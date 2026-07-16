MXH phát cuồng vì The Odyssey: Khúc bi tráng bùng nổ mọi giác quan, nổi da gà từ bối cảnh đến kỹ xảo

Chỉ vừa mới khép lại những suất chiếu đầu tiên, MXH đã rần rần bàn tán về The Odyssey.

Hôm 15/7, dự án điện ảnh The Odyssey đã mở bán những suất chiếu sớm đầu tiên trên toàn thế giới. Không chỉ tiêng quốc tế, "hội mọt phim" Việt Nam cũng rần rần tranh nhau từng chiếc vé để được chiếm ngưỡng siêu phẩm mới nhất của Christopher Nolan. Là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau Oppenheimer, "gã quái kiệt" đã tạo nên cơn sốt ngay khi The Odyssey được công bố khởi quay, và hiện tại đang phủ sóng hàng loạt rạp chiếu toàn cầu. Chỉ trong 1 tối chiếu sớm, MXH Việt Nam đã chứng kiến vô số bài đăng khen ngợi The Odyssey, chấm dự án "0 điểm nào chê".

The Odyssey là bộ phim sử thi chuyển thể từ thiên anh hùng ca cùng tên của The Odyssey, kể về hành trình kéo dài 10 năm của người anh hùng Odysseus (Matt Damon) trên đường trở về quê hương Ithaca sau khi cuộc chiến thành Troy kết thúc. Trên hành trình ấy, Odysseus phải đối đầu với vô số thử thách do các vị thần và quái vật tạo ra, từ người khổng lồ một mắt Cyclops, các nàng Siren quyến rũ bằng tiếng hát, nữ thần phù thủy Circe cho đến thủy quái Scylla và Charybdis.

Trong khi đó tại Ithaca, Penelope (Anne Hathaway), người vợ thủy chung của Odysseus, kiên nhẫn chờ đợi chồng suốt nhiều năm, đồng thời tìm cách chống lại hàng trăm kẻ cầu hôn đang tranh giành ngai vàng. Con trai của họ là Telemachus (Tom Holland) cũng bước vào hành trình trưởng thành khi lên đường tìm kiếm tung tích cha. Sau nhiều biến cố, Odysseus cuối cùng trở về quê hương, đánh bại những kẻ chiếm đoạt cung điện và đoàn tụ với gia đình.

Trên mạng xã hội, phần lớn khán giả dành nhiều lời khen cho cách Christopher Nolan tiếp cận câu chuyện thần thoại Hy Lạp theo hướng hoàn toàn khác biệt. Thay vì biến The Odyssey thành một tác phẩm ngập tràn kỹ xảo hay phô diễn yếu tố thần thoại, đạo diễn lựa chọn đặt con người vào trung tâm của câu chuyện. Đây là cách kể chuyện vừa hiện đại vừa giàu tính điện ảnh, giúp bộ phim không chỉ là một sử thi về các vị thần mà còn là hành trình khám phá bản chất con người, từ lòng kiêu hãnh, sự cô độc cho đến khát vọng vượt qua số phận.

Một trong những yếu tố được nhắc đến nhiều nhất là quy mô hình ảnh. Khán giả cho rằng đây là một trong những tác phẩm đẹp nhất sự nghiệp Christopher Nolan với hàng loạt khung hình hùng vĩ, giàu tính sử thi và đậm chất điện ảnh. Không ít người chia sẻ gần ba tiếng đồng hồ trôi qua mà "không thể rời mắt khỏi màn hình", đồng thời khuyến khích thưởng thức phim ở định dạng IMAX để cảm nhận trọn vẹn phần hình ảnh và quy mô dàn dựng.

Bên cạnh đó, phần âm thanh cũng nhận về "cơn mưa lời khen". Nhạc phim không chỉ góp phần nâng cao cảm xúc mà còn trở thành một phần của cách kể chuyện, kết hợp cùng những hiệu ứng âm thanh được xử lý tinh tế để tạo nên trải nghiệm choáng ngợp trong rạp chiếu.

Diễn xuất của dàn sao cũng được đánh giá rất cao, đặc biệt là Matt Damon trong vai Odysseus. Nam diễn viên mang đến một hình tượng người hùng nhiều chiều, vừa bản lĩnh vừa mang những mâu thuẫn nội tâm, giúp nhân vật trở nên gần gũi và giàu cảm xúc hơn thay vì chỉ là biểu tượng sử thi. Nhờ diễn xuất của dàn cast đã góp phần nâng tầm những trường đoạn giàu tính đối thoại và cảm xúc trong phim, chân thật như tưởng bước ra từng những trang sử sách.

Christopher Nolan đã lựa chọn cách kể chuyện đủ mới mẻ để tạo bất ngờ cho cả những người từng biết đến sử thi của Homer, đồng thời vẫn giữ được sức nặng của một câu chuyện kinh điển. Tuy nhiên, bên cạnh những lời tán dương, vẫn có một số ý kiến cho rằng phong cách kể chuyện đặc trưng của Christopher Nolan khiến bộ phim không thật sự dễ tiếp cận với số đông. Nhịp phim khá chậm, nhiều đoạn đối thoại mang tính triết lý cùng cách kể giàu tính biểu tượng có thể khiến những khán giả mong đợi một bom tấn hành động dồn dập cảm thấy hơi thử thách. Dẫu vậy, phần lớn người xem đều đánh giá đây là trải nghiệm xứng đáng nếu kiên nhẫn theo dõi đến cuối.

Nhìn chung, phản ứng ban đầu trên mạng xã hội nghiêng mạnh về chiều hướng tích cực. Nhiều khán giả không ngần ngại gọi The Odyssey là "kiệt tác", "bộ phim phải xem một lần trong đời" hay "trải nghiệm IMAX đáng giá nhất nhiều năm qua". Với quy mô sản xuất đồ sộ, hình ảnh mãn nhãn, âm thanh xuất sắc và dấu ấn đậm nét của Christopher Nolan, bộ phim đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh nổi bật nhất năm.