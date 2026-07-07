Khán giả để lại vô số bình luận chê bai bộ phim này.

Tự được kỳ vọng mang đến một câu chuyện giàu tính đời về những con người sống trong khu tập thể cũ giữa lòng Hà Nội, Dưới Ô Cửa Sáng Đèn lại đang trở thành một trong những bộ phim giờ vàng gây tranh cãi nhất thời điểm hiện tại. Trên nhiều diễn đàn bàn phim, không ít khán giả thẳng thắn nhận xét tác phẩm càng xem càng đuối, kịch bản lê thê, tình tiết thiếu thuyết phục.

Ngay từ khi lên sóng, bộ phim đã được chú ý vì quy tụ dàn diễn viên quen mặt như Quang Sự, Quỳnh Châu, Tuấn Tú, Hoàng Du Ka, Mạnh Hưng, Ngọc Huyền,... Nội dung xoay quanh cuộc sống của những cư dân trong một khu tập thể cũ sắp giải tỏa, nơi mỗi nhân vật đều phải đối diện với áp lực cơm áo, gia đình và những biến cố trong cuộc sống.

Tuy nhiên, càng về sau, những lời phàn nàn về kịch bản lại xuất hiện dày đặc. Nhiều khán giả cho rằng phim ôm đồm quá nhiều bi kịch, từ nợ nần, lừa đảo, phản bội, ngoại tình đến mang thai ngoài ý muốn, khiến mạch phim lúc nào cũng nặng nề. Không ít tình huống bị đánh giá là gượng ép, cách xử lý thiếu logic, lời thoại đôi lúc lên gân và thiếu tự nhiên. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác nhận xét phim thiếu những khoảng nghỉ cảm xúc, khiến người xem ngày càng mệt mỏi thay vì bị cuốn theo diễn biến.

Nhân vật hứng nhiều gạch đá nhất hiện nay là Vân do Ngọc Huyền thủ vai. Trong phim, Vân được xây dựng là cô gái trẻ bốc đồng, sống thiên về hình thức, liên tục đưa ra những quyết định cảm tính và mù quáng trong tình yêu. Hàng loạt hành động của nhân vật khiến khán giả bức xúc vì liên tục đẩy gia đình, đặc biệt là người anh trai, vào cảnh khốn đốn.

Trên mạng xã hội, không ít bài đăng gọi Vân là "nhân vật gây ức chế nhất phim Việt giờ vàng". Thậm chí, mức độ phản ứng lớn đến mức chính Ngọc Huyền cũng trở thành cái tên được nhắc đến liên tục trên các diễn đàn, dù phần lớn ý kiến đều phân biệt giữa diễn viên và nhân vật. Nhiều người cho rằng việc bị ném đá chủ yếu xuất phát từ cách xây dựng tính cách Vân hơn là khả năng diễn xuất của nữ diễn viên.

Bên cạnh tuyến nhân vật của Ngọc Huyền, chuyện tình giữa các nhân vật trẻ cũng bị đánh giá thiếu sức thuyết phục. Một số khán giả nhận xét cách phát triển mối quan hệ quá nhanh, cảm xúc chuyển biến đột ngột, trong khi nhiều nút thắt được giải quyết khá khiên cưỡng. Không ít người thừa nhận họ vẫn theo dõi phim chỉ vì tò mò muốn biết biên kịch sẽ tiếp tục đẩy các nhân vật vào biến cố nào tiếp theo.

Bình luận của khán giả: - Kịch bản gượng ép, nhất là khúc Vân - Hoàng quay lại, thôi thì bỏ phim. - Hộ phim nó dở, trẻ con ngu ngơ nó cũng phải thốt lên không hiểu sao cũng dựng thành phim được. Dựng lên những câu chuyện của Sinh thì cũng thực tế một chút, đưa những pha vô lý, còn Hoàng nữa, có quay về với em gái thì cũng phải trả lại vàng chứ? - Phim xà lơ, viết được kịch bản cho Vân như này thì chịu, không hiểu biên kịch nghĩ gì, tình tiết thì cứ sống sượng như cơm nguội, ăn không vào. - Phim như vả mặt thực tế.

Dẫu vậy, Dưới Ô Cửa Sáng Đèn không phải không có điểm cộng. Nhiều khán giả vẫn dành lời khen cho phần bối cảnh khu tập thể cũ được tái hiện gần gũi, giàu chất đời. Dàn diễn viên kỳ cựu cũng được đánh giá là giữ phong độ, góp phần cứu nhiều phân đoạn nhờ lối diễn tiết chế và tự nhiên.