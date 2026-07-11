Phim Việt hay xuất sắc leo top 1 rating cả nước, kịch bản khó đoán khiến khán giả bái phục

Bộ phim gây ấn tượng không chỉ bởi dàn diễn viên thực lực mà còn vì nội dung quá cuốn.

Trong số những bộ phim Việt hiện tại, Lửa Trắng đang gây ấn tượng với dàn diễn viên thực lực cùng nội dung phim thú vị, hấp dẫn. Sức hút của Lửa Trắng được chứng minh qua việc phim đã bứt phá để dẫn đầu về rating cả nước, đồng thời viral trên khắp MXH.

Phim Lửa Trắng đang có rating ấn tượng

Cụ thể theo số liệu thống kê từ hệ thống đo lường chỉ số chương trình, Lửa Trắng đã có màn tăng trưởng doanh số người xem vô cùng ấn tượng. Trước đó, trong bảng xếp hạng ngày 08/07/2026, ngôi vị dẫn đầu thuộc về bản tin Thời sự 19H, trong khi một bộ phim truyện khác nắm giữ vị trí á quân với rating 8.23%. Sang ngày 09/07/2026, phim Lửa trắng đã đạt mức rating lên tới 9.01%, tương đương với 6.599.980 người/phút. Chỉ số tiếp cận trung bình của phim cũng chạm mốc ấn tượng với 7.907.576 người/lượt phát.

Với chỉ số này, Lửa Trắng đã chính thức vượt qua các chương trình giải trí, thể thao và bản tin khác để trở thành bộ phim truyện có rating top 1 cả nước. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của bộ phim đối với khán giả truyền hình toàn quốc.

Lửa Trắng là bộ phim truyền hình chính luận về đề tài hình sự và phòng, chống ma túy do VFC phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sản xuất. Bộ phim mở ra câu chuyện về thế giới ngầm đầy đen tối, nơi một loại ma túy mới mang tên Bụi Trắng đang âm thầm len lỏi vào đời sống giới trẻ qua các cuộc vui. Từ những dấu vết rời rạc ban đầu, lực lượng cảnh sát từng bước lần ra mạng lưới tội phạm có tổ chức cực kỳ tinh vi, ẩn mình sau những vỏ bọc hợp pháp. Phim không đi theo mô-típ đối đầu một chiều thông thường mà khắc họa sâu sắc ranh giới mong manh giữa chính và tà, tình thân và tội ác.

Bên cạnh nội dung, sức hút của bộ phim để tạo nên cú nổ rating còn đến từ màn hóa thân xuất sắc của dàn diễn viên thực lực. Trong đó, Duy Hưng thủ vai Cương "đen" là một tay anh chị cộm cán, cánh tay phải đầy tham vọng và nắm giữ nhiều thông tin quan trọng của thế giới ngầm. Tạo hình gai góc, thần thái "ngầu" nhưng ẩn chứa sự cô độc của Duy Hưng khiến nhân vật này lập tức gây sốt với hình tượng tổng tài. Khán giả hiện tại đang không ngừng tranh luận liệu Cương là kẻ tội phạm thực sự hay thực chất là một cảnh sát chìm đang làm nhiệm vụ mật.

Trong khi đó, Việt Hoa trong vai Mai là một cô gái đanh đá, sắc sảo nhưng mang tính cách ương bướng. Mai xuất hiện đầy bất ngờ khi được hé lộ là con gái của ông trùm, tạo nên mối tình "oan gia ngõ hẹp" với Cương "đen". Tuy nhiên, hiện tại Mai đã lộ diện là một cảnh sát ngầm.

Trong vai "bố ruột" của Mai, NSƯT Hồ Phong trong vai Lão Công là một ông trùm khét tiếng đứng đầu băng đảng, sẵn sàng dùng mọi phép thử nghiệt ngã nhất để kiểm tra lòng trung thành của cấp dưới cũng như sự thật về những người xung quanh. Diễn xuất tự nhiên cùng chemistry của cặp bố con giả này trong những tập gần đây cũng khiến khán giả thấy thú vị, thậm chí còn mong Mai là con ruột của Lão Công bởi tương tác ăn ý của hai người.

Bên cạnh đó còn có những diễn viên khác cũng ghi điểm từ tạo hình đến diễn xuất, như Bảo Anh, Thu Quỳnh , Mạnh Cường, Cù Thị Trà cùng các tên tuổi gạo cội như NSƯT Phú Kiên, NSƯT Tuấn Cường...

Xuyên suốt hành trình qua, Lửa Trắng hấp dẫn khán giả còn nhờ kịch bản thông minh và khó đoán. Tính đến tập 8, Lửa Trắng đang bước vào giai đoạn cao trào đỉnh điểm với những diễn biến căng thẳng. Tập phim chứng kiến bước ngoặt lớn khi nhân vật Mai chính thức bước chân vào thế giới ngầm. Nhờ vào sự sắc sảo của mình, cô đã nhận được sự tin tưởng từ Lão Công và chủ động đề nghị được theo chân ông trùm tham gia vào cuộc đàm phán, giao dịch lớn với băng đảng khét tiếng Santana.

Trong khi đó, Lan bắt đầu nghi ngờ và sai đàn em điều tra ráo riết về thân phận thực sự của Mai. Sự an nguy của Mai khiến Cương "đen" lo lắng, anh liên tục thể hiện sự quan tâm lộ liễu dành cho cô chủ bất chấp sự giám sát của các thế lực xung quanh. Ngoài hang ổ tội phạm, lực lượng công an vẫn đang âm thầm bao vây, giám sát chặt chẽ mọi biến động. Cuộc đàm phán giữa Lão Công và Lê Trường cùng những thử thách mới mà ông trùm đặt ra cho Mai hứa hẹn sẽ đẩy mạch phim lên mức kịch tính hơn nữa.