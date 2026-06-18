Hiếm có tổng tài nào không cần nhiều lời nhưng khí chất vẫn áp đảo như tổng tài này.

Vừa lên sóng tập đầu tiên, Lửa Trắng đã nhanh chóng tạo được sức hút nhờ nhịp phim dồn dập, bầu không khí hình sự căng thẳng cùng những màn đấu trí giữa các băng nhóm xã hội đen. Bên cạnh tuyến chuyện về đường dây ma túy, nhân vật gây ấn tượng nhất hiện tại chính là Cương "đen" do Duy Hưng thủ vai. Chỉ xuất hiện ít phút, Cương đã khiến MXH rần rần vì khí chất tổng tài bá đạo vừa lạnh lùng, vừa ngầu, hứa hẹn tạo nên tuyến tình cảm đáng yêu với nữ chính.

Nhân vật Cương (Duy Hưng) nhận được nhiều sự chú ý

Cụ thể, từ đầu phim, Cương xuất hiện với vai trò đàn em thân tín nhất của ông trùm Lão Công (NSƯT Hồ Phong). Không chỉ gan lì, bản lĩnh, Cương còn khiến người xem thích thú bởi sự sắc sảo trong cách ứng xử. Khi Lão Công yêu cầu thử lô hàng ma túy mới mang tên "Bụi Trăng", anh lập tức từ chối bằng một câu nói đầy thâm thúy: "Trách nhiệm của em là giữ tâm thật vững, một trí óc minh mẫn để phục vụ anh. Còn công tác thử nghiệm đánh giá sản phẩm, để cho mấy thằng chân tay to, đầu óc giản dị làm". Chỉ một câu thoại đã đủ cho thấy sự khôn ngoan và vị thế đặc biệt của Cương trong tổ chức.

Nếu tuyến thế giới ngầm ngập tràn căng thẳng thì màn chạm mặt giữa Cương và nữ chính Mai (Việt Hoa) lại thú vị như ngôn tình. Trên đường rời căn hộ nghỉ dưỡng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Cương vô tình va chạm với xe máy của Mai và cô bạn Thảo (Mai Huê). Dù cú va quệt không quá nghiêm trọng, Mai vẫn nhất quyết chặn đầu ô tô, bắt Cương xuống xe để nói phải trái.

Trước cô gái có phần bướng bỉnh và đanh đá, Cương giữ thái độ điềm tĩnh, lạnh lùng, xử lý nhanh gọn bằng việc bỏ tiền ra để cô ngừng "ăn vạ". Dù biết mình không sai nhưng anh vẫn ga-lăng dựng xe giúp 2 cô gái, từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không cần nhiều lời.

Bên dưới các đoạn trích được chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho Duy Hưng khi xây dựng hình tượng Cương gai góc, lạnh lùng nhưng vẫn có nét cuốn hút. Không ít người còn đùa rằng đây chính là phiên bản "tổng tài bá đạo" của màn ảnh Việt, chỉ cần mặc sơ mi đen, lái xe sang và giữ gương mặt lạnh tanh cũng đủ khiến người xem bị hút vào từng phân cảnh.

Một số bình luận của netizen: - Tổng tài kiểu này mà không yêu thì quá phí - Chưa gì phim đã hot thế này rồi - Mặt anh Hưng búng ra hài mà nó vẫn bá đạo, vẫn ngầu mới hay - Như này mới giống tổng tài chứ, khí chất ngời ngời, không cần nhiều lời - Xem tập đầu đã vô cùng hấp dẫn rồi

Lửa Trắng là bộ phim hình sự xoay quanh cuộc chiến chống tội phạm ma túy, tập trung vào hành trình triệt phá đường dây buôn bán loại chất cấm mới mang tên Bụi Trăng. Phim đan xen giữa những cuộc thanh trừng khốc liệt trong thế giới ngầm và các pha đấu trí nghẹt thở của lực lượng công an nhằm đưa các ông trùm ra ánh sáng. Giữa bức tranh tội phạm đen tối, mối tình "oan gia ngõ hẹp" giữa tay anh chị cộm cán Cương (Duy Hưng) và cô gái đanh đá Mai (Việt Hoa) trở thành điểm sáng lãng mạn, thu hút người xem. Dù mới phát sóng tập đầu tiên, phim đã cho thấy tiềm năng trở thành một trong những bộ phim giờ vàng đáng chú ý nhất thời gian tới.