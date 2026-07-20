Lóa mắt dàn sao tề tựu ở chung kết World Cup: Timothée Chalamet khóa môi "em ghệ" Kylie Jenner, khiến nhà Beckham - Beyoncé - Rihanna bị lu mờ

Khán đài VIP của quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Hollywood.

Rạng sáng 20/7, trận chung kết FIFA World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina diễn ra sôi động, kịch tính ở Mỹ. Không chỉ hướng mọi ánh mắt về những diễn biến trên sân cỏ, người hâm mộ còn đặc biệt chú ý đến cả "đại hội sao" tề tựu trên khu vực khán đài sân vận động MetLife. Quả thật, những cái tên như Timothée Chalamet, Kylie Jenner, gia đình David - Victoria Beckham, Jay Z và Beyoncé, Pharrell Williams, Anya Taylor-Joy... đã góp phần khuấy đảo bầu không khí nóng hổi cho trận chung kết.

Trong đó, cặp tình nhân Timothée Chalamet - Kylie Jenner là tâm điểm của truyền thông quốc tế. Không chỉ đi xem 1 trận cầu giữa 2 đội tuyển lớn, chàng thơ sinh năm 1995 còn đảm nhận vai trò mang trái bóng của trận chung kết ra sân. Timothée Chalamet gây ấn tượng với visual điển trai không chỗ chê. Đáng chú ý, ở hiệp 1 trận đấu, khi Tây Ban Nha và Argentina còn chưa ghi bàn thì ở trên khán đài Timothée Chalamet đã ghi bàn với khoảnh khắc hôn môi Kylie Jenner cực ngọt. Hình ảnh tình tứ của cặp đôi phủ sóng khắp MXH, làm lu mờ dàn sao đình đám đổ bộ chung kết World Cup.

Timothée Chalamet - Kylie Jenner trên khán đài chung kết World Cup 2026. Nguồn: X.

Chàng thơ mang trái bóng chung cuộc World Cup ra sân. Ảnh: X.

Nam diễn viên tươi rói khi đi xem bóng đá cùng em ghệ xinh iu Kylie Jenner. Ảnh: X.

Khi 2 đội kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 0-0, trên khán đài, Timothée Chalamet đã ghi bàn với khoảnh khắc hôn Kylie Jenner đầy tình cảm. Ảnh: X.

Vợ chồng David - Victoria Beckham trên khán đài VIP. Ảnh: Getty Images.

2 con trai Beckham dẫn bạn gái đi xem trận bóng giữa Tây Ban Nha và Argentina. Ảnh: Getty Images.

Vợ chồng Jay Z và Beyoncé. Ảnh: X.

A$AP Rocky và Rihanna. Ảnh: X.

Đôi vợ chồng mới cưới Callum Turner và Dua Lipa. Ảnh: X

Anya Taylor-Joy dành sự ủng hộ cho Messi và các đồng đội. Ảnh: X.

Ariana Grande ngồi cùng hội bạn ở khu vực VIP. Ảnh: X.

Nhạc sĩ - nhà sản xuất Pharrell Williams. Ảnh: X.

Nam diễn viên Matt Damon và bà xã ủng hộ cho Argentina. Ảnh: X.

Nguồn: Page Six, X