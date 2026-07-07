Không phải Tăng Thanh Hà, đây mới là nhân vật gây bất ngờ nhất Hoàng Hậu Cuối Cùng: Xuất hiện 2 giây mà viral khắp MXH

Chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng nhân vật này đã phủ sóng khắp MXH.

Sau khi First Trailer của Hoàng Hậu Cuối Cùng ra mắt, Sự chú ý của cộng đồng mạng không chỉ đổ dồn vào những thước phim đầu tiên mà còn cả dàn cast. Bên cạnh tuyến vai chính gồm Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô và Trâm Anh, một nhân vật không ngờ tới dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng cũng đủ khiến MXH ngay lập tức nổi sóng. Đó chính là Steven Nguyễn trong vai ký giả Hồ Đắc.

First Trailer của Hoàng Hậu Cuối Cùng

Dù thời lượng lên hình chỉ vỏn vẹn hơn 2 giây, Steven Nguyễn vẫn gây ấn tượng nhờ tạo hình lịch lãm với mái tóc chải bóng theo phong cách thập niên 1930, bộ suit tối màu cùng cà vạt họa tiết cổ điển. Gương mặt điềm đạm, điển trai và thần thái tự tin của một người làm báo khiến nhiều người tò mò về vai trò của nhân vật này trong câu chuyện.

Đáng chú ý hơn cả là bối cảnh xuất hiện của Steven Nguyễn. Trailer hé lộ không gian tòa soạn báo Vịt Đực, một địa điểm hoàn toàn tách biệt với những khung cảnh hoàng cung quen thuộc. Chỉ qua vài giây ngắn ngủi, ê-kíp đã tái hiện khá chi tiết một tòa soạn báo thời kỳ cuối triều Nguyễn với biển hiệu "Tòa soạn báo Vịt Đực", những chiếc máy đánh chữ, giá lưu trữ báo, bàn biên tập, hệ thống đèn treo cùng kiến trúc mang đậm dấu ấn Đông Dương. Không gian vừa gợi cảm giác hoài cổ, vừa tạo nên sự đối lập với vẻ xa hoa, kín cổng cao tường của kiến trúc Đại nội.

Anh được giao nhiệm vụ cho người theo dõi bên ngoài nhà Nam Phương Hoàng Hậu sau vụ việc chấn động Đông Dương - Vua Bảo Đại bị bắn ghen gãy chân ở Ban Mê Thuật. Khả năng bộ phim không chỉ kể câu chuyện bên trong Hoàng cung mà còn khắc họa góc nhìn của báo chí và dư luận đương thời trước những biến cố của hoàng thất. Đây cũng có thể là cầu nối đưa những sự kiện phía sau cánh cửa cung đình đến với xã hội bên ngoài.

Tuy chưa tiết lộ nhiều về tuyến truyện, việc nhân vật kỳ giả Hồ Đắc xuất hiện trong tòa soạn khiến khán giả dự đoán anh sẽ đóng vai trò quan sát, ghi nhận hoặc góp phần phản ánh những biến động của cuộc hôn nhân giữa Nam Phương Hoàng hậu và Vua Bảo Đại từ góc nhìn của xã hội. Việc bổ sung tuyến nhân vật này cũng cho thấy Hoàng Hậu Cuối Cùng không chỉ tập trung vào những mâu thuẫn trong nội bộ Hoàng gia mà còn mở rộng bức tranh về bối cảnh lịch sử, khi báo chí bắt đầu trở thành một tiếng nói có sức ảnh hưởng.

Một số bình luận của netizen: - Đi săn scandal hả anh, có làm sao tụi em không cứu nổi đâu. - Ủa có phải Steven Nguyễn không vậy. - Ui không ngờ anh Steven đóng Hoàng Hậu Cuối Cùng luôn. - Sít rịt là được thấy Steven Nguyễn trong trailer. - Ổng chắc đắt show nhất nhì năm nay rồi.

Dựa trên cảm hứng từ những sự kiện có thật, Hoàng Hậu Cuối Cùng không đi theo lối kể chuyện biên niên hay tái hiện toàn bộ cuộc đời các nhân vật lịch sử. Thay vào đó, bộ phim lựa chọn khai thác những góc khuất phía sau hào quang hoàng tộc, tập trung vào đời sống nội tâm của Nam Phương Hoàng hậu, Vua Bảo Đại và những người xung quanh. Qua câu chuyện về tình yêu, hôn nhân, gia đình và trách nhiệm, tác phẩm khắc họa họ như những con người bằng xương bằng thịt, cũng biết yêu, biết tổn thương và phải đối diện với những lựa chọn đầy day dứt.

Bắt đầu từ các web drama và phim chiếu mạng, Steven Nguyễn từng bước chuyển sang điện ảnh và truyền hình. Anh ghi dấu với vai bác sĩ Đăng Khoa trong Vô Diện Sát Nhân (2022), sau đó góp mặt ở loạt phim Mặt Trời Mùa Đông, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, Những Ngôi Sao Lạc... Bước ngoặt sự nghiệp đến với Mưa Đỏ (2025), trước khi tiếp tục đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Không Giới Hạn phát sóng trên VTV1 năm 2026. Cùng năm, Steven còn xuất hiện trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, Hùng Long Phong Bá 4 và dự án điện ảnh hành động Trại Buôn Người.