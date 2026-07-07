Siêu phẩm cổ trang này hứa hẹn sẽ tạo ra cú nổ lớn cho màn ảnh Trung Quốc 2026.

Mới đây, fanpage WeTV Vietnam đã đăng tải trailer của bộ phim Liêu Trai, thu hút không ít sự chú ý. Từ đoạn trailer, có thể thấy rằng phim được đầu tư bối cảnh, trang phục đẹp, kỹ xảo mướt mắt và đặc biệt là mang đến một màu sắc linh dị đầy cuốn hút.

Trailer của Liêu Trai mang đến một bầu không khí cực kỳ ma mị.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của dàn diễn viên trẻ tài năng cũng càng khiến công chúng thêm phần mong chờ. Đảm nhận vai nữ chính là Trương Miêu Di, mỹ nhân được nhiều khán giả Việt yêu thích qua bộ phim thanh xuân vườn trường Khi Anh Chạy Về Phía Em. Với hình tượng hồ ly ở tác phẩm mới, nữ diễn viên hứa hẹn sẽ có màn lột xác 180 độ.

Vai nam chính được "chọn mặt gửi vàng" nơi Thường Hoa Sâm. Anh là một gương mặt đang lên cực đáng xem ở làng giải trí Hoa ngữ hiện tại. Mỹ nam sinh năm 1997 có ngoại hình cực kỳ sáng, kỹ năng diễn xuất cũng rất ổn, từng được thể hiện qua các vai như Lý Đồng Quang trong Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Dục trong Liễu Chu Ký, Mạch Ly trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Phạm Vân Phi trong Thiên Địa Kiếm Tâm hay Tô Xương Hà trong Ám Hà Truyện.

Ngoài ra, khán giả còn thấy những gương mặt quen thuộc như Lâm Duẫn, Diệp Tổ Tân, Tống Tổ Nhi, Đặng Khải... tất cả được kỳ vọng sẽ biến Liêu Trai thành siêu phẩm cổ trang của mùa phim 2026.

Lâm Duẫn

Tống Tổ Nhi

Phía bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự mong chờ đối với tác phẩm này. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Vẫn 100% độ hóng. - Trời ơi, thấy Thường Hoa Sâm là coi liền. - Đồ hoạ đỉnh, tạo hình đẹp, lại còn huyền huyễn yêu ma quỷ quái, chuẩn gu. - Này mà chèn cái nhạc Liêu Trai hồi đó vô là nổi da gà, bộ liêu trai mà có Lâm Chí Dĩnh với Lý Băng Băng đồ á. - Hóng quá đi.

Nói thêm về Liêu Trai, bộ phim được lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Liêu Trai Chí Dị của tác giả Bồ Tùng Linh. Tác phẩm đưa khán giả theo chân cặp thầy trò Hạ Phi Tuyết (Thường Hoa Sâm) và Hỷ Duyệt (Trương Miểu Di).

Màn kết hợp giữa Thường Hoa Sâm và Trương Miểu Di trong Liêu Trai hứa hẹn sẽ rất đáng chờ đợi.

Trailer cực cuốn của phim Liêu Trai

Hạ Phi Tuyết là một đạo sĩ dũng cảm và luôn muốn trừ gian diệt ác bảo vệ nhân gian. Trong khi đó, Hỷ Duyệt là tiểu hồ ly thông minh lanh lợi, có khả năng hóa thành hình người và được Hạ Phi Tuyết thu làm đệ tử. Liêu Trai dài 40 tập, bao gồm nhiều vụ án nhỏ khác nhau với nội dung riêng biệt.

nguồn: WeTV Vietnam