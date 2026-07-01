Nam ca sĩ hát bế mạc World Cup 2026 với chiếc quần không thể bó hơn!

Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả phải đỏ mặt.

Sau hơn 1 tháng tranh tài, cuối cùng World Cup 2026 đã khép lại với lễ bế mạc cùng trận chung kết Tây Ban Nha - Argentina. Tại lễ bế mạc, giọng ca "quốc dân" của nước Mỹ Post Malone đã xuất hiện và đem đến bản hit Sunflower say lòng người.

Tuy nhiên ngay từ khi mới bước ra, Post Malone đã khiến khán giả phải ngượng ngùng với lựa chọn trang phục nhạy cảm. Chiếc quần jeans quá bó khiến ở nhiều khoảnh khắc chuyển động cơ thể, anh để lộ "vùng nhạy cảm" ngay trên sóng truyền hình. Điều này khiến nhiều khán giả chỉ muốn thưởng thức "đường tiếng" chứ che mắt trước "đường hình" của anh. Bù lại, thông điệp trên chiếc áo của nam ca sĩ đã khiến tất cả bật cười nghiêng ngả. Để tuyệt đối trung lập, anh diện chiếc áo có dòng chữ: "Tôi chỉ hy vọng cả 2 đội chơi vui vẻ".

Post Malone đem đến bản hit Sunflower say lòng người. Ảnh: X

Dù vậy, trang phục của anh lại khiến khán giả đỏ mặt. Ảnh: X

Chiếc quần quá bó khiến anh lộ "vùng nhạy cảm". Ảnh: X

Dù vậy, anh ghi điểm với thông điệp ủng hộ cả 2 đội trong chung kết. Ảnh: X

Post Malone có tên thật là Austin Richard Post, sinh ngày 4/7/1995 tại Syracuse, bang New York, Hoa Kỳ. Anh là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng với khả năng kết hợp nhiều thể loại như hip-hop, pop, rock, country và R&B. Nhờ phong cách âm nhạc độc đáo cùng chất giọng khàn đặc trưng, Post Malone nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của nền âm nhạc đương đại. Không chỉ sở hữu hàng loạt bản hit đạt hàng tỷ lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến, anh còn được đánh giá cao nhờ khả năng sáng tác và liên tục làm mới hình ảnh của mình.

Tuổi thơ của Post Malone gắn liền với âm nhạc. Sau khi gia đình chuyển đến thành phố Grapevine, bang Texas, anh được cha khuyến khích khám phá nhiều dòng nhạc khác nhau, từ rock cổ điển, country đến hip-hop. Chính môi trường này đã tạo nên nền tảng âm nhạc đa dạng, giúp anh dễ dàng pha trộn nhiều phong cách trong các sáng tác sau này. Năm 2015, Post Malone phát hành ca khúc White Iverson trên nền tảng SoundCloud. Bài hát nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và mang về cho anh hợp đồng với một hãng thu âm lớn. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng mở ra sự nghiệp chuyên nghiệp của nam ca sĩ.

Post Malone là cỗ máy tạo hit của showbiz Mỹ. Ảnh: X

Năm 2016, album đầu tay Stoney ra mắt và đạt thành công thương mại vượt ngoài mong đợi. Những ca khúc như Congratulations , kết hợp cùng Quavo, đã giúp tên tuổi Post Malone phủ sóng trên toàn thế giới. Tiếp nối thành công đó, album Beerbongs & Bentleys (2018) đưa anh lên hàng ngũ những nghệ sĩ đình đám nhất khi sở hữu hàng loạt bản hit như "Rockstar", "Psycho" và "Better Now" . Album này lập nhiều kỷ lục về lượt phát trực tuyến và nhận được đề cử tại các giải thưởng âm nhạc danh giá. Đến năm 2019, album Hollywood's Bleeding tiếp tục khẳng định vị thế của anh với ca khúc nổi tiếng "Circles" , một trong những bài hát thành công nhất trong sự nghiệp. Những năm sau đó, Post Malone vẫn duy trì sức hút thông qua các album mới, những chuyến lưu diễn quy mô lớn và các màn hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Justin Bieber, The Weeknd, Ozzy Osbourne, Doja Cat, Morgan Wallen và Taylor Swift.

Điểm đặc biệt của Post Malone nằm ở việc anh không giới hạn bản thân trong bất kỳ khuôn khổ âm nhạc nào. Các sáng tác của anh thường mang màu sắc pha trộn giữa rap, pop, rock và country, tạo nên dấu ấn rất riêng. Ngoài khả năng sáng tác, anh còn được khán giả yêu mến bởi phong cách biểu diễn gần gũi, tính cách hài hước và hình ảnh cá tính với những hình xăm phủ kín cơ thể. Dù từng gây nhiều tranh cãi về ngoại hình và phong cách thời trang, Post Malone luôn chứng minh rằng tài năng và sự sáng tạo mới là yếu tố giúp anh chinh phục khán giả trên toàn thế giới.

Điểm đặc biệt của Post Malone nằm ở việc anh không giới hạn bản thân trong bất kỳ khuôn khổ âm nhạc nào. Ảnh: X

Về đời tư, Post Malone là người khá kín tiếng. Anh hiếm khi chia sẻ chi tiết về các mối quan hệ tình cảm trước truyền thông. Năm 2022, nam ca sĩ xác nhận đã đính hôn và chào đón con gái đầu lòng với bạn đời nhưng không công khai danh tính nhằm bảo vệ sự riêng tư của gia đình. Anh nhiều lần cho biết việc trở thành cha đã mang đến động lực mới trong cuộc sống, giúp bản thân trưởng thành và cân bằng hơn giữa công việc với gia đình. Ngoài âm nhạc, Post Malone còn có niềm đam mê với trò chơi điện tử, sưu tầm thẻ bài, thời trang, xe hơi và thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ cộng đồng thông qua nhiều chương trình gây quỹ.

Với tài năng nổi bật, tư duy âm nhạc sáng tạo và phong cách không ngừng đổi mới, Post Malone đã xây dựng được vị trí vững chắc trong làng nhạc quốc tế. Anh không chỉ là nghệ sĩ sở hữu nhiều bản hit đình đám mà còn là biểu tượng của sự phá bỏ ranh giới giữa các thể loại âm nhạc. Hành trình từ một chàng trai đăng tải ca khúc lên mạng đến ngôi sao hàng đầu thế giới là minh chứng cho sự kiên trì, đam mê và khả năng sáng tạo không ngừng của Post Malone. Đến nay, anh vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ cũng như hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.