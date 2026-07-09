Nữ diễn viên đang gây ức chế nhất trên phim giờ vàng VTV

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tỏ ra khó chịu với vai diễn của Ngọc Huyền khi trải qua nhiều biến cố, nhân vật vẫn không nhận ra bản chất của bạn trai là kẻ ích kỷ, mưu lợi cá nhân và trốn tránh trách nhiệm. Bên cạnh đó, cũng có một số luồng ý kiến cho rằng việc thể hiện được một nhân vật mù quáng trong tình yêu như Vân chứng tỏ diễn viên Ngọc Huyền đã thành công.