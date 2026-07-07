Hành động của nam diễn viên khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Ngày 6/7 tại TP. Hồ Chí Minh, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Việt - Hàn Mẹ Ơi, Về Nhà (Here I Am) đã chính thức diễn ra trong sự chú ý của truyền thông lẫn khán giả. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên chính gồm tài tử Hàn Quốc Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi, Minh Hà và nhà sản xuất Ahn Chul Ho. Trong không khí giao lưu vui vẻ, nam diễn viên Lee Yi Kyung đã có một hành động đột ngột ngay trên sân khấu khiến tất cả mọi người có mặt đều ngỡ ngàng và xúc động.

Lee Yi Kyung quỳ gối trước khán giả Việt

Trong phần giao lưu, Lee Yi Kyung đã có những chia sẻ cảm xúc về bộ phim mới cũng như chủ đề tình mẫu tử mà tác phẩm theo đuổi. Nam diễn viên mong muốn lan tỏa thông điệp nếu còn mẹ ở bên thì hãy trở về gặp mẹ khi còn có thể.

Bên cạnh đó, anh cũng gửi gắm lòng mong muốn được khán giả ủng hộ: "Mong mọi người sẽ chụp thật nhiều bức ảnh đẹp và đăng tải lên mạng xã hội để có thể chia sẻ với mọi người xung quanh, cũng như ủng hộ chúng tôi, để tôi cũng có thêm nhiều cơ hội để quay lại Việt Nam nữa, cám ơn mọi người rất nhiều". Ngay sau đó, nam diễn viên quỳ gối, chắp tay trước khán giả ngay trên sân khấu.

Nam diễn viên quỳ gối sau khi gửi lời cám ơn khán giả

Hành động quỳ gối bất ngờ này không chỉ khiến dàn diễn viên đứng cạnh anh ngơ ngác mà những người có mặt cũng ngạc nhiên không kém trước khi vỗ tay không ngớt. Điều khiến mọi người xúc động không chỉ là việc Lee Yi Kyung quỳ gối một cách chân thành mà là ý nghĩa đằng sau cử chỉ này.

Nam diễn viên luôn thân thiện, nhiệt tình suốt buổi giao lưu

Thực tế, đây là hình thức cúi chào mang tính nghi lễ trong văn hóa Hàn Quốc, thường được dùng để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự kính trọng và thái độ khiêm nhường ở mức cao nhất. Việc Lee Yi Kyung thực hiện nghi thức này ngay trên sân khấu tại Việt Nam cho thấy anh không xem đây chỉ là công việc quảng bá đơn thuần mà thật sự muốn gửi lời tri ân tới báo giới, khán giả và tất cả những người đã dành thời gian đến ủng hộ dự án. Chính vì thế, khoảnh khắc ấy mới chạm đến cảm xúc của nhiều người.

Bên cạnh tình cảm đặc biệt dành cho bộ phim, nam diễn viên Hàn Quốc còn bày tỏ sự yêu mến dành cho con người Việt Nam sau thời gian làm việc tại đây. Lee Yi Kyung chia sẻ điều khiến anh ấn tượng nhất chính là sự chân thành, thân thiện và nguồn năng lượng tích cực của người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ.

Ngay khi khoảnh khắc này được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng Việt Nam đã bày tỏ sự xúc động trước hành động chân thành này của nam tài tử Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen: - Anh ấy quá chân thành, nhìn cách anh quỳ gối kính cẩn mà thấy kính nghiệp ghê - Ngôi sao lớn nhưng nhân cách quá tuyệt vời, tôn trọng khán giả hết mực - Trời ơi tinh tế và ấm áp quá, sẽ ủng hộ hết mình bộ phim của anh chị ạ - Thương yêu quá. Đang ủng hộ anh mà - Với Việt Nam thì hành động quỳ như này là chịu khuất phục, chịu nhục. Còn bên Hàn thì như dạng tri ân, trân trọng và biết ơn đến khán giả

Mẹ Ơi, Về Nhà (Here I Am) dự kiến ra rạp vào ngày 10/7. Bộ phim xoay quanh Huy Hoàng (Lee Yi Kyung) - một chàng trai bị bỏ rơi tại Hàn Quốc từ nhỏ và được một người phụ nữ Việt nhận nuôi. Sau khi mẹ nuôi qua đời, Huy Hoàng mang theo tro cốt của bà trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình tìm lại cội nguồn và đối diện với những khoảng trống trong chính cuộc đời mình.

Lee Yi Kyung vai Huy Hoàng

Trên hành trình ấy, anh gặp Diễm My (Hoàng Yến Chibi), một cô gái trẻ người Việt đang chật vật mưu sinh nơi đất khách nhưng vẫn giữ đam mê ca hát. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cậu bạn thân từ thuở nhỏ Park Ha (Choi Daniel) là một tay vô công rỗi nghề khao khát đổi đời đã mang đến những biến cố, buộc Hoàng và My phải đồng hành cùng nhau. Vượt lên trên một câu chuyện sinh tồn, tác phẩm là tiếng lòng sâu thẳm của những người trẻ khao khát tìm thấy chính mình và cũng là thông điệp về tình mẫu tử, về nguồn cội.

Hoàng Yến Chibi vai Diễm My

Về Lee Yi Kyung, anh sinh năm 1989, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc. Lee Yi Kyung nổi tiếng toàn cầu với vai diễn anh lính Triều Tiên lầy lội trong Bỗng Trúng Số và gần đây nhất là vai gã chồng tồi trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband). Điểm mạnh của nam diễn viên là khả năng biến hóa linh hoạt giữa hài hước và nội tâm, có thể vừa khiến khán giả cười ngặt nghẽo, vừa đủ sức kéo người xem vào những phân đoạn cảm xúc nặng ký. Việc anh tham gia Mẹ Ơi, Về Nhà khiến dự án nhanh chóng được chú ý, kéo theo sự mong chờ và ủng hộ của không ít khán giả.