Đây là một số điều cần biết để bạn có thể xem The Odyssey với một tâm thế tận hưởng nhất có thể.

Dự án điện ảnh The Odyssey dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn thiên tài Christopher Nolan đang trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu điện ảnh toàn cầu. Được chuyển thể từ một trong những sử thi vĩ đại nhất lịch sử nhân loại, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm điện ảnh choáng ngợp và khác biệt.

Trước khi bước chân vào rạp chiếu, dưới đây là 10 điều cốt lõi bạn cần biết về siêu phẩm này:

1. Nội dung cốt truyện chính: Hành trình bão táp tìm đường về nhà

Bộ phim theo chân Odysseus, Vua của xứ Ithaca, trong nỗ lực trở về quê hương sau khi sống sót qua Cuộc chiến thành Troy. Chuyến hải trình tưởng chừng ngắn ngủi ban đầu lại bất ngờ biến thành một thử thách nghiệt ngã kéo dài suốt một thập kỷ. Ông phải liên tục đối mặt với những vị thần quyền năng, những quái vật nguy hiểm và vô số trở ngại đe dọa đến tính mạng. Trong khi đó ở quê nhà, vợ ông (Penelope) và con trai (Telemachus) phải đơn độc chiến đấu chống lại những kẻ cầu hôn tham lam đang quyết tâm chiếm đoạt vương quốc.

2. Dòng thời gian: Điểm xuất phát từ tàn dư cuộc chiến

Dòng thời gian của phim bắt đầu ngay sau khi Cuộc chiến thành Troy vừa kết thúc. Trong bối cảnh hầu hết các chiến binh Hy Lạp đều đã thuận buồm xuôi gió trở về nhà, chỉ riêng Odysseus là vẫn bị mắc kẹt ở nơi xa xôi cách trở. Mục tiêu duy nhất nung nấu trong lòng vị vua này là được đoàn tụ với gia đình. Bộ phim sẽ tái hiện cuộc hành trình 10 năm huyền thoại – một trong những câu chuyện phiêu lưu vĩ đại nhất lịch sử.

3. Bộ phim thực chất là một "phần hậu truyện"

Bạn không cần phải lục tìm các văn bản cổ đại để đọc trước khi ra rạp, nhưng việc nắm được câu chuyện tiền đề là vô cùng quan trọng. Bộ phim bắt đầu ngay sau các sự kiện của chiến tranh thành Troy. Odysseus (do Matt Damon thủ vai) chính là nhà chiến lược quân sự thiên tài – người đã phát minh ra Con ngựa thành Troy huyền thoại để phá hủy thành phố này. Tác phẩm chính là cuốn phim ghi lại cơn ác mộng kéo dài 10 năm sau chiến tích đó của ông.

4. Bối cảnh từ Cuộc chiến thành Troy thần thoại

Chiến tranh thành Troy là trận chiến thần thoại giữa người Hy Lạp và thành Troy, khơi mào sau khi Hoàng tử Paris đưa Helen của Sparta về Troy. Các vị vua Hy Lạp đã hợp lực để đòi lại nàng, dẫn đến cuộc chiến tàn khốc kéo dài 10 năm và kết thúc bằng kế sách Con ngựa thành Troy. Vì Odysseus là kiến trúc sư trưởng cho chiến thắng này, nên cuộc xung đột này trở thành phần nền tảng cốt lõi của toàn bộ phim.

5. Tạo hình Con ngựa thành Troy của Nolan

Hãy quên đi hình ảnh con ngựa gỗ khổng lồ cao chót vót thường thấy trong các tác phẩm giả tưởng trước đây. Christopher Nolan đã tái tưởng tượng Con ngựa thành Troy dưới dạng một cấu trúc giống như một chiếc thuyền bị sương gió bào mòn, ẩn mình hoàn hảo vào đống đổ nát của chiến tranh. Thay vì là một đài tưởng niệm thần thoại hoành tráng, nó mang lại cảm giác của một mưu kế quân sự thực dụng, phản ánh đúng tinh thần thực tế (grounded) mà vị đạo diễn theo đuổi.

6. Cấu trúc kể chuyện song song đầy kịch tính

Kịch bản phim được thiết lập với sự cân bằng chặt chẽ giữa hai tuyến truyện song song: một bên là cuộc phiêu lưu đầy hiểm nguy trên biển khơi của Odysseus, một bên là những âm mưu chính trị căng thẳng ở quê nhà. Trong khi Odysseus phải vượt qua các thử thách mang tính biểu tượng trước gã khổng lồ một mắt Cyclops Polyphemus, các Siren hay nữ thần Calypso; thì ở vương quốc Ithaca, Hoàng hậu Penelope phải tuyệt vọng xoay xở để chống lại một lâu đài đầy rẫy những kẻ cầu hôn bạo lực đang lăm le cướp ngai vàng.

7. Một thế giới thần thoại "đời thực" và mang tính tâm lý

Những phản hồi sớm cho thấy Nolan đã "thực tế hóa" các yếu tố siêu nhiên. Thay vì xuất hiện như những vị thần vũ trụ tỏa hào quang rực rỡ, các thực thể tối cao như Athena (Zendaya) hay Circe (Samantha Morton) sẽ hoạt động như những thế lực tâm lý, những kẻ thao túng đỉnh cao hoặc bậc thầy về khoa học cổ đại và ảo ảnh. Đây là một góc nhìn đậm chất trí tuệ về thần thoại chứ không phải một bộ phim giả tưởng đại trà.

8. Hình tượng anh hùng khác biệt dựa trên góc nhìn mới

Nolan đã dựa kịch bản của mình vào bản dịch năm 2017 rất được ca ngợi của Emily Wilson – bản dịch tiếng Anh đầu tiên của sử thi này được thực hiện bởi một người phụ nữ. Văn bản này đã loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa lãng mạn thời Victoria cũ kỹ, cho phép bộ phim khắc họa Odysseus không phải là một siêu anh hùng cơ bắp không tì vết, mà là một nhân vật có chiều sâu trí tuệ, hành động bằng chiến lược và bị thúc đẩy bởi nội tâm phức tạp.

9. Cột mốc lịch sử hình ảnh: 100% quay bằng máy IMAX 70mm

The Odyssey tự hào là bộ phim điện ảnh dài đầu tiên trong lịch sử được quay từ đầu đến cuối hoàn toàn bằng máy quay phim định dạng IMAX 70mm. Vì các thiết bị IMAX truyền thống vốn rất nặng và tiếng ồn lớn không phù hợp cho các địa hình gồ ghề, một công nghệ máy quay hoàn toàn mới đã được chế tạo riêng cho dự án này để có thể ghi lại hình ảnh đại dương rì rầm và các bờ đá hoang sơ một cách linh hoạt nhất.

10. Bộ phim đắt đỏ nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan

Để tái hiện một cách chân thực các nền văn minh cổ đại và những chuyến hải trình hiểm trở băng qua Địa Trung Hải mà không phụ thuộc vào phông xanh (green screen), dự án đòi hỏi một nguồn kinh phí khổng lồ. Với mức ngân sách chạm mốc khoảng 250 triệu đô la, The Odyssey chính thức trở thành tác phẩm có mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay trong toàn bộ sự nghiệp làm phim của Christopher Nolan.