Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng Hậu xuất thần: Ánh mắt quá đau, thần thái quá bén

Tăng Thanh Hà đã cho thấy sự thuyết phục khi vào vai Nam Phương Hoàng Hậu trong Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Sáng ngày 7/7, Hoàng Hậu Cuối Cùng vừa tung first trailer, hé lộ những thước phim đầu tiên về cuộc đời của Nam Phương Hoàng hậu do Tăng Thanh Hà thủ vai. Trailer nhanh chóng khiến MXH rần rần vì đây là khoảnh khắc đầu tiên khán giả nhìn thấy Tăng Thanh Hà thực sự bước vào nhân vật. Nếu trước đó tranh cãi xoay quanh việc cô có hợp vai Nam Phương Hoàng hậu hay không còn chưa ngã ngũ, thì trailer mới chính là câu trả lời. Bởi chỉ cần vài khung hình, Tăng Thanh Hà đã cho thấy một Nam Phương không chỉ đẹp mà còn đau đớn, cô độc và kiêu hãnh.

Trailer Hoàng Hậu Cuối Cùng

Trở lại màn ảnh rộng sau 13 năm, Tăng Thanh Hà đã cho thấy màn "trình diễn" thuyết phục về cả biểu cảm lẫn thần thái, câu thoại. Vào vai Nam Phương Hoàng hậu - một biểu tượng nhan sắc, trí tuệ - nữ diễn viên dùng đôi mắt để kể câu chuyện về cuộc đời mình xuyên suốt đoạn video được tung ra.

Thứ khiến người xem ấn tượng nhất là ánh mắt của Tăng Thanh Hà. Đó là ánh mắt u uất xen phần phần tủi nhục trước việc vua ngoại tình, là đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn mạnh mẽ khi đối diện với người chồng quay lưng với mình. Đó cũng là sự kiên cường, tự trọng nhưng không giấu được vẻ yếu đuối của người phụ nữ có tài sắc phải ra quyết định buông tay hạnh phúc cuộc đời để vẹn toàn nghĩa vụ với hoàng thất.

Giọt nước mắt của Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu, vì thế, không chỉ là sự đau đớn của một người vợ bị phản bội mà còn là nỗi đau của một bậc mẫu nghi thiên hạ trước sự xoay vần của số phận.

Bên cạnh đó, thần thái hoàng tộc được phủ lên gam màu trầm buồn của Tăng Thanh Hà cũng nhận được nhiều lời khen. Từ tạo hình, dáng đi đứng cho đến cái ngước nhìn kiêu hãnh, nữ diễn viên đã tái hiện một Nam Phương Hoàng hậu đài các, thanh lịch chuẩn mực Đông Dương nhưng cũng đầy uy nghiêm, tự trọng trước những lễ nghi phong kiến cứng nhắc và sóng gió thời cuộc. Cô đã khiến người xem không còn đi tìm gương mặt giống Nam Phương Hoàng hậu nữa mà phải gật gù đồng cảm trước nhân vật đầy tổn thương này.

Thần thái này càng được tôn lên khi đặt cạnh vai Vua Bảo Đại (Ma Ran Đô). Sự tương tác, đối đầu ngầm bằng ánh mắt giữa hai người tạo nên một bầu không khí căng thẳng, hứa hẹn một màn chuyển giao cảm xúc bùng nổ. Cộng hưởng cùng ánh mắt và thần thái xuất thần là phần thoại phim của Tăng Thanh Hà. Cách nhả chữ của cô đã đạt đến độ chín muồi về cảm xúc: chậm rãi, từ tốn pha chút nghẹn ngào nhưng vẫn giữ được sự tôn nghiêm của một vị Hoàng hậu.

Hoàng Hậu Cuối Cùng là một tác phẩm điện ảnh hư cấu lịch sử, lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân nổi tiếng giữa Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Phim khai thác khoảng thời gian 10 năm sống trong Cấm thành của Nam Phương Hoàng hậu, tập trung vào những thăng trầm của hôn nhân, những vết rạn nứt âm thầm, áp lực từ hoàng tộc lẫn biến động thời đại, cho đến thời điểm Hoàng gia rời khỏi Đại Nội Huế, khép lại một thời vàng son để bước vào những tháng ngày lặng lẽ hơn.

Ngoài Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu, phim còn có Ma Ran Đô vào vai vua Bảo Đại, Trâm Anh vào vai Lý Lệ Hà, cùng dàn diễn viên như NGƯT Diệu Đức, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Hồng Vân, Thân Thúy Hà, Lãnh Thanh, Steven Nguyễn…

Phim điện ảnh gần nhất của Tăng Thanh Hà là Mỹ Nhân Kế vào năm 2013. Suốt hơn một thập kỷ sau đó, cô gần như rút khỏi màn ảnh để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Vì thế, việc trở lại bằng một vai diễn lớn như Nam Phương Hoàng hậu là canh bạc lớn với chính cô. Nhưng nhìn vào những phản ứng sau trailer đầu tiên, có thể nhận thấy khán giả đang bị thuyết phục bởi hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu của Tăng Thanh Hà.