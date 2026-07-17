Nữ diễn viên gây sốt với loạt ảnh đi quảng bá phim: Lần nào xuất hiện cũng đẹp siêu thực như nữ thần hạ phàm

Suốt hai tuần qua, mạng xã hội quốc tế liên tục "dậy sóng" vì loạt ảnh thảm đỏ của Zendaya trong hành trình quảng bá The Odyssey.

Đảm nhận vai Athena, nữ thần Trí Tuệ và Chiến Tranh trong thiên sử thi của Christopher Nolan, mỹ nhân sinh năm 1996 khiến người hâm mộ choáng ngợp khi mỗi lần xuất hiện tại London và New York đều như bước thẳng ra từ thần thoại Hy Lạp, với sự song hành của những tuyệt tác Haute Joaillerie từ Chopard.

Sức nóng của bộ phim càng khiến mọi khoảnh khắc của Zendaya được săn đón. The Odyssey chính thức ra rạp toàn cầu từ ngày 17/7 với số điểm mở màn 98% trên Rotten Tomatoes, mức cao nhất trong toàn bộ sự nghiệp của Nolan, vượt qua cả The Dark Knight, Memento hay Oppenheimer. Đây cũng là bộ phim đầu tiên trong lịch sử được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX 70mm, quy tụ dàn sao Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron và Lupita Nyong'o. Giữa dàn cast toàn tên tuổi lớn ấy, Zendaya vẫn là gương mặt hút trọn ống kính.

Màn xuất hiện gây chấn động nhất diễn ra tại buổi công chiếu thế giới ở London tối 6/7. Zendaya diện thiết kế khép màn show Schiaparelli Fall 2026 Couture với phần thân trên mô phỏng chất liệu sứ trắng đắp nổi đường nét như tượng Hy Lạp cổ, kết hợp chân váy tua rua đính cườm chuyển sắc từ trắng ngọc trai sang bạc. Đáng nói, stylist Law Roach đã ngồi hàng ghế đầu show Schiaparelli tại Paris, chờ chiếc váy kết màn bước xuống runway rồi lập tức đưa nó lên chuyên cơ riêng bay thẳng sang London, kịp để Zendaya mặc ngay tối hôm đó.

Trên nền bộ váy "tượng tạc" ấy, Chopard hoàn thiện hình tượng nữ thần bằng chiếc vòng cổ Haute Joaillerie chế tác từ vàng trắng 18K với tổng trọng lượng hơn 76 carat kim cương, điểm nhấn là viên kim cương trung tâm nặng hơn 12 carat đặt ở vị trí thấp nhất của bố cục nhiều tầng. Tinh hoa chế tác nằm ở cách xử lý tỷ lệ giữa viên đá chủ và các hàng kim cương bao quanh: những viên đá có kích thước tăng dần được sắp xếp theo đường cong tự nhiên của phần cổ, tạo cảm giác liền mạch thay vì phân tách thành từng lớp riêng biệt. Khi Zendaya chuyển động, ánh sáng lan tỏa đều trên toàn bộ thiết kế trước khi hội tụ về viên đá trung tâm, lấp lánh như một dải tinh tú. Mái tóc tết cao gợi nhớ chiếc mũ giáp của Athena càng khiến tổng thể trở nên "nữ thần" đúng nghĩa.

Ở diện mạo thứ hai trong cùng ngày quảng bá tại London, Zendaya chuyển sang đầm Valentino xanh lá lấy cảm hứng từ vòng nguyệt quế, kết hợp đôi hoa tai chandelier thuộc dòng Haute Joaillerie của Chopard. Kiểu hoa tai xếp tầng lộng lẫy này là minh chứng rõ nét cho kỹ thuật chế tác khớp nối của thương hiệu: thay vì tạo thành một khối cứng, các cụm kim cương được liên kết bằng những mắt nối nhỏ với độ linh hoạt cao, cho phép từng phần chuyển động độc lập. Những viên đá lớn tạo điểm nhấn, các viên nhỏ hơn đóng vai trò kết nối và mở rộng bề mặt phản xạ ánh sáng, giúp đôi hoa tai giữ được sự thanh thoát dù sở hữu lượng kim cương đáng kể, đồng thời tôn lên đường nét gương mặt sắc sảo của người đeo.

Đỉnh điểm của cơn sốt là buổi công chiếu tại New York tối 14/7, khi Zendaya xuất hiện trong bộ đầm trắng quây gắn đôi cánh lông vũ khổng lồ sau lưng, tái hiện trọn vẹn hình tượng Athena bước ra từ thần thoại. Loạt ảnh "nữ thần mọc cánh" lập tức viral khắp các nền tảng, được ví như khoảnh khắc thảm đỏ đẹp nhất năm.

Ít ai biết, thiết kế mang tên Ange Dress này đã được Law Roach "đặt gạch" cho Zendaya từ gần hai năm trước, và nhà mốt đã từ chối rất nhiều lời đề nghị khác để giữ lời hứa ấy. Điểm xuyết cho đôi cánh thiên thần là đôi hoa tai Haute Joaillerie dáng dài bằng vàng trắng và kim cương của Chopard, được xây dựng trên cấu trúc tuyến tính với các viên đá sắp xếp theo chiều dọc. Khoảng cách giữa từng viên được tính toán tỉ mỉ để ánh sáng truyền xuyên suốt, kéo dài đường nét phần cổ và gương mặt, đồng thời hướng trọn sự chú ý vào biểu cảm của Zendaya.

Điểm đáng chú ý là cả ba lần xuất hiện đều xoay quanh kim cương trắng, sắc màu gắn liền với các sử thi Hy Lạp. Không dùng đá màu để tạo tương phản, Chopard khai thác sự tinh khiết của kim cương nhằm xây dựng những lớp phản chiếu khác nhau, giúp mỗi tạo tác thay đổi diện mạo theo từng góc nhìn và điều kiện ánh sáng. Đó cũng chính là triết lý đặt ánh sáng và tỷ lệ lên hàng đầu của Nhà Chế Tác.

Với Zendaya, hành trình quảng bá The Odyssey một lần nữa khẳng định vị thế "nữ hoàng method dressing" mà cô và Law Roach đã gây dựng suốt một thập kỷ, từ Dune, Challengers cho đến Spider-Man. Ở tuổi 29, từ cô bé Disney năm nào, Zendaya giờ đứng giữa tâm điểm của bom tấn được đánh giá cao nhất sự nghiệp Christopher Nolan, trong hình hài một nữ thần đúng nghĩa cả trên màn ảnh lẫn thảm đỏ.