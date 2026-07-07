Cư dân mạng đứng ngồi không yên khi thấy dấu hiệu rạn nứt của cặp đôi này.

Từng là cặp đôi được cư dân mạng nhiệt tình đẩy thuyền vì những màn tương tác ngọt ngào cả trong công việc lẫn ngoài đời, thế nhưng mới đây, Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng lại bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt mối quan hệ. Chỉ từ vài khoảnh khắc xuất hiện chung tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), netizen đã nhanh chóng soi ra hàng loạt hint lạ, làm dấy lên đồn đoán cả hai đang cố tình giữ khoảng cách với nhau.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng cùng góp mặt trong đoàn phim Tử Chiến Trên Không tham dự sự kiện. Tuy nhiên, thay vì xuất hiện thân thiết như trước, cả hai hầu như không đứng cạnh nhau trong các khung hình tập thể. Nhiều người còn nhận xét dù cùng một ekip, Kaity và Trần Ngọc Vàng khá ít tương tác, tạo cảm giác xa cách hơn hẳn so với những lần đồng hành trước đây.

Trần Ngọc Vàng - Kaity đứng xa trong khung hình tập thể, cũng không có tương tác nổi bật nào suốt sự kiện

Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn phát hiện Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng hiện không còn theo dõi nhau trên Instagram. Chi tiết này lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, bởi trước đây cả hai từng thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội của nhau, tích cực ủng hộ các dự án cá nhân và có nhiều màn tương tác khiến fan phát cuồng.

Cư dân mạng sốt sắng vì những hint liên quan đến cặp đôi Kaity - Ngọc Vàng

Dẫu vậy, tất cả hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cộng đồng mạng. Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng chưa có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến những đồn đoán nói trên. Cũng không loại trừ khả năng việc cả hai ít tương tác tại sự kiện chỉ xuất phát từ cách sắp xếp đội hình hoặc lịch trình riêng trong khuôn khổ liên hoan phim.

Cư dân mạng phát hiện hai người đã bỏ theo dõi đối phương

Trước đó, Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng từng nhiều lần khiến khán giả tin rằng "phim giả tình thật". Tin đồn hẹn hò bùng lên từ thời điểm hai người tham gia quảng bá phim Yêu Nhầm Bạn Thân. Trong một sự kiện thảm đỏ, cặp đôi bất ngờ thực hiện nụ hôn môi trước đông đảo khán giả và truyền thông. Dù đây được xem là màn quảng bá cho bộ phim, khoảnh khắc này vẫn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chủ đề được bàn luận suốt một thời gian dài.

Nụ hôn đầy thị phi một thời của cặp đôi

Sau Yêu Nhầm Bạn Thân, Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng tiếp tục đồng hành trong dự án điện ảnh Tử Chiến Trên Không. Việc tái hợp càng khiến những đồn đoán về chuyện tình cảm được đẩy lên cao, đặc biệt khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động quảng bá, thoải mái dành cho đối phương những lời khen và sự quan tâm. Ngoài các dự án chung, họ còn nhiều lần góp mặt trong những sự kiện cá nhân của nhau, tạo cảm giác thân thiết vượt mức đồng nghiệp. Chính vì từng có quãng thời gian đồng hành khá thân thiết nên những thay đổi nhỏ trong cách Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng xuất hiện cạnh nhau đều nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Dù vậy, khi người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng, mọi đồn đoán về việc cả hai "cạch mặt" hay rạn nứt quan hệ vẫn chỉ là suy diễn từ phía khán giả.