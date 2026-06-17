Pha chạm mặt đầy drama này đang khiến cộng đồng mạng rôm rả bàn tán.

Tối 16/6, buổi ra mắt chính thức của Mesdames Thanh Sắc đã diễn ra tại TP.HCM trong không khí nhộn nhịp, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, giới truyền thông cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của Thanh Hằng trên màn ảnh rộng sau một thời gian dài tập trung cho các hoạt động khác, vì vậy ngay từ khi công bố, bộ phim đã nhận được nhiều sự kỳ vọng. Sự kiện thảm đỏ quy tụ dàn khách mời quen thuộc của showbiz Việt như Lương Thế Thành, Thúy Diễm, Hồng Ánh, Marando, Đinh Tiến Đạt, Nguyễn Trần Khánh Vân, Midu, Minh Triệu... góp phần khiến không khí thêm sôi động và náo nhiệt.

2 trong số những gương mặt gây chú ý nhất sự kiện chính là cặp đôi Lương Thế Thành - Thuý Diễm. Dù đang mang thai bé thứ 2, Thuý Diễm vẫn lên đồ lộng lẫy để tới ủng hộ ngày quan trọng của ông xã. Nếu Thúy Diễm ghi điểm với thiết kế đầm tông hồng pastel dịu dàng thì Lương Thế Thành lịch lãm với bộ suit kết hợp kiểu tóc vuốt gọn, tôn lên vẻ ngoài phong độ và nam tính. Cả hai liên tục dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào trước ống kính, trở thành một trong những cặp đôi nổi bật nhất trên thảm đỏ tối hôm đó.

Tuy nhiên, khoảnh khắc còn hot hơn cả việc Lương Thế Thành - Thuý Diễm tình tứ trên thảm đỏ là sự xuất hiện của Ngân Hoà ở khu vực standby. Cô nàng lựa chọn layout sắc sảo, trong thiết kế đen xuyên thấu mang hơi hướng cổ điển Mái tóc bob ngắn được tạo kiểu ôm gọn gương mặt, kết hợp lọn tóc uốn cong trên trán tạo điểm nhấn đậm chất điện ảnh, khiến tổng thể càng thêm ấn tượng.

Trong một đoạn clip đang được chia sẻ rộng rãi, Ngân Hòa vô tình xuất hiện phía sau Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Khoảnh khắc ba người cùng lọt vào một khung hình nhanh chóng khiến cư dân mạng thích thú, thậm chí nhiều người còn hài hước nhận xét đây trông như một cảnh phim ngôn tình "ngược tâm", nơi cặp đôi chính bất ngờ chạm mặt "người thứ ba" giữa chốn đông người. Lý do là bởi trong Bóng Ma Hạnh Phúc, Ngân Hoà vào vai tiểu tam Trang, kẻ tâm cơ ngoại tình với Hoàng Dũng, nhân vật do Lương Thế Thành thể hiện.

Dẫu vậy, thực tế lại hoàn toàn trái ngược với những lời đùa vui trên mạng. Ngay sau đó, Lương Thế Thành và Thúy Diễm vui vẻ mời Ngân Hòa tiến vào khu vực backdrop để cùng giao lưu và ghi lại những khoảnh khắc đẹp trước ống kính truyền thông.

Một số bình luận của netizen: - Báo động có tiểu tam đằng sau haha. - Trang tới công chuyện chuyến này. Chính thất siêu mạnh đây rồi. - Bộ phim vận ra ngoài đời thật. - Diễm ơi phải thật để ý chú dũng và trang đi nhA. - Trang sau lưng kìa chị Diễm ơi.

Bóng Ma Hạnh Phúc xoay quanh cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn của Thanh Mai (Lê Phương) và Hoàng Dũng (Lương Thế Thành). Thanh Mai là người phụ nữ chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để vun vén gia đình, trong khi Hoàng Dũng là một doanh nhân thành đạt. Biến cố xảy ra khi Thanh Mai cưu mang Như Trang (Ngân Hoà), con gái của người bạn thân đã qua đời, đưa về sống chung dưới mái nhà mình. Từ đây, hàng loạt mâu thuẫn nảy sinh, đẩy gia đình vốn yên ấm đến bờ vực đổ vỡ.

Ban đầu, Như Trang được Thanh Mai hết lòng giúp đỡ và xem như người thân trong gia đình. Tuy nhiên, về sau cô lại nảy sinh mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với Hoàng Dũng, trở thành nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Thanh Mai và Dũng rạn nứt. Chính tuyến nhân vật "chồng phản bội - tiểu tam - chính thất" này đã tạo nên nhiều tranh cãi và là một trong những điểm nóng được khán giả bàn luận suốt thời gian phim phát sóng. Thậm chí, bộ 3 nhân vật trong phim trở thành nguồn tài nguyên cực lớn để dân tình "chế meme" và vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến hiện tại.