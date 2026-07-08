Cho vàng cũng không tin đây là gương mặt của người 44 tuổi: 10 năm mà chả khác tí gì, chỉ người xem phim già đi

Nhan sắc của mỹ nhân này không hề tàn phai theo năm tháng, ai nhìn cũng mê mẩn.

Nhân dịp Goblin tròn 10 năm kể từ ngày phát sóng, dàn diễn viên đình đám gồm Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook và Yoo In Na đã cùng tái ngộ trong chương trình Goblin 10th Anniversary. Bốn ngôi sao có chuyến đi ngắn cùng nhau, ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ của bộ phim từng tạo nên cơn sốt khắp châu Á và chia sẻ những câu chuyện ở hiện tại.

Ở tuổi 44, nhan sắc của Yoo In Na phải nói là quá trẻ đẹp.

Mới đây, những hình ảnh của Yoo In Na ở chương trình được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Điều khiến khán giả bất ngờ nhất là nhan sắc gần như không đổi của nữ diễn viên sau một thập kỷ. Ở tuổi 44, Yoo In Na vẫn sở hữu làn da mịn màng, gương mặt tươi trẻ cùng nụ cười ngọt ngào quen thuộc. Nhiều người thậm chí nhận xét cô chẳng khác là bao so với thời điểm Goblin lên sóng vào năm 2016. Hàng loạt bình luận khen ngợi visual "đóng băng thời gian" của nữ diễn viên xuất hiện dày đặc. Thậm chí, có những khán giả còn viết rằng 10 năm trôi qua, chỉ có khán giả xem phim là già đi mà thôi.

Yoo In Na thời đóng Goblin.

Thời điểm Goblin phát sóng, cặp đôi phụ cô chủ tiệm gà rán và Thần Chết nhận nhiều tình cảm của khán giả.

Cho những ai chưa biết thì trong bộ phim Goblin, Yoo In Na đảm nhận vai Sunny - cô chủ tiệm gà rán xinh đẹp, quyến rũ nhưng mang trong mình số phận nhiều bi kịch. Nhân vật của cô gây ấn tượng bởi tính cách vừa mạnh mẽ, duyên dáng vừa giàu cảm xúc. Đặc biệt, chuyện tình giữa Sunny và Thần Chết do Lee Dong Wook thủ vai đã trở thành một trong những cặp đôi phụ được yêu thích nhất màn ảnh Hàn. Những màn tung hứng đầy duyên dáng, chemistry bùng nổ mang đến cho khán giả rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Sau thành công của Goblin, Yoo In Na vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Những năm gần đây, cô vẫn gặp khán giả trên màn ảnh nhỏ một cách khá đều đặn. Năm 2019, cô tái hợp Lee Dong Wook trong phim lãng mạn Touch Your Heart. Năm 2021, nữ diễn viên tham gia Snowdrop với vai thứ chính quan trọng, đồng hành cùng Jung Hae In và Jisoo. Đến năm 2023, cô đảm nhận vai chính trong bộ phim lãng mạn True To Love. Cách đây không lâu, Yoo In Na còn có màn tái hợp chị cả BLACKPINK khi xuất hiện với vai khách mời trong Boyfriend On Demand (2026).

Yoo In Na và Lee Dong Wook tái hợp trong Touch Your Heart (2019).

10 năm sau thành công của Goblin, Yoo In Na đã bước tiếp nhiều chặng đường mới trong sự nghiệp. Thế nhưng dù có bao điều thay đổi, thì nhan sắc trẻ trung cùng sức hút của cô với fan hâm mộ dường như vẫn không hề thay đổi. Và với màn tái hợp dàn cast Goblin ở chương trình Goblin 10th Anniversary, cô một lần nữa khiến khán giả tin rằng bản thân dường như đã bị thời gian bỏ quên.