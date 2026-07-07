Người duy nhất đóng cả 2 bộ phim về Nam Phương Hoàng hậu: Thần thái ngút ngàn như hoàng tộc thật sự

Nữ diễn viên tham gia cả hai bộ phim khai thác chủ đề về Nam Phương Hoàng hậu, gây chú ý bởi thần thái và diễn xuất tự nhiên như hoàng tộc đời thật.

Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, Hoàng Hậu Cuối Cùng là bộ phim không hướng đến việc tái hiện toàn bộ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu hay các nhân vật lịch sử, mà lựa chọn đi sâu vào những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị. Thông qua câu chuyện về tình yêu, hôn nhân, gia đình và trách nhiệm, bộ phim mong muốn đưa khán giả đến gần hơn với những con người phía sau danh vị Hoàng đế và Hoàng hậu - những con người cũng biết yêu, biết tổn thương và phải đưa ra những lựa chọn khó khăn trong cuộc đời mình.

Sau khi tung ra teaser đầu tiên, dự án phim Hoàng Hậu Cuối Cùng đang trở thành đề tài bàn tán sâu rộng của khán giả. Ngoài những tranh luận xoay quanh cặp diễn viên chính Tăng Thanh Hà - Ma Ran Đô, bộ phim lấy cảm hứng về cuộc đời của Nam Phương Hoàng hậu còn gây chú ý bởi một diễn viên đình đám, cũng là người duy nhất cho đến nay đóng trong hai bản phim về chủ đề này.

Ai là diễn viên duy nhất đóng cả hai bản phim lấy cảm hứng về Nam Phương Hoàng hậu?

Xuất hiện thấp thoáng trong teaser Hoàng Hậu Cuối Cùng, NSƯT Hồng Vân gây chú ý trong hình tượng nhân vật Đức Tiên Cung Dương Thị Thục, cũng là tổ mẫu (bà nội) của Vua Bảo Đại. Đồng thời trở về thời điểm năm 2004, trong bộ phim Ngọn Nến Hoàng Cung, nữ nghệ sĩ đã thủ vai Đức Từ Cung Hoàng thái hậu, cũng là thân mẫu (mẹ ruột) của Vua Bảo Đại (lúc bấy giờ do nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn thể hiện). Những phân cảnh khi ấy của bà cùng nhân vật Nam Phương Hoàng hậu (do Trần Yến Chi đóng) từng được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá cao, cho thấy thần thái uy nghiêm của hoàng tộc.

NSƯT Hồng Vân trong teaser Hoàng Hậu Cuối Cùng

NSƯT Hồng Vân trong phim Ngọn Nến Hoàng Cung

Trong bản phim điện ảnh mới này, vai diễn Đức Từ Cung Hoàng thái hậu được ekip giao cho NSƯT Diệu Đức đảm nhận. Tuy vậy, sự xuất hiện của NSƯT Hồng Vân nhận được sự yêu mến từ khán giả, đặc biệt những ai yêu dòng phim khai thác các sự kiện lịch sử, câu chuyện hôn nhân của Nam Phương Hoàng hậu và Vua Bảo Đại. Nhân vật này cũng được dự đoán có vai trò lớn chi phối mối quan hệ vợ chồng của Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu, dẫn đến nhiều tình tiết gây sốc về sau.

Khung hình xuất hiện của NSƯT Hồng Vân trong teaser phim Hoàng Hậu Cuối Cùng, bên cạnh nữ chính Tăng Thanh Hà

Sinh năm 1949, NSƯT Hồng Vân là một "cây đại thụ" của nền nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt về mảng âm nhạc. Bà thực chất được sinh ra trong một gia đình có dòng dõi quý tộc, đồng thời sở hữu chất giọng ngọt ngào. Khi còn trẻ, bà cùng các đồng nghiệp lập nên Ban tam ca Đông Phương, rong ruổi trình diễn khắp nơi tại TP.HCM. Đến lúc trưởng thành, NSƯT Hồng Vân tiếp tục cống hiến tiếng hát của mình trong màu áo các đoàn ca múa nhạc lớn như Bông Sen, Hương Miền Nam...

Bà không chỉ là một ca sĩ, nghệ sĩ ngâm thơ mà còn tham gia giảng dạy thanh nhạc tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Năm 2001, bà vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, đồng thời bắt đầu bén duyên với các lĩnh vực nghệ thuật khác, trong đó có phim ảnh. Tiêu biểu nhất trong sự nghiệp diễn xuất của bà có màn hóa thân Đức Từ Cung trong Ngọn Nến Hoàng Cung (cũng là vai diễn đầu tiên ở tuổi 55), và giờ đây là Hoàng Hậu Cuối Cùng.