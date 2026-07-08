Mọi định kiến dành cho bộ phim đã xoay chuyển chỉ sau 1 đêm.

Tung trailer đếm ngược vào ngày 1/7, The Odyssey - dự án sử thi thần thoại trị giá 250 triệu USD (hơn 6,500 tỷ đồng) - đã hứng chịu một kịch bản tồi tệ nhất mà bất kỳ hãng phim nào cũng khiếp sợ: trailer bị nhấn chìm trong làn sóng phẫn nộ với hơn nửa triệu lượt dislike, dàn sao hạng S bị khán giả chê bai, kèm theo đó là loạt cáo buộc phá nát nguyên tác. Người ta đã nghĩ về một cú ngã ngựa đau đớn của vị đạo diễn thiên tài. Thế nhưng, mọi định kiến đã xoay chuyển sau 1 đêm, khi buổi chiếu sớm dành cho báo giới tại London vừa qua đã tạo nên một cú lật kèo lịch sử, khiến những cây bút phê bình khắt khe nhất cũng phải ngả mũ thán phục.

Trailer đếm ngược của The Odyssey hứng chịu nửa triệu lượt dislike

Cụ thể, trailer cuối cùng của The Odyssey cán mốc hơn 588.000 lượt dislike trên YouTube chỉ sau 6 ngày, đạt tỷ lệ khoảng 89% phản hồi tiêu cực, biến đây thành trailer bị ghét nhất trong sự nghiệp của Nolan. Lý do dẫn đến phản ứng dữ dội của khán giả là phần thoại mang đậm tính hiện đại (như lời thoại của Matt Damon hay các từ lóng kiểu Mỹ như "daddy", "let's goooooo") lạc quẻ hoàn toàn khỏi không khí sử thi Hy Lạp cổ đại. Thêm vào đó, việc Nolan đưa rapper Travis Scott vào phim với vai trò hát rap dẫn chuyện (Bard) thay vì dùng nhạc nền cổ điển cũng khiến các fan trung thành của dòng phim "kiếm và dép" nổi giận.

Travis Scott trong phim The Odyssey

Thêm vào đó là tranh cãi dữ dội về dàn cast và nghi vấn nặng tính sắc tộc. Khán giả chỉ trích Universal Pictures và Nolan đang cố tình "nhồi nhét" yếu tố đa dạng sắc tộc một cách khiên cưỡng, xa rời Thần thoại Hy Lạp. Những chỉ trích này đặc biệt nhắm đến dàn cast chính, gồm có Lupita Nyong'o vào vai Helen của Troy (biểu tượng sắc đẹp thần thoại), Zendaya thủ vai Nữ thần Athena và Elliot Page thủ vai Sinon.

Zendaya thủ vai Nữ thần Athena bị chỉ trích vì màu da phá nát nguyên tác

Khi danh sách diễn viên được công bố, cộng đồng mạng và các hội nhóm yêu điện ảnh tại Hy Lạp vô cùng phẫn nộ. Họ chỉ trích hãng phim khi mang danh là tác phẩm về thần thoại Hy Lạp, đoàn phim lại còn cầm 6,5 triệu Euro tiền thuế (khoảng 178,7 tỷ đồng) của người dân Hy Lạp, nhưng từ vai chính đến vai phụ cốt cán không có lấy một diễn viên nào là người gốc Hy Lạp. Khán giả bản xứ coi đây là sự "chiếm đoạt văn hóa" ích kỷ của Hollywood. Thậm chí, khi dàn diễn viên đi quảng bá, khán giả vẫn không thôi chỉ trích.

Một vài bình luận mỉa mai nhận được "bão like" dưới trailer

Trước kịch bản dự đoán bộ phim sẽ trở thành "bom xịt", tối ngày 06/07/2026, buổi ra mắt toàn cầu diễn ra tại Quảng trường Leicester, London đã thắp lên hi vọng thay đổi cục diện của bộ phim. Thay vì những lời chỉ trích, giới phê bình chính thống đã dành cho bộ phim những tràng pháo tay không ngớt và gọi đây là "kiệt tác thời đại".

Trang The Los Angeles Times nhận xét The Odyssey là " Một tác phẩm choáng ngợp. Bụi bặm, ma mị, nặng đô, được chạm khắc bằng cả sự hài hước lẫn vẻ kỳ vĩ. Đây chính là điện ảnh thuần túy ". Collider lại bình luận: " Một bữa tiệc điện ảnh... kỹ thuật làm phim không tì vết. Thật khó tưởng tượng có đạo diễn nào khác trên hành tinh này có thể hiện thực hóa nguyên tác với quy mô khổng lồ và tràn đầy cảm xúc đến vậy ". Trong khi đó, trang Time Out London khẳng định: " Hãy tin vào những lời tán dương đó đi: The Odyssey chính là bộ phim bạn phải xem. Nó dày dặn nhưng dễ tiếp cận, sở hữu những màn trình diễn xuất sắc nhất sự nghiệp của dàn cast ".

Buổi chiếu sớm ở London đang khiến dư luận "quay xe"

Theo những review ban đầu, phải nói là The Odyssey thực sự có những điểm sáng phá tan hoài nghi và định kiến của khán giả. Các nhà phê bình hé lộ Nolan đã lồng ghép các phân đoạn kinh dị nặng đô đầy rợn người khi đối đầu với Quái vật Cyclops hay phù thủy Circe, mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Phần diễn xuất cũng được đánh giá là bùng nổ, khi Matt Damon (vai Odysseus) được dự đoán là ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar. Đặc biệt, Robert Pattinson (vai phản diện Antinous) được khen ngợi là người "giật spotlight" của toàn bộ tác phẩm.

Matt Damon thủ vai Odysseus được đánh giá là diễn xuất bùng nổ

Bên cạnh đó, việc quay 100% bằng định dạng IMAX 70mm cùng việc hạn chế CGI kỹ thuật số đã tạo nên một thế giới thần thoại Hy Lạp vô cùng chân thực, gai góc và hoành tráng, xứng danh với một bộ phim được kỳ vọng là siêu phẩm.

Dù vấp phải tranh cãi văn hóa gay gắt trên mạng xã hội, The Odyssey vẫn chứng minh được sức hút thương mại khủng khiếp nhờ cái tên bảo chứng mang tên Christopher Nolan. Trước đó, doanh thu bán vé sớm ở các định dạng phòng vé cao cấp (IMAX) đã liên tục phá vỡ các kỷ lục trước đó, khi sold out 95% trong vòng 1 giờ trước khi phim chiếu tận 1 năm. Giới quan sát phòng vé tại Mỹ dự đoán phim sẽ thu về từ 80 đến 100 triệu USD ngay trong tuần đầu tiên ra mắt.

Anne Hathaway đảm nhận vai Hoàng hậu Penelope của vương quốc Ithaca

Trước mắt, có thể tạm kết luận rằng giống như Oppenheimer hay Dunkirk, Nolan một lần nữa chứng minh ông không làm phim để vừa mắt các thuật toán mạng xã hội. Bản lĩnh của một "vị thần điện ảnh" nằm ở việc kéo khán giả ra rạp bằng chất lượng nghệ thuật thực tế, chứ không phải bằng các chiến dịch truyền thông chiều chuộng số đông. Phản ứng tích cực của The Odyssey sau khi công chiếu là minh chứng rõ nhất.

Bộ phim chính thức ra rạp vào ngày 17/7/2026.