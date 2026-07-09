Màn ảnh Hàn lại cho ra lò thêm một siêu phẩm đáng mong chờ nữa.

MBC mới đây đã tung trailer của A Bona Fide Killer, bộ phim hành động - giật gân được đánh giá là một trong những tác phẩm đáng chờ đợi nhất màn ảnh Hàn Quốc mùa hè năm 2026. Chỉ với đoạn giới thiệu ngắn, tác phẩm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ ý tưởng mới lạ, tiết tấu dồn dập căng thẳng nhưng cũng có cả sự dễ thương, đời thường.

Gong Hyo Jin đảm nhận vai nữ chính Yoo Bo Na.

Có lẽ sau khi xem xong, nhiều khán giả sẽ không khỏi phải thừa nhận rằng biên kịch Hàn Quốc đúng là "ở tầm vũ trụ" khi luôn biết cách khiến người xem bất ngờ với những kịch bản vừa sáng tạo vừa đầy sức hút. Sau hàng loạt siêu phẩm lên sóng từ đầu năm, A Bona Fide Killer đang được kỳ vọng sẽ là phim Hàn tiếp theo tạo nên "địa chấn".

Cô sống 2 cuộc đời, một người mẹ và người vợ bình thường như bao người, một là sát thủ mang biệt danh Kingfisher.

Câu chuyện phim A Bona Fide Killer xoay quanh Yoo Bo Na, một người phụ nữ sống 2 cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Nhìn bề ngoài, cô là người mẹ ngoài 30 tuổi có cuộc sống tưởng chừng rất bình thường bên chồng và con gái. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài hiền lành ấy lại là thân phận hoàn toàn khác: Cô chính là "Kingfisher", nữ thiện xạ huyền thoại chuyên săn lùng và trừng trị những tên tội phạm nguy hiểm đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Sau ba năm nghỉ sinh con, Yoo Bo Na quay trở lại với nhiệm vụ đầy rủi ro, đồng thời phải cố gắng cân bằng giữa vai trò người mẹ, người vợ, con dâu của bà mẹ chồng khó tính và cuộc sống bí mật của một sát thủ. Mọi thứ trở nên kịch tính khi người chồng Kwon Tae Seong - một phóng viên điều tra - vô tình tiến gần hơn tới sự thật về danh tính của Kingfisher. Cùng lúc đó, thanh tra Lee Dong Jin cũng không ngừng truy đuổi nhân vật bí ẩn đang gieo rắc nỗi sợ hãi trong giới tội phạm. Bị mắc kẹt giữa gia đình, công lý và sự sống còn, Yoo Bo Na buộc phải đưa ra những lựa chọn vô cùng khó khăn, với sự hỗ trợ của cộng sự trung thành Kim Bong Pal.

Điểm nhấn lớn nhất của A Bona Fide Killer chính là sự trở lại của minh tinh hạng A Gong Hyo Jin trong vai nữ chính Yoo Bo Na. Qua trailer, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh khi chuyển đổi linh hoạt giữa hình ảnh người mẹ rất đỗi bình thường và nữ thiện xạ lạnh lùng, sắc bén. Chỉ bằng ánh mắt và biểu cảm, Gong Hyo Jin đã mang đến cảm giác bí ẩn, căng thẳng, khiến người xem càng tò mò về hành trình của nhân vật.

Bên cạnh Gong Hyo Jin, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên chất lượng gồm Jung Jun Won, Lee Sang Yi và Sung Dong Il. Với kịch bản hấp dẫn, nhịp phim dồn dập cùng dàn cast thực lực, A Bona Fide Killer đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm nổi bật nhất của truyền hình Hàn Quốc trong năm 2026.

nguồn: MBC