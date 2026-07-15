Kỳ tích mới của phim Trung Quốc: Nữ chính người gặp người yêu, netizen Việt cũng mê như điếu đổ

Bộ phim đang tạo nên cơn sốt phòng vé và lấy đi nước mắt của không ít khán giả.

Không cần đến kỹ xảo hoành tráng hay dàn sao lưu lượng đắt đỏ, bộ phim điện ảnh Trung Quốc Thư Tình Gửi Bà Ngoại (Dear You) đang trở thành một trong những hiện tượng phòng vé nổi bật trong năm 2026. Là một dự án độc lập kinh phí thấp và hoàn toàn bị ngó lơ khi mới ra mắt, tác phẩm này đã có màn bứt phá đầy ngoạn mục với doanh thu cao không tưởng.

Thư Tình Gửi Bà Ngoại được sản xuất với mức kinh phí khiêm tốn, vỏn vẹn khoảng 54 tỷ đồng. Ở giai đoạn đầu ra mắt vào ngày 30/04, tác phẩm gần như không có chi phí dành cho các hoạt động truyền thông hay quảng bá rầm rộ.

Tuy nhiên, nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực, phim đã đạt mức điểm số ấn tượng 9.1/10 trên nền tảng Douban với hơn nửa triệu lượt đánh giá. Nhờ lượng khán giả duy trì ổn định, doanh thu phòng vé của phim liên tục tăng trưởng. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng doanh thu toàn cầu của tác phẩm đã chính thức chạm mốc 7.300 tỷ đồng. Con số này giúp nhà sản xuất thu về khoản lợi nhuận gấp hơn 143 lần so với số vốn ban đầu, đưa tác phẩm lọt vào danh sách những bộ phim điện ảnh đạt tỷ suất sinh lời cao top đầu lịch sử phòng vé xứ Trung.

Thành công của dự án này chứng minh rằng thị trường điện ảnh đang bước vào giai đoạn thanh lọc, người xem sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm điện ảnh chân thực mang tính đời sống thay vì những kịch bản hư cấu xa rời thực tế. Đạo diễn Lam Hồng Xuân cùng ê-kíp đã dành tới 10 năm để phỏng vấn gần 300 gia đình người Hoa ở nước ngoài nhằm xác thực tư liệu lịch sử, trước khi tạo nên một câu chuyện chặt chẽ và thuyết phục.

Sau thành công của bộ phim, khán giả còn ấn tượng với màn thể hiện xuất sắc của nữ chính Lý Tư Đồng (sinh năm 2004) trong vai Tạ Nam Chi. Trước khi dự án bấm máy, cô hoàn toàn là một gương mặt vô danh, thậm chí chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp. Tại buổi thử vai lịch sử, màn hóa thân xuất thần của Lý Tư Đồng từ hình ảnh một cô gái trẻ kiên cường cho đến khi trở thành một bà lão trầm mặc đã thuyết phục được đạo diễn.

Vào vai một người phụ nữ gánh vác lời hứa suốt nhiều thập kỷ, viết thư thay cho người đã khuất, Lý Tư Đồng mang đến lối diễn xuất tự nhiên, mộc mạc nhưng đầy chiều sâu nội tâm. Sự thành công của bộ phim đã đưa nữ diễn viên 10X trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu, mang lại tiếng thơm cho cái tên vốn dĩ không ai biết đến này.

Nói thêm về bộ phim, Thư Tình Gửi Bà Ngoại lấy chất liệu từ văn hóa "qiaopi" (thư từ và tiền gửi của người di cư) làm bối cảnh chính. Phim kể về hành trình mưu sinh gian truân của những người con ly hương từ vùng Triều Sán đến vùng đất mới lập nghiệp. Sợi dây kết nối xuyên suốt bộ phim là chuỗi thư từ kéo dài hơn nửa thế kỷ giữa hai người phụ nữ chưa từng gặp mặt, nâng đỡ nhau qua những thăng trầm của số phận. Tác phẩm không chỉ tạo nên cơn sốt tại phòng vé nội địa mà còn lan tỏa giá trị văn hóa mạnh mẽ khi được lựa chọn trình chiếu và nhận về nhiều phản hồi tích cực tại Liên hoan phim Cannes.

Bộ phim hiện tượng này dự kiến sẽ chính thức khởi chiếu tại hệ thống rạp Việt Nam từ ngày 07/08.

Nguồn: Sina