Nữ diễn viên đang gây ức chế nhất trên phim giờ vàng VTV

Vai diễn cô gái mù quáng trong tình yêu của Ngọc Huyền trong Dưới Ô Cửa Sáng Đèn khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu, ức chế.
“Dưới ô cửa sáng đèn” đang là phim truyền hình nhận được quan tâm trên sóng VTV. Trong đó, nhân vật Vân do diễn viên Ngọc Huyền thủ vai khiến khán giả vừa thương vừa bực.
Vai diễn Vân không phải phản diện, song cô khiến khán giả ức chế bởi sự bốc đồng, ích kỷ, mù quáng trong tình yêu và liên tục đẩy người thân vào những rắc rối không đáng có.
Trong những tập mới nhất, nhân vật Vân càng làm người xem khó chịu khi phát hiện mang thai nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành để đối diện với hậu quả. Điều khiến khán giả bức xúc hơn cả là sau khi Hoàng bỏ trốn, để mặc cô một mình, Vân vẫn dễ dàng tha thứ chỉ sau vài lời dỗ dành.
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tỏ ra khó chịu với vai diễn của Ngọc Huyền khi trải qua nhiều biến cố, nhân vật vẫn không nhận ra bản chất của bạn trai là kẻ ích kỷ, mưu lợi cá nhân và trốn tránh trách nhiệm. Bên cạnh đó, cũng có một số luồng ý kiến cho rằng việc thể hiện được một nhân vật mù quáng trong tình yêu như Vân chứng tỏ diễn viên Ngọc Huyền đã thành công.
Là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ VTV, Ngọc Huyền (sinh năm 1999) đã sớm chinh phục khán giả qua hàng loạt vai diễn ấn tượng. Tên tuổi của nữ diễn viên trẻ gắn liền với thành công của các bộ phim giờ vàng như “Thương ngày nắng về”, “Món quà của cha” hay “Dịu dàng màu nắng”.
Trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật thứ bảy, Ngọc Huyền từng là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, đồng thời là gương mặt hoạt động khá sôi nổi trong giới KOL và mẫu ảnh.
Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và lối diễn tự nhiên, Ngọc Huyền còn được nhiều khán giả biết đến là cháu dâu của NSƯT Chí Trung. Cô kết hôn với Duy Minh - con trai của nghệ sĩ piano Phạm Quỳnh Trang - em gái ruột của NSƯT Chí Trung.
Sau khi kết hôn vào đầu năm 2024, Ngọc Huyền vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh và duy trì nhịp làm nghề nghiêm túc. Bộ phim “Dưới ô cửa sáng đèn” là dự án thứ 2 của nữ diễn viên kể từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
Khác với hình ảnh kín đáo, hiền lành thường thấy trên màn ảnh, ngoài đời Ngọc Huyền có phong cách thời trang hiện đại, nữ tính pha chút quyến rũ nhưng vẫn giữ sự tinh tế.
Sau hôn nhân, Ngọc Huyền vẫn tiếp tục theo đuổi diễn xuất, giữ hình ảnh trẻ trung, năng động và ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong lựa chọn vai diễn.