"Tóm gọn" mỹ nhân showbiz và chồng sĩ quan đưa con gái đi chơi, ngoại hình ái nữ thành tâm điểm

Ngày 21/3, tờ 163 đưa tin "team qua đường" vừa bắt gặp nữ diễn viên Trương Hinh Dư và chồng sĩ quan Hà Tiệp đưa con gái đi chơi tại khu rừng nằm dưới chân núi Bạch Vân ở Quảng Châu (Trung Quốc). Không có vệ sĩ, trợ lý hay bảo mẫu đi cùng, chuyến du lịch này chỉ có 3 thành viên nhà Trương Hinh Dư - Hà Tiệp.

Theo nguồn tin, vợ chồng minh tinh hàng đầu Cbiz và con gái cùng đạp xe, chèo thuyền, đi thám hiểm rừng sâu vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Trên trang cá nhân, mỹ nhân Võ Mị Nương Truyền Kỳ cũng đăng ảnh check-in, nhưng không để lộ việc bản thân đi cùng chồng và ái nữ.

Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi Trương Hinh Dư - Hà Tiệp để con gái xuất hiện công khai ở nơi công cộng. Theo nguồn tin, ái nữ nhà minh tinh - sĩ quan đặc công, có ngoại hình rất nổi bật, dáng người cao ráo, gương mặt khả ái. Mặc dù để con thoải mái vui chơi, song Trương Hinh Dư và Hà Tiệp vẫn rất cẩn thận để mắt đến xung quanh. Khi phát hiện có ống kính máy quay hướng đến, cả hai liền đứng sau che chắn, đội mũ cho con gái để bé không lộ rõ mặt.

Hình ảnh đi chơi của gia đình Trương Hinh Dư ngay lập tức gây xôn xao mạng xã hội. Trên MXH, netizen chắc chắn con gái Trương Hinh Dư - Hà Tiệp lớn lên sẽ trở thành một mỹ nhân bởi cha mẹ đều sở hữu ngoại hình xuất sắc.

Con gái Trương Hinh Dư và Hà Tiệp chào đời năm 2019. Đến nay bé đã 7 tuổi, song chưa 1 lần nào cặp đôi này công khai hình ảnh, tên gọi hay chia sẻ quá trình phát triển, đi học của con gái với truyền thông. Ái nữ nhà Trương Hinh Dư và Hà Tiệp được xem là con nhà sao bí ẩn, được cha mẹ bảo vệ danh tính nghiêm ngặt nhất showbiz Trung Quốc.

Trương Hinh Dư sinh năm 1987, cô bước vào làng giải trí với danh xưng “bản sao của” Phạm Băng Băng nhờ ngoại hình sắc sảo na ná đàn chị. Nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua các tác phẩm như Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký hay Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ.

Thế nhưng trớ trêu thay, sự nghiệp diễn xuất của Trương Hinh Dư lại không nổi bật bằng… chuỗi ồn ào đời tư kéo dài nhiều năm. Từ những lời đồn “ăn chơi”, phong cách gợi cảm gây tranh cãi cho đến các cuộc tình đầy sóng gió, cái tên Trương Hinh Dư từng gắn với hai chữ thị phi. Trong mắt công chúng khi ấy, cô là hình mẫu “gái hư” chính hiệu của Cbiz - đẹp, nổi tiếng nhưng tai tiếng cũng nhiều không kém.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2018, khi Trương Hinh Dư bất ngờ thông báo kết hôn với sĩ quan điển trai Hà Tiệp chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng hẹn hò. Hai người gặp nhau khi cùng tham gia show truyền hình Kỳ Binh Thần Khuyển. Khi ấy, nàng là nữ minh tinh có phần lề mề, thường xuyên bị vị sĩ quan nghiêm khắc nhắc nhở từ tác phong đến mái tóc. Chính từ những lần “chỉnh đốn” ấy, Trương Hinh Dư quyết tâm thay đổi bản thân, thậm chí nhờ Hà Tiệp cắt phăng mái tóc đã nuôi suốt 5-6 năm.

Từ ánh nhìn ban đầu có phần khắt khe, Hà Tiệp dần bị lay động bởi sự cố gắng và tính cách kiên định của nữ diễn viên. Và rồi câu chuyện tình giữa một minh tinh với một quân nhân đã bước ra đời thực với tình tiết không khác gì kịch bản phim ngôn tình.

Sau khi trở thành vợ quân nhân, Trương Hinh Dư gần như “lột xác” hoàn toàn. Từ mỹ nhân thị phi bậc nhất Cbiz, cô sống kín tiếng hơn, rời xa ồn ào showbiz để vun vén gia đình, trở thành hình mẫu vợ đảm – mẹ hiền trong mắt công chúng. Đến nay, cuộc hôn nhân bình yên bên người chồng điển trai, chín chắn của Trương Hinh Dư - Hà Tiệp vẫn khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa.

Nguồn: Sina, Sohu