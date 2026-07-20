Cảnh tượng làm rõ tình trạng quan hệ của Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun sau tin có "bé ba" chen chân

Người hâm mộ của cặp đôi vàng Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun lo lắng “như ngồi trên đống lửa” trong thời gian gần đây.

Gần đây, cộng đồng mạng châu Á hoang mang trước nghi vấn nam diễn viên Heo Nam Joon đã phải lòng nữ minh tinh Lim Ji Yeon, có hành động giống như muốn chen chân vào mối quan hệ của đàng gái và tài tử Lee Do Hyun. Từ đây, người hâm mộ không khỏi lo lắng cho cặp đôi vàng Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun, đồng thời liên tục đặt dấu hỏi to đùng về tình trạng mối quan hệ giữa 2 ngôi sao đình đám ở thời điểm hiện tại.

Và tới sáng 20/7, tờ Sports Chosun cuối cùng cũng đăng tải bài viết nhằm giải đáp những thắc mắc trong lòng công chúng. Theo đó, 1 “người qua đường” vừa mới bắt gặp Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun hẹn hò đánh golf trong bầu không khí vô cùng hạnh phúc. Người này khẳng định: “Tôi vừa mới thấy Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đi chơi với nhau. Dường như cặp đôi đi đánh golf cùng nhau. 2 người ở cạnh nhau tỏa ra bầu không khí rất hạnh phúc. Ban đầu tôi còn tưởng Lee Do Hyun là vận động viên chuyên nghiệp vì vóc dáng của anh ấy thực sự rất ấn tượng. Không khí ngọt ngào giữa 2 diễn viên khiến tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ”.

Như vậy, sau tin đồn liên quan tới tài tử Heo Nam Joon, Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun vẫn bền chặt bên nhau, không hề có bất kỳ dấu hiệu rạn nứt nào. Đến lúc này, người hâm mộ của cặp đôi The Glory mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hy vọng 2 ngôi sao sẽ sớm tổ chức đám cưới thế kỷ và chính thức về chung 1 nhà. Còn nhớ Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào hôm 1/4/2023, nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm hàng đầu. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun vừa được bắt gặp cùng đi hẹn hò chơi golf trong bầu không khí vô cùng ngọt ngào. Ảnh: Naver

Dispatch tung ảnh Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun hẹn hò hồi tháng 4/2023. Được biết, mỹ nam họ Lee kém bạn gái 5 tuổi. Ảnh: Dispatch

Nghi vấn Heo Nam Joon yêu đơn phương nữ minh tinh Lim Ji Yeon rộ lên lần đầu hồi cuối tháng 6 năm nay. Theo nguồn tin, nửa đêm 24/6, tài tử họ Heo vừa đăng lên hình ảnh anh hôn say đắm Lim Ji Yeon trong phim Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi, kèm theo dòng thông điệp gây xôn xao: “Tôi rất yêu bạn, Shin Seo Ri”. Được biết, Shin Seo Ri là tên nhân vật của Lim Ji Yeon trong bộ phim nói trên. Chưa hết, “thánh soi” còn phát hiện ra Heo Nam Joon đăng ảnh hôn Lim Ji Yeon đúng vào sinh nhật nữ diễn viên này.

Động thái lạ của Heo Nam Joon đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, đồng thời đặt ra nghi vấn nam diễn viên đã phải lòng bạn diễn nữ xinh đẹp họ Lim sau khi cùng đóng chung phim. Thậm chí, 1 số khán giả còn nhận định, Heo Nam Joon đã vượt quá giới hạn, có hành động giống như thể muốn “đập chậu cướp hoa”, muốn chen chân vào mối quan hệ của Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun.

Nửa đêm 24/6, Heo Nam Joon bất ngờ đăng ảnh hôn Lim Ji Yeon trong phim Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi, kèm dòng ghi chú đáng ngờ: “Tôi rất yêu Shin Seo Ri”. Ảnh: IGNV

Nhưng song song với đó, cũng có nhiều fan lên tiếng bênh vực Heo Nam Joon khi nhấn mạnh rằng anh chỉ đang quá nhập vai và vẫn chưa kịp thoát vai chứ không hề có ý định muốn chen chân phá hoại mối quan hệ giữa Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun. Theo những khán giả này, trong bài đăng đầy đủ của Heo Nam Joon, anh không chỉ đăng mỗi ảnh hôn bạn diễn họ Lim mà còn chia sẻ thêm hàng loạt bức hình hậu trường phim của bản thân mình, đồng thời gửi lời cảm ơn tới ekip Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi. Từ đây có thể thấy, Heo Nam Joon dường như muốn bày tỏ nỗi tiếc nhớ khi bộ phim đã khép lại chứ không phải muốn tỏ tình với Lim Ji Yeon.

Cụ thể, bài đăng đầy đủ của Heo Nam Joon có nội dung như sau: “Cảm ơn mọi người vì đã yêu mến Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn tất cả các diễn viên và đội ngũ nhân viên đã cùng đồng hành với tôi trong dự án này. Ai cũng rất vất vả trong công việc, thế nhưng tất cả mọi người vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi, tôi thực sự rất biết ơn vì điều đó. Tạm biệt nhé Cha Se Gye (tên nhân vật của Heo Nam Joon). Tôi đã rất yêu Cha Se Gye và Shin Seo Ri”.

Dù có thể Heo Nam Joon thật sự vẫn chưa thoát vai và không có ý xấu. Thế nhưng, nhiều khán giả vẫn khuyên nam diễn viên nên tiết chế hơn nhằm tránh gây hiểu lầm, bởi lẽ Lim Ji Yeon đang ở trong mối quan hệ hẹn hò với Lee Do Hyun.

Hóa ra Heo Nam Joon không chỉ đăng hình về Lim Ji Yeon mà còn chia sẻ hàng loạt ảnh của bản thân trong quá trình quay phim Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi. Ảnh: IGNV

Cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa xung quanh động thái mà Heo Nam Joon dành cho Lim Ji Yeon. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun