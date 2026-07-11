Tác phẩm này sở hội tụ mọi yếu tố cần thiết để trở thành một bộ phim hay.

Thời điểm hiện tại, Chó Hoang Và Xương của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi là cái tên được bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Với nhiều người, đây là tác phẩm hội tụ đủ những yếu tố để tạo nên một bộ phim ngôn tình đáng nhớ: kịch bản chắc tay, diễn xuất giàu cảm xúc, chemistry bùng nổ và đặc biệt là phần hình ảnh đẹp đến mức khung hình nào cũng như một thước phim điện ảnh.

Những cảnh quay trong Chó Hoang Và Xương phải nói là cực kỳ đẹp.

Phim xoay quanh cuộc đời của Trần Dị và Miêu Tĩnh, hai con người lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Trần Dị từ nhỏ mất mẹ, lại luôn sống trong sự nghi ngờ của cha khi bị cho rằng không phải con ruột. Trong khi đó, Miêu Tĩnh chỉ sống cùng mẹ nhưng cũng thường xuyên bị bỏ mặc. Sau khi mẹ của Miêu Tĩnh và cha của Trần Dị đến với nhau, hai người trở thành anh em một nhà. Thế nhưng rồi, những người lớn trong nhà đã rời bỏ họ, cả hai chỉ còn biết dựa vào nhau để tồn tại, sớm bước vào cuộc mưu sinh đầy nhọc nhằn khi tuổi đời còn rất trẻ.

Điều khiến Chó Hoang Và Xương chinh phục khán giả là cách bộ phim tái hiện hiện thực một cách chân thành. Phim không cố tô hồng cho cuộc sống nghèo khó của nhân vật, cũng không lạm dụng bi kịch để lấy nước mắt. Cộng thêm thẩm mỹ tuyệt vời của đạo diễn với những góc quay, ánh sáng và bố cục xuất sắc, ngay cả những khoảnh khắc như cảnh cặp đôi chính đi nhặt phế liệu bị chó đuổi phải bỏ chạy cũng mang vẻ đẹp rất điện ảnh, vừa chân thực vừa giàu chất thơ.

Cảnh nam nữ chính đi nhặt phế liệu bị chó đuổi lại được biến thành một khung hình đầy lãng mạn, viral khắp mạng xã hội.

Không chỉ đẹp về phần nhìn, bộ phim còn ghi điểm nhờ sự chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Một phân cảnh được khán giả đặc biệt khen ngợi là khi Miêu Tĩnh nhặt những vỏ lon bỏ đi, cô theo phản xạ đổ hết phần nước còn sót lại trước khi cho vào bao tải. Chỉ một hành động rất nhỏ nhưng đủ để cho thấy sự thành thục của một cô gái đã quá quen với cuộc sống mưu sinh, khiến nhân vật hiện lên sống động như một con người bằng xương bằng thịt chứ không đơn thuần là một vai diễn.

Trương Tịnh Nghi tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất bằng hình tượng Miêu Tĩnh vừa yếu đuối vừa kiên cường. Trong khi đó, Tống Uy Long mang đến một Trần Dị gai góc, trưởng thành trước nghịch cảnh nhưng vẫn giữ sự dịu dàng chỉ dành riêng cho Miêu Tĩnh. Nam diễn viên được nhận xét có bước tiến rõ rệt về diễn xuất.

Quan trọng hơn cả, chemistry giữa hai diễn viên chính đang là điểm khiến khán giả "lụy" nhất. Từ những năm tháng nương tựa vào nhau khi còn nhỏ cho tới cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách, Trần Dị và Miêu Tĩnh đều khiến người xem cảm nhận được một sợi dây gắn kết rất đặc biệt. Thậm chí có khán giả còn bình luận ví họ giống như hai người yêu định mệnh từ kiếp trước, gặp lại ở kiếp này để tiếp tục yêu thương và bảo vệ nhau. Nếu tiếp tục giữ được chất lượng như hiện tại cho tới tập cuối, Chó Hoang Và Xương hoàn toàn có thể trở thành một trong những bộ phim ngôn tình hiện đại đáng nhớ nhất của màn ảnh Hoa ngữ trong những năm gần đây.

nguồn: Mango TV