Bộ phim 18+ quy tụ dàn mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp.

Nhân dịp tròn 5 năm kể từ khi ra mắt, loạt hình ảnh của phim 18+ The White Lotus bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội, khiến khán giả nhớ về một trong những tác phẩm truyền hình nổi bật nhất của HBO trong những năm gần đây. Thuộc thể loại hài kịch châm biếm kết hợp trinh thám, The White Lotus gây ấn tượng nhờ câu chuyện nhiều tầng nghĩa, bối cảnh nghỉ dưỡng xa hoa cùng hàng loạt tình tiết táo bạo và được dán nhãn phim 18+ vì những cảnh nóng thiêu đốt màn hình.

Ra mắt lần đầu vào năm 2021, mùa 1 của The White Lotus lấy bối cảnh tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hawaii. Bộ phim theo chân kỳ nghỉ kéo dài một tuần của những vị khách giàu có và cuộc sống của các nhân viên khách sạn. Sau vẻ ngoài hào nhoáng là hàng loạt bí mật, mâu thuẫn và bi kịch dần được bóc tách. Sau thành công của mùa đầu, bộ phim tiếp tục ra mắt thêm 2 mùa nữa với mỗi mùa là một câu chuyện hoàn toàn độc lập.

Ở mùa 2, khán giả được đưa đến đảo Sicilia (Ý), nơi bộ phim tiếp tục khai thác những góc khuất trong hôn nhân, tình yêu, tiền bạc và dục vọng của tầng lớp thượng lưu. Đến mùa 3, bối cảnh được chuyển sang Thái Lan, xoay quanh các chủ đề về gia đình, quyền lực, tâm linh và hành trình đối diện với những góc tối trong mỗi con người. Dù thay đổi địa điểm, nhân vật và câu chuyện qua từng mùa, phim 18+ The White Lotus vẫn giữ được sức hút nhờ cách kể chuyện chậm rãi nhưng đầy kịch tính, liên tục cài cắm những nút thắt khiến người xem tò mò đến phút cuối.

The White Lotus giành được nhiều giải thưởng danh giá.

Không chỉ thành công về lượng người xem, The White Lotus còn được giới phê bình đánh giá cao nhờ kịch bản châm biếm sắc sảo, phần diễn xuất đồng đều và cách phản ánh đời sống của tầng lớp giàu có dưới góc nhìn hài hước nhưng đầy cay đắng. Qua 3 mùa phát sóng, series phim 18+ đã giành 15 giải Primetime Emmy, cùng nhiều chiến thắng tại Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) và Critics Choice Awards, qua đó khẳng định vị thế là một trong những series truyền hình xuất sắc nhất của HBO trong thập niên 2020.

Phân cảnh chung của Sydney Sweeney và Alexandra Daddario trong The White Lotus mùa 1.

Là bộ phim 18+ nổi tiếng của HBO, The White Lotus dĩ nhiên cũng quy tụ dàn diễn viên đình đám, trong đó có 2 mỹ nhân cực phẩm Sydney Sweeney và Alexandra Daddario. Cả hai đều sở hữu ngoại hình quyến rũ và góp mặt chung trong phân cảnh diện bikini tại khu nghỉ dưỡng. Đây là cảnh quay giúp họ khoe trọn những gì gợi cảm nhất, đồng thời góp phần tạo nên sức hút đặc trưng của bộ phim.

Bên cạnh đó, series còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như Simona Tabasco, Sabrina Impacciatore và đặc biệt là Lisa (BLACKPINK) ở mùa 3. Sự xuất hiện của nữ thần tượng K-pop đã giúp tác phẩm nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả châu Á cũng như người hâm mộ trên toàn thế giới.

Nếu vẫn đang tìm kiếm một bộ phim 18+ hấp dẫn để thưởng thức trong dịp cuối tuần, The White Lotus là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Với ba câu chuyện độc lập, bối cảnh đẹp mắt, dàn diễn viên chất lượng, nhiều cú "twist" bất ngờ cùng sự pha trộn độc đáo giữa hài kịch, bí ẩn và châm biếm xã hội, đây là tác phẩm đủ sức giữ chân người xem từ đầu đến cuối.

nguồn: HBO