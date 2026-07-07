Tháng 7 chứng kiến màn đổ bộ của hàng loạt phim Hoa ngữ được mong chờ, quy tụ dàn sao đình đám cùng nhiều kịch bản hấp dẫn.

Tháng 7 được xem là giai đoạn sôi động nhất của đường đua phim Hoa ngữ trong mùa hè năm nay khi hàng loạt dự án được mong chờ đồng loạt lên sóng. Từ ngôn tình hiện đại, thanh xuân chữa lành đến cổ trang quyền mưu, mỗi tác phẩm đều sở hữu màu sắc riêng cùng dàn diễn viên đình đám. Dưới đây là 6 bộ phim đáng chú ý nhất mà khán giả không nên bỏ lỡ trong tháng này.

Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn

Mở màn danh sách là Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn, tác phẩm đánh dấu màn hợp tác giữa Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên. Lấy bối cảnh Thượng Hải thời dân quốc, bộ phim xoay quanh Mộ Dung Thanh Dịch, con trai một quân phiệt nhưng có số phận đầy bi kịch. Sau khi được Nhậm Tố Tố cứu giúp, cả 2 dần nảy sinh tình cảm nhưng liên tiếp bị cuốn vào những hiểu lầm, âm mưu gia tộc và biến động thời cuộc.

Ngay từ khi công bố, tác phẩm đã gây chú ý nhờ "visual bùng nổ" của cặp diễn viên chính. Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đều sở hữu ngoại hình nổi bật, rất hợp với tạo hình dân quốc. Nếu kịch bản đủ chắc tay, đây hoàn toàn có thể là một trong những bộ phim ngược tâm đáng nhớ của mùa hè năm nay.

Chó Hoang Và Xương

Chó Hoang Và Xương do Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi đóng chính cũng là cái tên đang được bàn tán nhiều nhất hiện nay. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, phim kể về Trần Dị và Miêu Tĩnh, 2 đứa trẻ trở thành anh em trên danh nghĩa sau khi cha mẹ tái hôn. Lớn lên trong những gia đình đổ vỡ, họ dần trở thành chỗ dựa của nhau và nảy sinh thứ tình cảm vượt qua ranh giới thông thường.

Thay vì đi theo mô típ ngôn tình ngọt ngào quen thuộc, bộ phim khai thác nhiều góc tối của tuổi trẻ như bạo lực gia đình, sự bỏ rơi và hành trình chữa lành. Chemistry tự nhiên giữa Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi cũng là điểm cộng lớn, giúp tác phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội ngay sau khi phát sóng.

Tỏa Sáng Như Những Vì Sao

Sau nhiều vai diễn hiện đại gây tranh cãi, Ngu Thư Hân trở lại với Tỏa Sáng Như Những Vì Sao, kết hợp cùng Trần Tĩnh Khả. Lần này, cô vào vai một tiến sĩ tâm lý trở về quê làm giáo viên và bất ngờ tiếp quản đội bóng đá học đường đang đứng trước nguy cơ giải thể. Đồng hành cùng một huấn luyện viên tài năng, cô giúp những học sinh từng bị xem là "đội sổ" tìm lại sự tự tin và ước mơ.

Đây là bộ phim mang màu sắc thanh xuân chữa lành, kết hợp yếu tố thể thao và giáo dục. Dù không sở hữu kịch bản quá kịch tính, tác phẩm vẫn được kỳ vọng sẽ mang đến bầu không khí tích cực, phù hợp với khán giả yêu thích những câu chuyện nhẹ nhàng về tuổi trẻ.

Bách Hoa Sát

Thuộc dòng phim cổ trang quyền mưu, Bách Hoa Sát đánh dấu màn kết hợp giữa Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ. Trong phim, Hà Dữ hóa thân thành vị thái tử mang vẻ ngoài bệnh tật nhưng thực chất âm thầm điều tra những thế lực thao túng triều đình. Trong khi đó, Mạnh Tử Nghĩa vào vai quận chúa Thẩm Tịch Hòa, sở hữu khứu giác đặc biệt và tài điều chế hương liệu.

Từ mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, 2 nhân vật dần trở thành đồng minh, cùng bước vào cuộc chiến chốn cung đình đầy toan tính. Không chỉ gây chú ý bởi cốt truyện quyền mưu, bộ phim còn được đánh giá cao nhờ phần tạo hình đẹp mắt và chemistry của cặp diễn viên chính.

Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ

Nếu yêu thích những câu chuyện đấu trí nơi triều đình thì Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ là cái tên đáng để chờ đợi. Bộ phim có sự tham gia của Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn, kể về nữ trạng nguyên đầu tiên của triều đại cùng vị hoàng đế trẻ luôn bị các quyền thần thao túng.

Không chỉ xoay quanh chuyện tình cảm, tác phẩm còn tập trung khắc họa hành trình 2 nhân vật chính từng bước lật đổ những thế lực đứng sau triều đình. Mô típ "quân thần đồng hành" vốn luôn được khán giả yêu thích, cộng thêm diễn xuất ổn định của Ngô Cẩn Ngôn và sức hút ngày càng tăng của Trần Triết Viễn khiến bộ phim được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ.

Thượng Công Chúa

Khép lại danh sách là Thượng Công Chúa do Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa đóng chính, xoay quanh Đan Dương công chúa Mộ Vãn Dao cùng mưu sĩ Ngôn Thượng. Từ chỗ đề phòng lẫn nhau, cả 2 dần trở thành đồng minh trong cuộc chiến quyền lực đầy sóng gió.

Với lượng người hâm mộ đông đảo từ nguyên tác, Thượng Công Chúa đã thu hút sự chú ý ngay từ khi công bố dàn diễn viên. Nếu giữ được tinh thần của tiểu thuyết và có nhịp phim hấp dẫn, đây hoàn toàn có thể trở thành một trong những tác phẩm cổ trang nổi bật của mùa hè.