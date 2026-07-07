10 mỹ nhân 9x đẹp nhất showbiz Hoa ngữ: Quán quân còn đẹp hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba

Bảng xếp hạng quy tụ nhiều mỹ nhân đình đám của màn ảnh Hoa ngữ, trong đó vị trí của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến không ít khán giả bất ngờ.

Mới đây, trang Sohu đã công bố danh sách 10 mỹ nhân đẹp nhất thế hệ 90 (chỉ những sao nữ sinh từ năm 1990 đến 1994) của showbiz Hoa ngữ. Bảng xếp hạng quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc, mỗi người sở hữu một vẻ đẹp riêng từ thanh thuần, dịu dàng đến sắc sảo, quyến rũ.

Trần Ngọc Kỳ

Trần Ngọc Kỳ được đánh giá là một trong những tiểu hoa 9x có gương mặt nổi bật nhất. Cô sở hữu ngũ quan hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt sáng cùng nét đẹp cá tính, tạo cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn rất nữ tính. Đặc biệt, tạo hình cổ trang của người đẹp sinh năm 1992 luôn nhận được nhiều lời khen nhờ đường nét thanh tú và vẻ đẹp dễ dàng thu hút người đối diện.

Kim Thần

Kim Thần ghi điểm với hình tượng trưởng thành, quyến rũ và thần thái sang trọng. Gương mặt sắc sảo kết hợp vóc dáng cân đối giúp nữ diễn viên Phàm Nhân Tu Tiên luôn trở thành tâm điểm trên thảm đỏ. Khác với nhiều mỹ nhân theo đuổi vẻ đẹp ngọt ngào, Kim Thần mang phong cách "chị đẹp" hiện đại, cá tính, nhờ đó cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Bành Tiểu Nhiễm

Bành Tiểu Nhiễm gây ấn tượng với vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa sắc sảo. Nàng mỹ nhân Đông Cung sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng đôi mắt có hồn, tạo cảm giác mong manh nhưng vẫn rất cuốn hút. Đặc biệt, Bành Tiểu Nhiễm được đánh giá là một trong những mỹ nhân có tạo hình cổ trang đẹp nhất lứa tiểu hoa 9x nhờ khí chất cổ điển và thần thái nổi bật.

Trương Dư Hi

Trương Dư Hi nổi tiếng với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sâu, sống mũi cao và đôi môi xinh xắn. Đường nét tinh tế giúp nữ diễn viên Nàng Công Tôi Yêu gần như không có góc chết trước ống kính. Dù xuất hiện với tạo hình hiện đại hay cổ trang, Trương Dư Hi vẫn luôn giữ được phong độ ổn định, công chúng cũng hiếm khi thấy khoảnh khắc kém sắc của cô.

Lý Nhất Đồng

Lý Nhất Đồng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng với gương mặt thanh thoát và các đường nét nhỏ nhắn. Nụ cười tươi cùng đôi mắt cong của Lý Nhất Đồng tạo nên sức hút rất riêng, vừa dịu dàng vừa có chút quyến rũ. Cô cũng được đánh giá là một trong những mỹ nhân có phong độ nhan sắc ổn định nhất lứa tiểu hoa 9x, bất kể trong tạo hình hiện đại hay cổ trang.

Lý Thấm

Vẻ đẹp thanh lạnh của Lý Thấm thuộc kiểu hiếm có trong showbiz Hoa ngữ. Khi không cười, cô toát lên thần thái cao ngạo và xa cách, nhưng nụ cười lại mang đến cảm giác dịu dàng, gần gũi. Gương mặt thanh tú cùng khí chất linh hoạt giúp người đẹp Sở Kiều Truyện phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, đặc biệt là những tạo hình cổ trang được khán giả đánh giá rất cao.

Trần Đô Linh

Trần Đô Linh là đại diện tiêu biểu của kiểu nhan sắc nhẹ nhàng mà vẫn sang chảnh. Gương mặt cân đối, đường nét mềm mại cùng khí chất trong trẻo khiến mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh mang đến một sức hút đặc biệt. Khi diện trang phục cổ trang, Trần Đô Linh toát lên vẻ đẹp cổ điển, thanh nhã và được nhiều khán giả ví như "bạch nguyệt quang" của màn ảnh Hoa ngữ.

Cúc Tịnh Y

Nhắc đến những mỹ nhân nổi bật của thế hệ 9x, Cúc Tịnh Y gần như luôn có mặt trong mọi bảng xếp hạng. "Mỹ nữ 4000 năm" sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi mắt to cùng phong cách trang điểm và tạo hình được chăm chút kỹ lưỡng. Nhờ hiểu rõ lợi thế ngoại hình, Cúc Tịnh Y luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu và giữ được phong độ nhan sắc suốt nhiều năm.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba từ lâu đã được xem là biểu tượng nhan sắc của showbiz Hoa ngữ thế hệ mới. Mỹ nhân Tân Cương sở hữu ngũ quan sắc nét với đôi mắt sâu, sống mũi cao cùng đường nét mang vẻ đẹp lai Tây đầy cuốn hút. Kết hợp với chiều cao nổi bật và vóc dáng quyến rũ, cô luôn trở thành tâm điểm ở các sự kiện lớn cũng như thường xuyên góp mặt trong những bảng xếp hạng mỹ nhân đình đám.

Cổ Lực Na Trát

Theo Sohu, vị trí quán quân thuộc về Cổ Lực Na Trát và nhận được sự đồng tình của đông đảo khán giả. Người đẹp sinh năm 1992 có gương mặt hoàn hảo, ngũ quan cân đối cùng thần thái sang trọng. Giống Địch Lệ Nhiệt Ba, Na Trát mang vẻ đẹp đặc trưng của mỹ nhân Tân Cương với đường nét nổi bật và vóc dáng ấn tượng. Dù xuất hiện trong phong cách hiện đại hay cổ trang, cô đều được đánh giá có ngoại hình nổi bật, xứng đáng với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.