Trương Lăng Hách đừng làm loạn nữa!

Những tranh cãi liên quan đến Trương Lăng Hách đang trở nên nực cười trên MXH.

Cộng đồng mạng đang xôn xao trước việc hậu viện hội (fanclub) của Trương Lăng Hách ra tuyên bố bảo vệ quyền lợi, kiên quyết vĩnh viễn từ chối nữ diễn viên Lư Dục Hiểu tham gia bộ phim Thích Đường cùng thần tượng của mình. Phía người hâm mộ thậm chí còn đưa ra yêu cầu gay gắt gửi đến đoàn phim Ningmeng Film & TV (đơn vị nắm bản quyền của bộ phim Thích Đường) cùng công ty quản lý Stars Times Media, đòi gạch tên nữ diễn viên vì lo ngại cô gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của Trương Lăng Hách. Sự việc nhanh chóng rơi vào tranh cãi, mọi tâm điểm đều đổ dồn vào nam diễn viên họ Trương.

Fan của Trương Lăng Hách gay gắt đòi gạch tên Lư Dục Hiểu ra khỏi bộ phim có thần tượng của mình đóng

Trong thông báo được đăng tải, hậu viện hội của Trương Lăng Hách khẳng định họ đã "theo dõi sát sao" đến định hướng phát triển sự nghiệp của nam diễn viên, liên tục trao đổi với công ty quản lý của anh nhưng không nhận được phản hồi rõ ràng. Từ đó, fanclub này đưa ra một loạt yêu cầu khá cứng rắn.

Theo đó, người hâm mộ phản đối việc Trương Lăng Hách hợp tác với một nữ nghệ sĩ cùng công ty đang được đồn đoán là bạn diễn của anh - người mà cư dân mạng nhanh chóng hiểu là Lư Dục Hiểu. Hậu viện hội cho rằng nữ diễn viên này từng gây ra nhiều tranh cãi, "tổn hại lợi ích sự nghiệp" của Trương Lăng Hách, có danh tiếng không tốt, phản hồi thị trường không ổn, mức độ phù hợp với dự án cũng khó đáp ứng kỳ vọng của khán giả.

Tin đồn Trương Lăng Hách và Lư Dục Hiểu thành đôi trong phim mới khiến netizen tranh cãi

Không chỉ phản đối, hậu viện hội còn yêu cầu phía nhà sản xuất Ningmeng Film & TV "giữ vững nguyên tắc tuyển chọn diễn viên", tránh để những hành vi "chen ngang" ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm. Với công ty quản lý Stars Times Media, họ yêu cầu ngừng hy sinh sự nghiệp của Trương Lăng Hách để đổi lấy tài nguyên cho nữ nghệ sĩ trực thuộc, chính là "gà cùng một mẹ" Lư Dục Hiểu. Còn với team của nam diễn viên, fanclub này đòi hỏi phải lập tức từ chối đối tượng hợp tác nói trên, đặt lợi ích lâu dài của Trương Lăng Hách lên hàng đầu và "tuyệt đối không phụ niềm tin của người hâm mộ".

Fan Trương Lăng Hách đang có hành động quá khích

Nói cách khác, đây không còn là góp ý nhẹ nhàng "mong công ty cân nhắc" mà là một bản tuyên bố mang tính áp lực, gần như muốn nhảy thẳng vào bàn đàm phán casting để quyết định ai được hay ai không được đóng với thần tượng của mình.

Thái độ gay gắt và vượt ranh giới của người hâm mộ Trương Lăng Hách đã dẫn tới làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ netizen cả Trung lẫn Việt. Nhiều người cho rằng nếu Trương Lăng Hách thực sự không muốn nhận dự án hay không muốn hợp tác với Lư Dục Hiểu, anh hoàn toàn có thể tự từ chối qua ê-kíp, không cần để fan đứng ra "làm loạn" thay mình. Có người châm biếm: " Anh ấy không muốn đóng thì tự mình không nhận vai là được mà ". Cũng có ý kiến bực bội vì cảm giác Trương Lăng Hách đang bị fan "nâng" quá mức: "Không thích thì đừng nhận, chứ dựa vào đâu đòi đá người khác khỏi dự án? Anh thì giỏi quá đấy", hay gay gắt hơn là "Trương Lăng Hách đừng làm loạn nữa, quản lý lại fan đi".

Lư Dục Hiểu ngồi không dính đạn

Cũng phải nói rõ, nỗi lo của người hâm mộ không phải hoàn toàn vô căn cứ khi Lư Dục Hiểu vốn vướng không ít tai tiếng. Cô từng bị gắn mác "nữ hoàng NG" vì liên tục quay hỏng, bắt cả đoàn phim phải thức đêm cùng mình. Đi kèm với đó là hàng loạt chiêu trò như cọ nhiệt, ké fame đàn chị, tự xào couple với bạn diễn. Tuy nhiên, dù Lư Dục Hiểu có sở hữu danh tiếng không tốt, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc người hâm mộ có quyền đứng ra "thay trời hành đạo", can thiệp thô bạo vào công việc của nhà sản xuất.

Mỹ nhân họ Lư vốn nổi tiếng nhờ việc "xào couple" với bạn diễn Thừa Lỗi

Một bộ phim truyền hình là dự án thương mại tiền tỷ. Việc lựa chọn diễn viên cũng phụ thuộc vào hợp đồng ràng buộc, độ hot, lưu lượng, khả năng gánh phim, kéo nhà tài trợ, bán quảng cáo và mức độ phù hợp với nhân vật... Đây là công việc của những cái đầu lạnh trên thương trường, không phải trò chơi để người hâm mộ ngồi cân nhắc theo cảm tính, thích idol đóng với ai là được, không thích là đòi đuổi người khác ra khỏi dự án. Hành vi tự ý áp đặt tiêu chuẩn của fan - trong trường hợp này là fan của Trương Lăng Hách - vì thế mà trở nên nực cười, thiếu chuyên nghiệp, gây tổn hại đến môi trường sáng tạo nghệ thuật.

Thực tế, đây không phải lần đầu fandom của Trương Lăng Hách can thiệp quá sâu vào công việc của idol (như vụ việc tranh chấp quảng cáo kem nền Lancôme trước đây). Thế nên netizen càng chuyển mũi dùi sang Trương Lăng Hách. Bởi xét cho cùng, fan chỉ có thể làm lớn đến mức này khi họ tin rằng mình đang nói hộ ý chí của idol, hoặc ít nhất là sẽ không bị phía idol dập tắt.

Hành động của fan khiến hình ảnh của Trương Lăng Hách càng xấu đi

Nếu Trương Lăng Hách và ê-kíp không muốn nhận dự án có Lư Dục Hiểu, cách xử lý chuyên nghiệp nhất là từ chối nội bộ hoặc rút lui khỏi dự án. Còn nếu vẫn đi tiếp, nghĩa là đã có sự cân nhắc giữa nhiều yếu tố mà khán giả bên ngoài không nắm được. Trong mọi trường hợp, việc để hậu viện hội đăng hẳn một bản "tuyên ngôn" chỉ khiến hình ảnh của Trương Lăng Hách xấu đi, làm anh trông như một ngôi sao không kiểm soát nổi fandom và để fan lấn sân vào khu vực chuyên môn.

Cư dân mạng cho rằng, một ngôi sao muốn đi được đường dài thì bản thân phải biết kiểm soát tốt hậu phương của mình. Đã đến lúc nam diễn viên cần có thái độ cứng rắn, quản lý người hâm mộ và thể hiện bản lĩnh của một nghệ sĩ độc lập thay vì để danh tiếng bản thân bị hủy hoại bởi những hành vi quá khích của chính những người tự xưng là bảo vệ anh.