Shakira đụng mặt chồng cũ Piqué từng "cắm sừng" tại chung kết World Cup, đàng trai tỏ thái độ lạnh tanh

Shakira và Piqué trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại chung kết World Cup 2026.

Rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), Shakira là một trong những ngôi sao được lựa chọn biểu diễn tại halftime show đầu tiên trong lịch sử chung kết World Cup. Nữ ca sĩ Colombia mang đến màn trình diễn bùng nổ cùng Burna Boy với ca khúc chủ đề của giải đấu Dai Dai, và nhận được những tràng pháo tay không ngớt, những lời khen ngợi từ hơn 80.000 khán giả trên sân MetLife cũng như hàng tỷ khán giả theo dõi qua truyền hình trực tiếp.

Không chỉ có màn trình diễn rực lửa, visual trẻ trung và phong thái quyến rũ, sự xuất hiện của Shakira tại chung kết World Cup cũng trở thành tâm điểm khi lần này người đẹp chạm mặt chồng cũ Gerard Piqué. Theo truyền thông quốc tế, Gerard Piqué dự khán trận đấu cùng các cầu thủ huyền thoại của Tây Ban Nha. Vì vậy, cựu trung vệ và Shakira mới vô tình cùng góp mặt tại một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Đây được xem là lần hiếm hoi cả hai cùng xuất hiện ở một sự kiện từ sau cuộc chia tay ồn ào năm 2022. Gerard Piqué được cho biết không đi xem trận cầu giữa Tây Ban Nha và Argentina 1 mình mà đi với 2 con trai là Milan - Sasha.

Shakira và Gerard Piqué cùng có mặt tại chung kết World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Theo nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, trong lúc Shakira đang khuấy động bầu không khí bằng tiết mục sôi động trên sân, ống kính của những người xung quanh cũng lia đến khu vực khán đài nơi Piqué đang ngồi. Đáng chú ý, trong khi 2 con trai Milan - Sasha hào hứng nhún nhảy theo màn trình diễn của mẹ, cựu danh thủ người Tây Ban Nha gần như không có bất kỳ phản ứng nào. Anh giữ gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm và thi thoảng mới hướng mắt về phía sân khấu. Thái độ "lạnh như băng" của Piqué dành cho Shakira gây bàn tán. Không ít cư dân mạng cho rằng mối quan hệ của cặp đôi này vẫn căng thẳng như dây đàn sau nhiều năm đường ai nấy đi.

2 con trai Shakira hào hứng xem mẹ trình diễn, trong khi Piqué lại trưng vẻ mặt lạnh tanh

Cựu trung vệ của Tây Ban Nha không cảm xúc khi xem vợ cũ biểu diễn tại lễ bế mạc. Ảnh: X.

Shakira và Piqué từng được xem là cặp đôi đẹp của giới thể thao - giải trí. Hai người quen nhau khi quay MV Waka Waka - ca khúc chính thức của World Cup 2010, sau đó gắn bó suốt 12 năm và có với nhau 2 con trai Milan và Sasha. Tuy nhiên, chuyện tình cổ tích kết thúc trong cay đắng khi Piqué bị phát hiện ngoại tình với Clara Chía Martí - một cô gái trẻ hơn anh rất nhiều - vào năm 2022 Shakira từng chia sẻ rằng cô biết tin bản thân bị phản bội ngay lúc cha mình đang nằm viện. Nữ ca sĩ đã phải trải qua những tháng ngày đau đớn, nhưng cũng từ chính "tro tàn" đó, cô đã tái sinh đầy ngoạn mục. Những bản hit vạch trần sự dối trá của tình cũ không chỉ giúp cô gặt hái thành công về thương mại mà còn khẳng định bản lĩnh của một người phụ nữ hiện đại: không bi lụy, mà mạnh mẽ và đầy tự trọng. Hiện tại, Shakira sống tại Miami (Mỹ) cùng hai con trai, còn Piqué đang tận hưởng cuộc sống mới bên bạn gái Clara Chía Martí và tránh xa mọi sự chú ý của công chúng.

Shakira - Piqué từng có chuyện tình đẹp như mơ nhưng kết thúc bằng sự phản bội. Ảnh: X.

Piqué bị tố ngoại tình với Clara Chía Martí. Ảnh: Hola.

Nguồn: X, Page Six