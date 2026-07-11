Điểm chung của các bộ phim Hàn có mô-típ Lọ Lem thành công là nhan sắc xinh đẹp của các nữ chính.

Phim Hàn Quốc chưa bao giờ hết hấp dẫn với mô-típ "Lọ Lem thời hiện đại" - những cô gái bình thường, xuất thân khiêm tốn nhưng nhờ sự mạnh mẽ, lương thiện và cá tính đã khiến các chàng tài phiệt, tổng tài hay quý công tử rung động. Dù công thức này đã được khai thác suốt nhiều năm, không ít bộ phim vẫn trở thành kinh điển nhờ kịch bản cuốn hút cùng màn hóa thân xuất sắc của dàn nữ chính.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, những nàng Lọ Lem dưới đây còn ghi dấu ấn bởi khí chất riêng, chemistry bùng nổ với bạn diễn và những vai diễn làm nên tên tuổi. Hãy cùng điểm qua 10 mỹ nhân được xem là những nàng Lọ Lem đẹp và đáng nhớ nhất Hàn Quốc.

1. Park Min Young - What's Wrong With Secretary Kim

Nếu phải chọn một hình mẫu Lọ Lem hoàn hảo nhất, Park Min Young gần như là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Dù vào vai một cô gái có xuất thân khó khăn, phải làm việc cật lực để trả nợ cho gia đình, thư ký Kim Mi So vẫn chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp thanh lịch, nụ cười dịu dàng cùng thần thái chuyên nghiệp. Bên cạnh ngoại hình nổi bật, diễn xuất tự nhiên của mỹ nhân họ Park đã giúp nhân vật trở nên gần gũi và đáng yêu. Chemistry bùng nổ với Park Seo Joon cũng góp phần đưa bộ phim trở thành tượng đài cho mô-típ tổng tài - lo lem.

2. Park Shin Hye - The Heirs

Park Shin Hye từng khiến cả châu Á mê mẩn với vai Cha Eun Sang - cô nữ sinh nghèo nhưng giàu nghị lực. Nữ diễn viên gần như để mặt mộc suốt bộ phim, nhưng chính làn da không tì vết và đôi mắt to tròn cảm xúc đã tạo nên một sức hút rất riêng. Nhan sắc thanh xuân, trong trẻo của cô có sức sát thương cực lớn, khiến cả hai chàng thiếu gia giàu có bậc nhất phải tranh giành.

3. Goo Hye Sun - Boys Over Flowers

Dù tạo hình Jan Di từng gây nhiều tranh cãi, Goo Hye Sun vẫn là một trong những nàng Lọ Lem biểu tượng của màn ảnh Hàn. Mái tóc xoăn đặc trưng, gương mặt bầu bĩnh cùng lối diễn hồn nhiên giúp cô tạo nên hình ảnh cô gái bình dân đối lập hoàn toàn với hội F4 hào nhoáng. Đến nay, Boys Over Flowers vẫn là bộ phim thanh xuân gắn liền với tên tuổi của nữ diễn viên.

4. Ha Ji Won - Secret Garden

Ha Ji Won mang đến một nàng Lọ Lem hoàn toàn khác biệt. Gil Ra Im không dịu dàng hay yếu đuối mà là nữ diễn viên đóng thế mạnh mẽ, độc lập và gan lì. Chính cá tính ấy khiến chuyện tình với chàng CEO Kim Joo Won trở nên hấp dẫn hơn. Khả năng diễn xuất giàu cảm xúc của Ha Ji Won giúp nhân vật trở thành hình tượng nữ chính kinh điển.

5. Jang Nara - Fated to Love You

Jang Nara ghi điểm với hình ảnh Kim Mi Young hiền lành, tốt bụng và có phần vụng về. Không sở hữu vẻ đẹp quá sắc sảo nhưng cô lại chinh phục người xem bằng nụ cười ngọt ngào và diễn xuất duyên dáng. Hành trình từ cô gái bình thường trở thành người phụ nữ tự tin khiến nhân vật nhận được nhiều sự đồng cảm.

6. Song Ji Eun - My Secret Romance

Hóa thân thành cô nàng chuyên viên dinh dưỡng có tính cách rụt rè, cô nàng Song Ji Eun dễ dàng chinh phục người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên bằng nụ cười rạng rỡ. Chuyện tình lãng mạn của cô với chàng CEO điển trai giúp bộ phim trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều khán giả yêu dòng phim rom-com.

7. Jung So Min - Because This Is My First Life

Vào vai một biên kịch nghèo không nhà cửa, phải chấp nhận hợp đồng hôn nhân để có chỗ ở, Jung So Min ghi điểm bởi nét diễn chân thật, gần gũi, khiến người đối diện luôn có cảm giác muốn che chở, vỗ về. Sự giản dị, mộc mạc nhưng không kém phần cuốn hút của Jung So Min đã tạo nên một dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

8. Yang Jin Sung - Bride Of The Century

Yang Jin Sung gây bất ngờ khi đảm nhận hai vai diễn với hai tính cách đối lập trong cùng một bộ phim: một tiểu thư kiêu kỳ và một cô gái thôn quê nghèo khó. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt trong trẻo cùng nét đẹp cổ điển rất hợp với không khí của Bride Of The Century. Vai diễn này cũng giúp tên tuổi cô được biết đến rộng rãi hơn.

9. Gong Hyo Jin - Master's Sun

Gong Hyo Jin vốn nổi tiếng là "nữ hoàng rom-com" của màn ảnh Hàn. Trong Master's Sun, cô hóa thân thành Tae Gong Sil - cô gái nghèo, tiều tụy có khả năng nhìn thấy ma và luôn sống trong cô độc. Dù không đi theo hình tượng mỹ nhân sắc nước hương trời, sức hút từ lối diễn tự nhiên và thần thái duyên dáng vẫn giúp Gong Hyo Jin trở thành một trong những nàng Lọ Lem được yêu thích nhất.

10. Kim Sun A - My Lovely Samsoon

Kim Sun A chính là nàng Lọ Lem đời đầu đặt nền móng cho cơn sốt phim tình cảm hài hước lãng mạn tại xứ sở Kim Chi. Vào vai một cô nàng thợ làm bánh mũ mĩm, quá lứa lỡ thì và có gia cảnh bình thường, nữ diễn viên đã chấp nhận tăng cân để hy sinh vì nghệ thuật. Dù không sở hữu vẻ đẹp mình hạc xương mai theo quy chuẩn thông thường, nét duyên dáng và làn da trắng ngần của cô vẫn chinh phục trọn vẹn người xem.