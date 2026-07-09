Chỉ sau ít ngày mở bán suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhanh chóng lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng mê phim.

Quỷ Bắt Hồn hiện là một trong những dự án điện ảnh được quan tâm nhất thời điểm hiện tại khi là tác phẩm kinh dị Việt Nam duy nhất góp mặt trên đường đua phòng vé tháng 7. Quỷ Bắt Hồn xoay quanh một gia đình nhỏ đang có cuộc sống tưởng như bình yên thì bất ngờ bị kéo vào chuỗi hiện tượng siêu nhiên khó lý giải. Sau một biến cố xảy ra đúng dịp sinh nhật 12 tuổi của cậu con trai, những dấu hiệu quỷ dị liên tiếp xuất hiện: các hành vi bất thường, những bóng đen bí ẩn và cảm giác có một thế lực vô hình luôn rình rập trong ngôi nhà. Khi ranh giới giữa thực và ảo dần bị xóa nhòa, người cha (Quang Tuấn) buộc phải lao vào cuộc chiến sinh tử để bảo vệ con mình trước một thế lực tà ác đang tìm cách chiếm lấy linh hồn cậu bé.

Điểm đáng chú ý là bộ phim khai thác khái niệm "bắt hồn", một chất liệu quen thuộc trong tín ngưỡng và văn hóa dân gian Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung vào những màn hù dọa, tác phẩm xây dựng nỗi sợ từ niềm tin tâm linh, sự bất lực của các thành viên trong gia đình và hành trình của một người cha sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giành lại con từ tay thế lực siêu nhiên. Chính yếu tố tình thân được đặt song song với màu sắc kinh dị khiến bộ phim được kỳ vọng tạo ra chiều sâu cảm xúc bên cạnh những phân cảnh rùng rợn.

Về nhân vật, Quang Tuấn đảm nhận vai người cha - tuyến nhân vật trung tâm của câu chuyện. Đồng hành cùng anh là Đinh Y Nhung, Anh Phạm, La Thành, Uy Trần cùng hai diễn viên nhí Gia Phong và Huy Anh. Dàn diễn viên được đánh giá là một trong những điểm mạnh của tác phẩm khi quy tụ nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm diễn xuất, đặc biệt Quang Tuấn tiếp tục trở lại với sở trường phim kinh dị sau hàng loạt tác phẩm ăn khách những năm gần đây.

Tối 9/7, buổi họp báo ra mắt Quỷ Bắt Hồn đã chính thức diễn ra ở TP.HCM, thu hút sự chú ý của người hâm mộ và giới truyền thông. Thảm đỏ sự kiện đón chào nhiều gương mặt được yêu thích trong showbiz Việt như Quang Tuấn, Đinh Y Nhung, Anh Phạm, Đức Anh, Ngân Quỳnh, Khả Như, Huỳnh Phương, Nguyễn Công Nương, Ma Ran Đô...

Dàn sao Vbiz đổ bộ tới thảm đỏ

Mộng Điềm - Ảnh: Viết Thanh - Clip: Team Sự Kiện