Ngay sau khi lên sóng, bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả.

Bộ phim Chó Hoang Và Xương do Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã lên sóng trên MangoTV từ ngày 5/7 và trở thành một trong những tác phẩm được bàn luận nhiều nhất hiện nay. Ngay trong ngày đầu phát sóng, bộ phim đã lập nhiều thành tích ấn tượng, được xem là "hắc mã" đáng gờm của mùa hè năm nay.

Theo số liệu từ phía nền tảng, chỉ sau 2 giờ lên sóng, Chó Hoang Và Xương đã vượt mốc 20 triệu lượt xem, lượng đặt lịch trước đạt 5,2 triệu, thiết lập kỷ lục mới ở dòng phim ngôn tình hiện đại trên MangoTV. Độ hot trên Douban và Weibo cũng nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu.

Không chỉ thắng lớn trên nền tảng trực tuyến, bộ phim còn ghi nhận thành tích khả quan khi phát sóng trên đài Hồ Nam. Rating thời điểm cao nhất chạm mốc 0,66%, đứng đầu khung giờ của các đài truyền hình vệ tinh cấp tỉnh. Rating trung bình 2 tập đầu ở mức gần 0,49%, đồng thời lập kỷ lục là bộ phim truyền hình phát sóng trên đài có rating mở màn cao nhất năm 2026.

Chó Hoang Và Xương đạt thành tích ấn tượng ngay ngày đầu lên sóng.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, Chó Hoang Và Xương kể về Trần Dị (Tống Uy Long) và Miêu Tĩnh (Trương Tịnh Nghi) - 2 đứa trẻ lớn lên trong những gia đình đổ vỡ. Trần Dị mất mẹ từ nhỏ, thường xuyên phải chịu đựng sự bạo hành của người cha luôn nghi ngờ anh không phải con ruột. Trong khi đó, Miêu Tĩnh cũng nhiều lần bị mẹ ruột bỏ rơi, sống trong cảnh thiếu thốn tình thương.

Biến cố khiến mẹ Miêu Tĩnh đưa con gái đến sống cùng cha của Trần Dị, tạo nên một "gia đình" chắp vá đầy gượng gạo. Từ chỗ ghét bỏ và liên tục đối đầu, 2 con người cùng mang nhiều tổn thương dần trở thành chỗ dựa của nhau. Khi cha qua đời còn mẹ Miêu Tĩnh ôm tiền bỏ trốn, 2 thiếu niên gần như không còn người thân, chỉ còn biết nương tựa vào nhau để tiếp tục sống.

Khác với những bộ phim ngôn tình ngập tràn màu hồng, Chó Hoang Và Xương lựa chọn khai thác những mảng tối của cuộc sống, từ bạo lực gia đình, sự bỏ rơi đến hành trình chữa lành của 2 con người chưa từng được yêu thương đúng nghĩa. Chính màu sắc hiện thực này giúp bộ phim tạo được dấu ấn riêng ngay từ những tập đầu.

Sau khi lên sóng, tác phẩm cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Điểm bị chê nhiều nhất là phần màu phim khá tối, đặc biệt ở các phân cảnh đêm và trong nhà khiến trải nghiệm xem bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhịp phim được triển khai chậm, nhiều khán giả cho rằng các tình tiết đầu chưa đủ cao trào, việc chuyển từ tuyến thời niên thiếu sang giai đoạn trưởng thành diễn ra khá đột ngột, khiến cảm xúc phần nào bị ngắt quãng.

Ở chiều ngược lại, bộ phim vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ đậm chất điện ảnh, hạn chế lạm dụng filter làm đẹp nên cảm xúc của nhân vật được truyền tải chân thực hơn. Không ít khán giả đánh giá đạo diễn đã tạo nên bầu không khí giàu cảm xúc, giúp những khoảnh khắc đời thường giữa 2 nhân vật chính trở nên đặc biệt mà không cần quá nhiều lời thoại.

Về diễn xuất, cả Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho vai diễn. Để hóa thân thành Trần Dị, Tống Uy Long cắt tóc ngắn, để da rám nắng, tăng cường tập luyện để sở hữu vóc dáng săn chắc, mang đến hình ảnh một chàng trai với vẻ ngoài bụi bặm, gai góc hơn hẳn các vai diễn trước đây. Trong khi đó, Trương Tịnh Nghi tiếp tục chứng minh sự tiến bộ trong diễn xuất khi khắc họa thành công một Miêu Tĩnh mong manh, dễ tổn thương nhưng cũng cứng cỏi và kiên cường trước nghịch cảnh.

Chỉ có điều, Tống Uy Long vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục ở phần thoại. Nhiều khán giả cho rằng Trần Dị là nhân vật lớn lên giữa những đổ nát, trải qua nhiều biến cố nên cách nói chuyện cần dứt khoát, mạnh mẽ và có phần gai góc hơn. Trong khi đó, nam diễn viên 9x vẫn giữ chất giọng khá nhẹ, cách nhả chữ chậm và thiếu lực ở một số phân cảnh cảm xúc, tạo cảm giác chưa thực sự phù hợp với hình tượng nhân vật. Tuy nhiên, xét tổng thể, diễn xuất của anh vẫn được đánh giá tiến bộ rõ rệt so với những tác phẩm trước.

Diễn xuất của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi đã tiến bộ hơn.

Điểm cộng lớn nhất của Chó Hoang Và Xương chính là phản ứng hóa học giữa Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi. Từ những lần đấu khẩu, ánh mắt âm thầm quan tâm cho đến các khoảnh khắc lặng lẽ bảo vệ nhau, cả 2 đều mang đến sự tự nhiên, tinh tế thay vì cố tình "rắc đường". Nhiều phân đoạn của cặp đôi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được lượng tương tác lớn nhờ bầu không khí vừa ngọt ngào vừa day dứt. Không ít khán giả nhận xét chemistry của 2 diễn viên là một trong những điểm sáng nổi bật nhất của bộ phim, đủ sức níu chân người xem tiếp tục theo dõi những diễn biến phía sau.

Chemistry của cặp đôi chính cũng nhận được nhiều lời khen.

Dù còn tồn tại một số hạn chế về nhịp phim, màu sắc hình ảnh và phần thoại của nam chính, Chó Hoang Và Xương vẫn được đánh giá là một trong những bộ phim ngôn tình đáng xem nhất của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Với câu chuyện chữa lành giàu cảm xúc cùng màn kết hợp ăn ý của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi, tác phẩm đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức nóng trong thời gian tới.

Đón xem Chó Hoang Và Xương phát sóng song song với phụ đề/thuyết minh trên VieON từ ngày 05/07/2026.