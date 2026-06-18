Lee Min Ho không còn như xưa

Cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Lee Min Ho ở hiện tại.

Từng trở thành tâm điểm tranh luận vì lộ dấu hiệu tăng cân thấy rõ vào cuối năm ngoái, Lee Min Ho nay lại khiến công chúng phải nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Xuất hiện tại Liên hoan phim ngắn Mise-en-scène lần thứ 22, nam diễn viên gây chú ý với diện mạo thon gọn, thần thái rạng rỡ, được đánh giá là đã trở lại thời kỳ đỉnh cao. Loạt ảnh từ sự kiện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận về màn giảm cân của một trong những nam thần đình đám nhất Hàn Quốc.

Trên thảm đỏ, Lee Min Ho lựa chọn công thức thời trang tối giản với bộ suit đen đồng bộ từ trong ra ngoài. Không cần đến những chi tiết cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, nam diễn viên vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ vóc dáng cao lớn cùng khí chất ngôi sao sáng bừng. Thiết kế vest được cắt may chuẩn xác giúp tôn lên khung vai rộng và tỷ lệ cơ thể cân đối, trong khi phần cổ áo mở nhẹ mang đến vẻ lịch lãm pha chút phóng khoáng.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý hơn cả là sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt của tài tử sinh năm 1987. Sau khoảng nửa năm kể từ thời điểm liên tục bị bàn tán vì ngoại hình phát tướng, Lee Min Ho đã lấy lại đường nét thanh thoát, trẻ trung và điển trai. Phần cằm và gò má trở nên gọn gàng hơn đáng kể, da dẻ láng mịn cũng là điểm cộng giúp tổng thể trở nên ưa nhìn và thu hút hơn. Ở những khung hình cận mặt, Lee Min Ho cho thấy phong độ nhan sắc đáng nể ở tuổi 39.

Nhiều khán giả nhận xét nam diễn viên như đang nhìn lại hình ảnh một Lee Min Ho từng khiến cả châu Á mê mẩn trong những năm tháng hoàng kim. Bên cạnh sự thay đổi về cân nặng, phong thái tự tin cùng nguồn năng lượng tích cực khi xuất hiện trước công chúng cũng được xem là yếu tố góp phần giúp nam diễn viên ghi điểm trở lại trong mắt khán giả.

Một số bình luận của netizen. - Chồng tui giảm cân thành công rùi mấy bà ơi. - Ảnh cao to, dáng người cân đối nên dù có tăng cân hay không trông vẫn mê cực kỳ. - Tướng này mặc suit quá đẹp luôn. - Còn nhớ mấy tháng trước ảnh còn nọng mà giờ mi nhon rồi nha. - Giảm cân xong rồi thì làm ơn ra phim nhanh giùm tui cái.

Thời gian gần đây, Lee Min Ho đang rục rịch trở lại màn ảnh Hàn. Dự án đã xác nhận gần nhất của anh là The Assassins, bộ phim điện ảnh chính trị - giật gân do đạo diễn Hur Jin Ho cầm trịch. Phim lấy cảm hứng từ một biến cố chính trị có thật trong lịch sử Hàn Quốc, xoay quanh vụ ám sát xảy ra vào đầu thế kỷ 20. Dù chi tiết vai diễn của Lee Min Ho chưa được công bố đầy đủ, việc anh góp mặt trong một tác phẩm mang màu sắc chính trị - lịch sử được xem là bước chuyển đáng kể trong sự nghiệp.

Nhiều năm qua, Lee Min Ho thường gắn liền với hình tượng nam chính lãng mạn hoặc những nhân vật mang yếu tố giả tưởng. Trong khi đó, The Assassins hứa hẹn mang đến một hình ảnh gai góc và trưởng thành hơn. Đáng chú ý, dự án còn quy tụ hai tên tuổi thực lực là Yoo Hae Jin và Park Hae ll. Vì vậy, bộ phim được đánh giá là cơ hội để Lee Min Ho chứng minh năng lực diễn xuất trong một tác phẩm nặng về nội dung.

Song song đó, ngôi sao sinh năm 1987 cũng đang được mời đảm nhận vai nam chính trong bộ phim cổ trang lãng mạn Scent of the Night, chuyển thể từ webtoon nổi tiếng. Nếu nhận lời, Lee Min Ho sẽ nên duyên cùng Moon Ga Young trong câu chuyện tình yêu nhiều bi kịch lấy bối cảnh thời Joseon. Dù phía công ty quản lý chưa xác nhận chính thức, dự án đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả bởi đây có thể là lần hiếm hoi Lee Min Ho thử sức với một tác phẩm cổ trang sau The King: Eternal Monarch.

Nguồn: Naver