Dư được ghi lại rất tình cờ. Trương Hinh Dư chia sẻ khi đến nhà hàng dùng bữa, cô được thông báo phải chờ khoảng 5 phút để phục vụ dọn bàn. Trong lúc đứng đợi, người quản lý tiện tay dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cô.
Trương Hinh Dư phô diễn sắc vóc trên đường phố Paris (Pháp). Nguồn: Weibo.
Xem hình ảnh mới "đẹp như cảnh quay phim ngôn tình" của mỹ nhân Thiên Long Bát Bộ, cư dân mạng đều phải thốt lên: "Không ai có thể chịu nổi vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, kiêu sa của Trương Hinh Dư". Nhiều netizen bày tỏ sự trầm trồ trước sắc vóc như bị thời gian bỏ quên của nữ diễn viên 8X. Ở tuổi U40, Trương Hinh Dư vẫn giữ được làn da căng mịn, khuôn mặt trẻ trung không hề thấy dấu vết lão hóa và body không mỡ thừa, vòng nào ra vòng nấy.
Tại showbiz Trung Quốc, Trương Hinh Dư được xếp vào nhóm mỹ nhân có vẻ đẹp "nồng nhan" - tức người có ngũ quan rõ ràng, đậm nét, gương mặt lấn lướt dễ gây ấn tượng trực tiếp với người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên. Nữ diễn viên cao 1,69 m, nặng 45 kg nhưng tỷ lệ hình thể rất cân đối, gợi cảm. Do đó, nhiều năm qua, Trương Hinh Dư được xem là minh tinh sở hữu gương và vóc dáng được khao khát nhất CBiz.
Trương Hinh Dư sinh năm 1987, cô bước vào làng giải trí với danh xưng “bản sao của” Phạm Băng Băng nhờ ngoại hình sắc sảo na ná đàn chị. Nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua các tác phẩm như Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký hay Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ.
Thế nhưng trớ trêu thay, sự nghiệp diễn xuất của Trương Hinh Dư lại không nổi bật bằng… chuỗi ồn ào đời tư kéo dài nhiều năm. Từ những lời đồn “ăn chơi”, phong cách gợi cảm gây tranh cãi cho đến các cuộc tình đầy sóng gió, cái tên Trương Hinh Dư từng gắn với hai chữ thị phi. Trong mắt công chúng khi ấy, cô là hình mẫu “gái hư” chính hiệu của Cbiz - đẹp, nổi tiếng nhưng tai tiếng cũng nhiều không kém.
Bước ngoặt xảy ra vào năm 2018, khi Trương Hinh Dư bất ngờ thông báo kết hôn với sĩ quan điển trai Hà Tiệp chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng hẹn hò. Hai người gặp nhau khi cùng tham gia show truyền hình Kỳ Binh Thần Khuyển. Khi ấy, nàng là nữ minh tinh có phần lề mề, thường xuyên bị vị sĩ quan nghiêm khắc nhắc nhở từ tác phong đến mái tóc. Chính từ những lần “chỉnh đốn” ấy, Trương Hinh Dư quyết tâm thay đổi bản thân, thậm chí nhờ Hà Tiệp cắt phăng mái tóc đã nuôi suốt 5-6 năm.
Từ ánh nhìn ban đầu có phần khắt khe, Hà Tiệp dần bị lay động bởi sự cố gắng và tính cách kiên định của nữ diễn viên. Và rồi câu chuyện tình giữa một minh tinh với một quân nhân đã bước ra đời thực với tình tiết không khác gì kịch bản phim ngôn tình.
Sau khi trở thành vợ quân nhân, Trương Hinh Dư gần như “lột xác” hoàn toàn. Từ mỹ nhân thị phi bậc nhất Cbiz, cô sống kín tiếng hơn, rời xa ồn ào showbiz để vun vén gia đình, trở thành hình mẫu vợ đảm – mẹ hiền trong mắt công chúng. Đến nay, cuộc hôn nhân bình yên bên người chồng điển trai, chín chắn của Trương Hinh Dư - Hà Tiệp vẫn khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa.
Nguồn: Sohu, 163